Accident grav pe DN 66, în Hunedoara. Un a murit, altul e în stare gravă

Un accident rutier grav s-a produs duminică, 21 decembrie, pe DN 66, între localităţile Strei şi Ruşi, judeţul Hunedoara. Un bărbat a decedat, iar altul a fost rănit grav după o coleziune frontală.

Potrivit ISU Hunedoara, cele două autoturisme implicate în accident s-au ciocnit cu o violenţă extremă, în fiecare dintre acestea aflându-se doar conducătorul auto, transmite Agerpres.

Unul dintre șoferi a murit pe loc

Echipajele de pompieri din Detaşamentul Hunedoara, sosite rapid la faţa locului, au constatat că unul dintre conducători auto nu prezenta semne vitale şi a fost declarat decedat pe loc.

Celălalt şofer, care a suferit leziuni grave, a fost preluat de un echipaj al Serviciului de Ambulanţă Judeţean (SAJ) şi transportat de urgenţă la spitalul din Hunedoara pentru îngrijiri medicale specializate.

Circulaţia rutieră a fost blocată complet pe ambele sensuri, pe durata intervenţiei echipajelor de salvare şi a cercetărilor efectuate de poliţişti. Poliţia Rutieră continuă investigaţiile pentru a stabili circumstanţele exacte şi cauzele producerii accidentului.