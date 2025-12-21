€ 5.0896
DCNews Stiri Accident grav pe DN 66, în Hunedoara. Un a murit, altul e în stare gravă
Data publicării: 17:37 21 Dec 2025

Accident grav pe DN 66, în Hunedoara. Un a murit, altul e în stare gravă
Autor: Doinița Manic

accident ambulanta Acciddent, imagine cu ambulanță. Sursa foto: Agerpres
 

Un accident grav s-a produs pe DN 66, între localităţile Strei şi Ruşi, judeţul Hunedoara.

Un accident rutier grav s-a produs duminică, 21 decembrie, pe DN 66, între localităţile Strei şi Ruşi, judeţul Hunedoara. Un bărbat a decedat, iar altul a fost rănit grav după o coleziune frontală.

Potrivit ISU Hunedoara, cele două autoturisme implicate în accident s-au ciocnit cu o violenţă extremă, în fiecare dintre acestea aflându-se doar conducătorul auto, transmite Agerpres.

VEZI ȘI: Tragedie cumplită înainte de Crăciun: o tânără însărcinată și soțul ei, spulberați de un vitezoman. Amândoi au murit

Unul dintre șoferi a murit pe loc

Echipajele de pompieri din Detaşamentul Hunedoara, sosite rapid la faţa locului, au constatat că unul dintre conducători auto nu prezenta semne vitale şi a fost declarat decedat pe loc.

Celălalt şofer, care a suferit leziuni grave, a fost preluat de un echipaj al Serviciului de Ambulanţă Judeţean (SAJ) şi transportat de urgenţă la spitalul din Hunedoara pentru îngrijiri medicale specializate.

Circulaţia rutieră a fost blocată complet pe ambele sensuri, pe durata intervenţiei echipajelor de salvare şi a cercetărilor efectuate de poliţişti. Poliţia Rutieră continuă investigaţiile pentru a stabili circumstanţele exacte şi cauzele producerii accidentului.

accident
hunedoara
