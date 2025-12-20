€ 5.0896
DCNews Stiri Accident cu 7 mașini pe DN11, în zona Dalnic - Albiş: 4 adulţi şi un copil, transportaţi la spital
Data publicării: 16:21 20 Dec 2025

Accident cu 7 mașini pe DN11, în zona Dalnic - Albiş: 4 adulţi şi un copil, transportaţi la spital
Autor: Doinița Manic

accident ambulanta Acciddent, imagine cu ambulanță. Sursa foto: Agerpres
 

Un accident grav, cu 7 mașini implicate, s-a produs pe DN11. Sunt cinci persoane rănite.

Şapte mașini au fost implicate sâmbătă într-un accident pe DN11, în zona Dalnic - Albiş, transmite Agerpres.  Cinci persoane - 4 adulţi şi un minor - au fost transportate la spital.

Astăzi, la ora 13:36, dispeceratul comun SAJ Covasna - ISU Covasna a fost anunţat de producerea unui accident rutier în carambol, pe DN11 - zona Dalnic - Albiş, în care au fost implicate 7 autoturisme, din care au rezultat 17 victime neîncarcerate (15 adulţi, 2 minori - toţi conştienţi), a informat ISU Covasna.

VEZI ȘI: Tragedie cumplită înainte de Crăciun: o tânără însărcinată și soțul ei, spulberați de un vitezoman. Amândoi au murit

În ce stare sunt răniții

La locul intervenţiei s-au deplasat 2 autospeciale cu apă şi spumă cu modul de prim ajutor şi descarcerare, 2 ambulanţe SMURD B2, 1 autospecială de transport persoane şi victime multiple, 2 ambulanţe SAJ B2 şi 2 ambulanţe SAJ C (cu medic).

Potrivit sursei citate, 4 adulţi şi un minor, cu traumatisme cranio-cerebrale/cranio-faciale, conştienţi, au fost transportaţi la UPU Sfântu Gheorghe de către echipajele SAJ de la faţa locului. 

accident
covasna
carambol
