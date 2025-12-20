Accident cu 7 mașini pe DN11, în zona Dalnic - Albiş: 4 adulţi şi un copil, transportaţi la spital

Şapte mașini au fost implicate sâmbătă într-un accident pe DN11, în zona Dalnic - Albiş, transmite Agerpres. Cinci persoane - 4 adulţi şi un minor - au fost transportate la spital.

Astăzi, la ora 13:36, dispeceratul comun SAJ Covasna - ISU Covasna a fost anunţat de producerea unui accident rutier în carambol, pe DN11 - zona Dalnic - Albiş, în care au fost implicate 7 autoturisme, din care au rezultat 17 victime neîncarcerate (15 adulţi, 2 minori - toţi conştienţi), a informat ISU Covasna.

În ce stare sunt răniții

La locul intervenţiei s-au deplasat 2 autospeciale cu apă şi spumă cu modul de prim ajutor şi descarcerare, 2 ambulanţe SMURD B2, 1 autospecială de transport persoane şi victime multiple, 2 ambulanţe SAJ B2 şi 2 ambulanţe SAJ C (cu medic).

Potrivit sursei citate, 4 adulţi şi un minor, cu traumatisme cranio-cerebrale/cranio-faciale, conştienţi, au fost transportaţi la UPU Sfântu Gheorghe de către echipajele SAJ de la faţa locului.