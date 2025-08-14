Trafic blocat pe DN11, în urma unui accident. Un motociclist a murit

Un accident produs pe DN11, joi după-amiază, a dus la decesul unui motociclist.

Un accident produs pe DN 11 a blocat traficul între Târgu Secuiesc și Cernat, județul Covasna, joi după-amiază. În accident au fost implicate un motociclu și un autoturism. În urma impactului a rezultat decesul motociclistului.

Circulație blocată pe ambele sensuri

Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Române informează că circulația rutieră este oprită pe ambele sensuri de mers. Se estimează reluarea traficului în jurul orei 12:30.

