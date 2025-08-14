Data publicării:

Circulația închisă vineri pe DN1. Rute alternative

Autor: Alexandra Firescu | Categorie: Stiri
Imagine cu rol ilustrativ / Sursa foto: Freepik
Imagine cu rol ilustrativ / Sursa foto: Freepik

CNAIR anunță circulația închisă pe un tronson de drum de pe DN 1, vineri. 

”Vineri, 15.08.2025, în intervalul ora 09:00 - 10:00, circulația rutiera va fi închisă pe DN 1A, km 110+800 - km 112+600, în vederea desfășurării “Târgului anual de Sfânta Maria - Parada portului popular”.

Pe perioada aferentă închiderii circulației, traficul rutier va fi deviat astfel:

- Pentru sensul Ploiești – Brașov pe DN 1A km 110+800 dreapta – strada Ecaterina Varga – strada Berceni – DN 1A km 112+600 dreapta.

- Pentru sensul Brașov – Ploiești pe DN 1A km 112+600 stânga – strada Berceni – strada Ecaterina Varga – DN 1A km 110+800 stânga.

Informaţii suplimentare privind starea reţelei de drumuri naţionale și autostrăzi pot fi obţinute de la Dispeceratul Companiei Naţionale de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A., la numarul de telefon 021/9360 sau accesând pe prima pagina în caseta din stânga: www.cnadnr.ro” arată sursa citată. 

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

  Facebook  Twitter  WhatsApp  Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
Circulația închisă vineri pe DN1. Rute alternative
14 aug 2025, 12:20
Patriarhul Daniel, mesaj cu prilejul Duminicii Migranților: Păstrați cu sfințenie limba, credința și identitatea noastră românească
13 aug 2025, 13:40
CP: ICI București și BIAS anunță lansarea unei noi colecții de NFT-uri
13 aug 2025, 11:14
Alertă de securitate pentru români. Cine este APT Lazarus: atacă prin oferte de angajare sau actualizări software fictive
13 aug 2025, 10:17
Podul peste Bizdidel, de la intrarea în Pucioasa, a intrat în reparație
12 aug 2025, 16:09
De ce sunt jandarmi cu arme prezenți la metrou - FOTO
12 aug 2025, 14:55
ParintiSiPitici.ro
5 semne „enervante” care arată că ai un copil foarte inteligent, potrivit unui expert: „Pot fi confundate cu lipsa de bune maniere sau indisciplină”
14 aug 2025, 11:55
Anunțul Ambasadei SUA: Schimbare privind vizele pentru români. Ce se întâmplă din 2 septembrie
12 aug 2025, 08:45
Apa caldă, oprită în București pe mai multe străzi: Lista cu zonele afectate în urma lucrărilor
11 aug 2025, 15:21
Cât costă să bei și să mănânci pe Platoul Bucegi - Galerie Foto
10 aug 2025, 18:28
Dâmbovița: Zonă de recreere și agrement în satul Dumbrava
08 aug 2025, 13:34
„Porți Deschise la Palatul Cotroceni”. Anunțul Administrației Prezidențiale
08 aug 2025, 10:55
Cum se vor calcula impozitele pe proprietate: majorări de 100% în cazul acestor clădiri
08 aug 2025, 11:09
Galați: Bobul suspendat din Pădurea Gârboavele, aproape de final
08 aug 2025, 09:25
Cum îți recuperezi permisul de conducere dacă ți-a fost luat pentru neplata amenzilor
07 aug 2025, 22:16
Ion Iliescu, funeralii de stat cu măsuri stricte. Cui nu i se permite accesul și ce gesturi sunt complet interzise
05 aug 2025, 21:44
TPBI prelungește programul a nouă linii de transport în comun, pentru preluarea spectatorilor meciului Dinamo - FCSB
01 aug 2025, 13:16
Craiova - Constanța, pe drumul de mare viteză care a fost inaugurat
01 aug 2025, 10:19
SRI, anunț privind transportul lichidelor în bagajul de mână în avion
30 iul 2025, 19:01
Modificare importantă pentru cei care călătoresc cu mijlocul de transport în comun, în București
30 iul 2025, 15:26
Se schimbă controlul la frontierele UE. Modificare din octombrie. Va ști cu nume, amprente digitale și fotografii cine intră și cine iese
30 iul 2025, 15:02
Apă retrasă definitiv de la vânzare în România. ”Este inacceptabil ca, în 2025, să fie comercializată apă ce poate pune în pericol sănătatea populației”
30 iul 2025, 10:16
Statuia lui Ioan Vodă cel Viteaz, de la Roșcani, va fi consolidată și restaurată
30 iul 2025, 10:05
Cutremur de 8,8 grade în Peninsula Kamceatka. Anunț de tsunami în Oceanul Pacific și Japonia
30 iul 2025, 09:03
TPBI: Tramvaiul 41 va fi suspendat, din 1 august. Călătorii vor fi preluați de liniile navetă 641 și 643
29 iul 2025, 15:50
Corneliu Ștefan: Da pentru viață, o acțiune a campaniei "Cadoul vieții", în Bucegi
29 iul 2025, 09:18
Ziua imnului național al României - 29 iulie
29 iul 2025, 08:54
Cutremur, luni după amiază, în România
28 iul 2025, 15:53
Apa caldă, oprită în București pe mai multe străzi din toate sectoarele: Lista zonelor afectate
28 iul 2025, 14:50
Salvamont România, atac la decizia Guvernului: Reducerea sporurilor, profund nedreaptă față de salvatorii montani
28 iul 2025, 09:57
De ce se scarpină câinele sau pisica ta. Explicaţiile veterinarului
27 iul 2025, 14:07
Peștera Ialomiței – un deceniu de la redeschidere
27 iul 2025, 09:00
Pilotul Osiceanu, semnal de alarmă. Când e cel mai sigur să zbori? Directiva europeană care a schimbat totul
26 iul 2025, 21:56
Compromisurile firmelor low-cost pentru bilete ieftine. Dezvăluirile pilotului Cezar Osiceanu
26 iul 2025, 14:58
Restricții de circulație în 15 județe din cauza caniculei extreme
25 iul 2025, 17:25
Raed Arafat spune de ce e nevoie să avem cash în casă, bani gheață / video
25 iul 2025, 10:55
Dispare clasica ”rovinietă”, apare TollRo. Va lua în calcul, în tarif, și clasa de emisii: poluatorul plătește. Informații complete pentru șoferi
24 iul 2025, 18:44
Când vom circula pe secțiunea Zimbor - Poarta Sălajului a Autostrăzii A3, realizată prin PNRR
24 iul 2025, 17:42
Apele Române, precizări privind rezervele de apă la nivel național. Recomandări de consum în contextul secetei
23 iul 2025, 20:49
Jennifer Lopez, în concert la București. TPBI: Spectacolul „Summer in the city 2025” deviază duminică opt linii de transport în comun
23 iul 2025, 16:46
Haos pe Autostrada A3. O cireadă de vaci a produs un accident rutier, în zona localităţii Voluntari
22 iul 2025, 16:12
Patriarhul Daniel își aniversează, marți, împlinirea vârstei de 74 de ani. E bine ca de ziua de naștere să arătăm recunoștință
22 iul 2025, 08:59
Alertă gravă de securitate cibernetică. CECCAR: NU este o coincidență – este un atac structurat
21 iul 2025, 18:11
Sute de blocuri din București rămân fără apă caldă. Sectoarele vizate
21 iul 2025, 11:05
De ce badantele și românii care au lucrat în Italia au pensii atât de mici. Semnal de alarmă pentru partidele politice / video
20 iul 2025, 14:38
Grădina Zoologică București se închide pentru trei zile, în urma furtunii de joi 
18 iul 2025, 13:52
Un ingredient esențial pentru deserturi, pe cale să dispară
18 iul 2025, 11:43
Lucian Judele, administratorul public al Capitalei, atac la ALPAB: Lucrurile nu mai pot continua în forma actuală
18 iul 2025, 09:05
A fost emisă Autorizația de Construire pentru refacerea podului peste pârâul Bizdidel-Pucioasa
17 iul 2025, 14:44
Sfântul Ilie, tradiții și obiceiuri. Ce fac credincioșii în această zi
17 iul 2025, 11:37
Unde te relaxezi în București? Spații verzi, sport și mișcare pentru toate gusturile
16 iul 2025, 13:48
IRI Travel: Hotelurile care știu să se promoveze au plajele și camerele pline pe Litoralul Românesc
16 iul 2025, 12:48
Cele mai noi știri
acum 2 minute
”A ieșit din biroul directorului, a făcut AVC și a murit”. Sfârșit tragic pentru o profesoară după ce a rămas fără post
acum 17 minute
Galați: RMN 3 TESLA cu inteligențâ artificială, operațional la Spitalul Județean
acum 18 minute
Oana Țoiu a declarat că SUA ne-au scos din Visa Waiver din cauza anulării alegerilor prezidențiale. Apoi s-a bâlbâit
acum 25 de minute
Trafic blocat pe DN11, în urma unui accident. Un motociclist a murit
acum 30 de minute
Circulația închisă vineri pe DN1. Rute alternative
acum 44 de minute
Șapte spectacole din Festivalul OFF Avignon 2025, la Festivalul Internațional Shakespeare, Craiova
acum 53 de minute
Ciocniri violente în Serbia. Mii de protestatari împotriva guvernului se confruntă cu susținătorii puterii (VIDEO)
acum 58 de minute
Bolojan discută cu primarii cu mandatul pe masă. ”O ușurare când nu voi mai fi premier”
Cele mai citite știri
pe 13 August 2025
Pucheanu, revoltă după întâlnirea cu Bolojan: Luăm cu două mâini și trimitem la București. N-am să fiu niciodată de acord
pe 13 August 2025
Fața nevăzută a sindicatelor din educație. Îi vedeți că fac proteste, dar iată cu ce se mai ocupă sindicaliștii în spatele ușilor închise! video
pe 13 August 2025
Macron, Merz și Rutte, primele reacții după discuția cu Trump. Update: Condițiile pe care aliații europeni ai Ucrainei le-au prezentat președintelui SUA
pe 13 August 2025
În plină campanie a Guvernului Bolojan de reducere a cheltuielilor cu aparatul de stat, o instituție mărește salariile cu 40%
pe 13 August 2025
Glumă tare cu ministrul Finanțelor și Pachetul 2
Sursa foto: Agerpres De ce plătesc pensionarii și nu deținuții, întreabă un sindicalist? Tot el ar fi trebuit să răspundă

de Val Vâlcu

Dragoș Anastasiu/ Agerpres Stanley Milgram-testul de obediență care îl ține pe Dragoș Anastasiu la Guvern, în ciuda scandalului de corupție

de Val Vâlcu

Banc din epoca Ceaușescu, care spune totul pentru nostalgicii lui

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale

Copyright 2025 SC PRESS MEDIA ELECTRONIC SRL. Toate drepturile rezervate. DCNews Proiect 81431.

Comandă acum o campanie publicitară pe acest site: [email protected]
Mobil
Tabletă
Desktop
pixel