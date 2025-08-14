Circulația închisă vineri pe DN1. Rute alternative

CNAIR anunță circulația închisă pe un tronson de drum de pe DN 1, vineri.

”Vineri, 15.08.2025, în intervalul ora 09:00 - 10:00, circulația rutiera va fi închisă pe DN 1A, km 110+800 - km 112+600, în vederea desfășurării “Târgului anual de Sfânta Maria - Parada portului popular”.

Pe perioada aferentă închiderii circulației, traficul rutier va fi deviat astfel:

- Pentru sensul Ploiești – Brașov pe DN 1A km 110+800 dreapta – strada Ecaterina Varga – strada Berceni – DN 1A km 112+600 dreapta.

- Pentru sensul Brașov – Ploiești pe DN 1A km 112+600 stânga – strada Berceni – strada Ecaterina Varga – DN 1A km 110+800 stânga.

Informaţii suplimentare privind starea reţelei de drumuri naţionale și autostrăzi pot fi obţinute de la Dispeceratul Companiei Naţionale de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A., la numarul de telefon 021/9360 sau accesând pe prima pagina în caseta din stânga: www.cnadnr.ro” arată sursa citată.

