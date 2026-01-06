Guvernul Germaniei a condamnat marți comentariile fostului președinte rus Dmitri Medvedev care sugerează o ipotetică răpire a cancelarului Friedrich Merz, după modelul lui Nicolás Maduro, dar a declarat că nu vede niciun motiv pentru a înăspri măsurile de securitate în urma acestor remarci, scrie Kyiv Post.

Reacția Germaniei vine după ce jurnaliștii agenției de stat a Rusiei - TASS l-a întrebat pe Dmitri Medvedev: „Vă puteți imagina, chiar și în cadrul predicțiilor dumneavoastră incredibile, o astfel de operațiune specială împotriva liderului, să zicem, al Germaniei?”.

VEZI ȘI: Soția lui Nicolás Maduro ar fi fost grav rănită când a fost capturată de forțele americane

Medvedev, acum șef adjunct al Consiliului de Securitate al Rusiei, a declarat că, după evenimentele recente din Venezuela, își poate „imagina perfect” operațiuni similare desfășurate împotriva liderilor altor țări, inclusiv a lui Merz.

Declarațiile controversate ale lui Medvedev

Ulterior, într-o altă declarație, Medvedev a descris posibila răpire a cancelarului german Friedrich Merz, pe care l-a numit „neo-nazistul Merz”, drept o „răsturnare de situație” și a susținut că există un „grad de realism” într-un astfel de scenariu.

„Răpirea aceluiași neonazist Merz ar putea fi o răsturnare de situație importantă în această serie de carnaval. Nimic nu ne mai poate surprinde aici. Există un sâmbure de realism într-un astfel de scenariu. Există motive să-l urmărim penal chiar și în Germania. Deci nu va fi păcat. Mai ales că burghezii suferă fără motiv”, a spus el.

Purtătorul de cuvânt adjunct al Guvernului Germaniei: Condamnăm cu fermitate astfel de amenințări

Sebastian Hille, purtător de cuvânt adjunct al Guvernului Germaniei, vorbind la Berlin, a declarat: „Condamnăm cu fermitate astfel de amenințări”.

Totuși, Hille a spus că guvernul nu consideră comentariile lui Medvedev drept motive pentru consolidarea securității cancelarului.

„Măsurile de securitate existente s-au dovedit eficiente și oferă o protecție adecvată situației specifice și nivelului de amenințare cu care se confruntă cancelarul”, a spus el, adăugând că Merz este „bine și protejat”.

De asemenea, el i-a lăudat pe ofițerii Biroului Federal de Poliție Criminală din Germania responsabili de paza apropiată, descriindu-i drept „printre cei mai buni din lume”.

Reținerea lui Maduro

Declarațiile lui Medvedev au urmat unor relatări conform cărora forțele americane au efectuat atacuri asupra unor instalații militare din Caracas și l-au reținut pe președintele Venezuelei, Nicolás Maduro, și pe soția sa, Cilia Flores.

Autoritățile americane nu îl recunosc pe Maduro drept președinte legitim al Venezuelei și l-au acuzat pe acesta și pe Flores de conspirație în presupuse activități de „narcoterorism”, inclusiv trafic de cocaină și infracțiuni legate de arme.

„Nu se pune problema unei "tranziții pașnice și democratice" a puterii în Venezuela și este complet inutil ca președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, și grupul ei de bătrâne urâte precum Chapoklyak să încerce încă o dată să prezinte negrul drept alb. Agresiunea este agresiune”, a adăugat Medvedev.