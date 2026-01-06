€ 5.0905
|
$ 4.3557
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0905
|
$ 4.3557
 
DCNews Stiri Reacția Germaniei după ce Dmitri Medvedev a propus răpirea cancelarului Merz, după modelul Maduro
Data publicării: 19:08 06 Ian 2026

Reacția Germaniei după ce Dmitri Medvedev a propus răpirea cancelarului Merz, după modelul Maduro
Autor: Doinița Manic

dmitri-medvedev_56079400 Imagine cu Dmitri Medvedev, fost președinte al Rusiei. Foto: Agerpres
 

Germania a reacționat după comentariile fostului președinte rus Dmitri Medvedev care sugerează o ipotetică răpire a cancelarului Friedrich Merz, după modelul Maduro.

Guvernul Germaniei a condamnat marți comentariile fostului președinte rus Dmitri Medvedev care sugerează o ipotetică răpire a cancelarului Friedrich Merz, după modelul lui Nicolás Maduro, dar a declarat că nu vede niciun motiv pentru a înăspri măsurile de securitate în urma acestor remarci, scrie Kyiv Post.

Reacția Germaniei vine după ce jurnaliștii agenției de stat a Rusiei - TASS l-a întrebat pe Dmitri Medvedev: „Vă puteți imagina, chiar și în cadrul predicțiilor dumneavoastră incredibile, o astfel de operațiune specială împotriva liderului, să zicem, al Germaniei?”.

VEZI ȘI: Soția lui Nicolás Maduro ar fi fost grav rănită când a fost capturată de forțele americane

Medvedev, acum șef adjunct al Consiliului de Securitate al Rusiei, a declarat că, după evenimentele recente din Venezuela, își poate „imagina perfect” operațiuni similare desfășurate împotriva liderilor altor țări, inclusiv a lui Merz.

Declarațiile controversate ale lui Medvedev

Ulterior, într-o altă declarație, Medvedev a descris posibila răpire a cancelarului german Friedrich Merz, pe care l-a numit „neo-nazistul Merz”, drept o „răsturnare de situație” și a susținut că există un „grad de realism” într-un astfel de scenariu.

„Răpirea aceluiași neonazist Merz ar putea fi o răsturnare de situație importantă în această serie de carnaval. Nimic nu ne mai poate surprinde aici. Există un sâmbure de realism într-un astfel de scenariu. Există motive să-l urmărim penal chiar și în Germania. Deci nu va fi păcat. Mai ales că burghezii suferă fără motiv”, a spus el.

Purtătorul de cuvânt adjunct al Guvernului Germaniei: Condamnăm cu fermitate astfel de amenințări

Sebastian Hille, purtător de cuvânt adjunct al Guvernului Germaniei, vorbind la Berlin, a declarat: „Condamnăm cu fermitate astfel de amenințări”.

Totuși, Hille a spus că guvernul nu consideră comentariile lui Medvedev drept motive pentru consolidarea securității cancelarului.

„Măsurile de securitate existente s-au dovedit eficiente și oferă o protecție adecvată situației specifice și nivelului de amenințare cu care se confruntă cancelarul”, a spus el, adăugând că Merz este „bine și protejat”.

De asemenea, el i-a lăudat pe ofițerii Biroului Federal de Poliție Criminală din Germania responsabili de paza apropiată, descriindu-i drept „printre cei mai buni din lume”.

Reținerea lui Maduro

Declarațiile lui Medvedev au urmat unor relatări conform cărora forțele americane au efectuat atacuri asupra unor instalații militare din Caracas și l-au reținut pe președintele Venezuelei, Nicolás Maduro, și pe soția sa, Cilia Flores.

Autoritățile americane nu îl recunosc pe Maduro drept președinte legitim al Venezuelei și l-au acuzat pe acesta și pe Flores de conspirație în presupuse activități de „narcoterorism”, inclusiv trafic de cocaină și infracțiuni legate de arme.

„Nu se pune problema unei "tranziții pașnice și democratice" a puterii în Venezuela și este complet inutil ca președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, și grupul ei de bătrâne urâte precum Chapoklyak să încerce încă o dată să prezinte negrul drept alb. Agresiunea este agresiune”, a adăugat Medvedev.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

friedrich merz
dimitri medvedev
rusia
germania
nicolas maduro
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 4 minute
Debutul unei cărți în doi: Flaviu George Predescu și Daniel Cristea-Enache, la Cultura pentru toți - VIDEO
Publicat acum 30 minute
De ce a interzis Olanda rasele de pisici Scottish Folds și Sphynx. Amenzi de 1500 de euro
Publicat acum 59 minute
Reacția Germaniei după ce Dmitri Medvedev a propus răpirea cancelarului Merz, după modelul Maduro
Publicat acum 1 ora si 10 minute
Directorii SRI și SIE, numiți „la pachet” cu șefii parchetelor: Sunt 4-5 opțiuni pe masă (Surse)
Publicat acum 1 ora si 28 minute
Americancă, uimită de tradiția românească de Bobotează: Ne vede, stropește și apoi pleacă în treaba lui (VIDEO)
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 20 ore si 50 minute
”Monstruozitatea” dată pe sub ușă de Guvernul Bolojan. Bogdan Chirieac: Așa îți poți pierde casa!
Publicat pe 04 Ian 2026
Dmitri Medvedev propune răpirea unui important lider din UE, după modelul Maduro
Publicat pe 05 Ian 2026
Ghiseul.ro, anunț de ultimă oră pentru români: plățile care sunt sistate
Publicat acum 23 ore si 14 minute
Plicurile pe care nimeni din Armata Venezuelei nu a avut curajul să le deschidă, în fața SUA. Generalul Mîndrescu: Au paralizat
Publicat pe 04 Ian 2026
Harta care provoacă fiori unei țări din UE. Mesaj din anturajul lui Trump: Ce urmează după Venezuela / foto în articol
 
razboiul poate incepe ministrul apararii anunta pe fb ca e gata de lupta Războiul poate începe, ministrul Apărării anunță pe FB că e gata de luptă

de Val Vâlcu

ce spunea ion iliescu in mesajul de anul nou 1990 si ar putea fi preluat de nicusor sau bolojan Ce spunea Ion Iliescu în mesajul de Anul Nou, 1990, și ar putea fi preluat de Nicușor sau Bolojan

de Val Vâlcu

cum s a luptat roosevelt cu cei patru calareti ai apocalipsei model pentru ccr Cum s-a luptat Roosevelt cu ”cei patru călăreți ai Apocalipsei”. Model pentru CCR

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close