Soția lui Nicolás Maduro ar fi fost grav rănită când a fost capturată de forțele americane

Nicolas Maduro și soția sa, Cilia Flores, au fost înfățișați, luni, pentru prima oară, în fața unui tribunal federal american.

Fostul președinte al Venezuelei, în vârstă de 66 de ani, și soția sa, în vârstă de 69 de ani, au fost acuzați sâmbătă de conspirație pentru narcoterorism, conspirație pentru importul de cocaină, deținere de mitraliere și dispozitive distructive, și conspirație împotriva Statelor Unite în districtul sudic din New York.

Cuplul a fost pus sub acuzare după ce au fost capturați în complexul lor puternic fortificat din Caracas de către forțele americane, în timpul unei misiuni îndrăznețe numite „Operațiunea Rezolvare Absolută”, după ce președintele american Donald Trump a dat directiva finală ca SUA să atace națiunea sud-americană sâmbătă.

Soția lui Maduro, Cilia Flores, a suferit o posibilă fractură de coaste și vânătăi în timpul arestării

Prima doamnă demisă a Venezuelei, Cilia Flores, a suferit „răni semnificative” - inclusiv o posibilă fractură de coaste și vânătăi - când a fost capturată de forțele americane, a declarat luni avocatul ei din Texas unui judecător, scrie New York Post.

Avocatul Mark Donnelly, a cerut ca Cilia Flores să fie supusă unei radiografii complete pentru a se asigura de sănătatea sa în timp ce se află în arest federal.

El a adăugat că rănile ei au fost vizibile în instanță.

Maduro și Flores se află în celule separate

Administrația Trump a numit în repetate rânduri regimul lui Maduro „ilegitim” și a declarat că acesta a rămas la putere din cauza alegerilor trucate, inclusiv în 2024. Vicepreședintele executiv al Venezuelei, Delcy Rodriguez, a depus deja jurământul și a devenit astăzi președintele interimar al Venezuelei.

Maduro și Flores se află în celule separate, solitare, în interiorul notoriului Centru Metropolitan de Detenție din Brooklyn - unde membri ai forțelor de ordine puternic înarmați patrulează în afara acestuia. În acest centru de detenție au mai fost închiși și baronul mexican al drogurilor Joaquin „El Chapo” Guzman, mogulul muzical căzut în dizgrație Sean „Diddy” Combs și Luigi Mangione, acuzat că l-a ucis pe CEO-ul UnitedHealthcare.