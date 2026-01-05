€ 5.0905
DCNews Stiri Venezuelenii îi cer lui Trump să-i elibereze pe președintele Maduro și pe Cilia Flores / Video
Data actualizării: 19:16 05 Ian 2026 | Data publicării: 18:17 05 Ian 2026

Venezuelenii îi cer lui Trump să-i elibereze pe președintele Maduro și pe Cilia Flores / Video
Autor: Andrei Itu

nicolas maduro 3 Nicolás Maduro / Foto Agerpres
 

Numeroase proteste au loc în Venezuela. Manifestanții îi cer președintelui american Donald Trump să îi elibereze pe președintele Maduro și pe Cilia Flores.

Venezuelenii s-au mobilizat în piața La Candelaria, din Caracas, pentru a cere eliberarea președintelui Nicolás Maduro și a soției sale, Cilia Flores, notează presa din Venezuela. 

Protestatara Norma Azuaje a amintit cuvintele comandantului Chávez și a asigurat că manifestanții apără suveranitatea națiunii și eliberarea lui Maduro și a Ciliei Flores, răpiți de Statele Unite, scrie Ultimasnoticias.com.

”Chávez ne-a învățat că, în orice circumstanțe, vom continua să avem o patrie, iar mesajul pentru președintele nostru este să reziste, acest popor se va ridica, suntem aici gata să luptăm”, a spus Azuaje.

De asemenea, Vanessa Machado a afirmat că poporul mobilizat va realiza eliberarea liderului național.

”Iată-ne, fiicele lui Bolívar, apărând această patrie, conștiente că poporul mobilizat este cel care va garanta întoarcerea lui Nicolás după răpirea pe care o suferă în prezent”, a evidențiat ea.

”Dați-ne înapoi președintele!”

Yorvy Rivero a mai spus că poporul Venezuelei este un popor al păcii, iubirii și bucuriei. ”Aici, ceea ce predomină este mulțumirea; dorința de pace nu este un păcat. Noi, cei de aici, cerem lumii pace și bucurie, de aceea cerem: Dați-ne înapoi președintele!”, a spus Rivero.

Ridicându-și vocile cu sloganuri, steaguri și poze ale președintelui, Ángela Coute le-a reamintit tuturor că Maduro a fost ales de majoritatea venezuelenilor și a solicitat eliberarea acestuia pentru a-și putea îndeplini atribuțiile de șef de stat.

”Poporul l-a ales pe Nicolás Maduro președinte constituțional. Vrem să-l vedem pe președintele nostru aici, făcându-și treaba; poporul are nevoie de el, nu vrem să fie răpit. Nimeni aici nu renunță. Suntem în stradă pentru demnitate, pentru adevăr și pentru întoarcerea președintelui nostru”, a spus unul dintre protestatarii de pe Bulevarul Bolívar, unde a sosit marele marș.

Acuzații de confiscarea resurselor Venezuelei

”Noi, venezuelenii, nu-i vom permite lui Donald Trump să confiște resursele Venezuelei”, a declarat unul dintre protestatari, adăugând că nu vor părăsi străzile până când președintele Maduro și Cilia Flores nu vor fi eliberați.

Protestatarii, cunoscuți sub numele de ”caii de oțel”, au reiterat că Nicolás Maduro a fost ales democratic și că nu vor permite imperialismului să instaleze un guvern străin în Venezuela. De asemenea, și-au afirmat angajamentul de a apăra suveranitatea națiunii.

Manifestanții au convingerea că Venezuela nu va mai fi niciodată o colonie a vreunei țări și promit să rămână mobilizați, la nivel național, până la eliberarea șefului statului și a primei doamne, Cilia Flores.

Video

Venezuela nu se va preda și va ieși victorioasă, afirmă protestatarii

La rândul său, guvernatoarea statului Aragua, Joana Sánchez, a spus că Venezuela nu se va preda amenințării imperiale și a subliniat că este hotărâtă să iasă victorioasă.

De asemenea, ea spus că rețelele socializar nu reprezintă ce se întâmplă pe străzi, ”noi suntem cei care controlează străzile și nu le vom părăsi. Cerem întoarcerea președintelui nostru”.

Marșul masiv a fost plin de indignare față de atacul imperial, care nu numai că a încălcat suveranitatea națională, dar a bombardat și clădiri de stat, a ucis civili și l-a răpit pe președintele Nicolás Maduro, scrie sursa citată.

Vezi și - Badea: Dacă Trump îl ia pe Putin pe model Maduro, e posibil ca lumea să dispară

