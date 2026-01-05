Vicepreședintele Curții de Conturi, baie în zăpadă, la bustul gol. „După două zile fără energie electrică” - VIDEO

Lucian Heiuș, fost șef al ANAF și actualul vicepreședinte al Curții de Conturi, a postat pe pagina sa de Facebook un videoclip în care apare făcând „baie” în zăpadă, la bustul gol. Se pare că a recurs la aces gest după ce a rămas fără curent electric din cauza vremii extreme, cel puțin asta reiese din descrierea videoclipului.

"Dimineața, după două zile fără energie electrică", a scris Lucian Heiuș în descrierea videoclipului postat.

Pe filmare, poate fi observat Lucian Heiuș, la bustul gol, în timp ce se aruncă pe spate, direct în zăpadă.

„Cum începe o zi bună la munte decât cu o baie în zăpadă? Ce zi faină. Așa-i la munte”, spune el în videoclip, apoi se ridică din nămeți și își arată mușchii.

Cine este Lucian Heiuș

Lucian Heiuș are 61 de ani și a fost șef al ANAF, secretar de stat în Ministerul Finanțelor și președinte al PNL Hunedoara.

El a absolvit Facultatea de Mecanică, din cadrul Politehnicii Cluj- Napoca (1990), Facultatea de Ştiinţe Economice în cadrul Universităţii „Babeş-Bolyai” Cluj Napoca (1999) şi Facultatea de Management Turistic şi Comercial din cadrul Universităţii Creştine „Dimitrie Cantemir” din Bucureşti (1999).

Heiuș a mai fost și director general la Direcţiei Generale Regionale a Finanţelor Publice Timişoara (2013-2014), director executiv – servicii interne (2014-2015), director general (2016) la Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Timişoara.

În anul 2016 a fost parlamentar ales pe listele PNL, și a fost membru al Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci.

În octombrie 2023, Lucian Heiuș, a fost validat în funcția de vicepreședinte al Curții de Conturi, cu 256 de voturi ”pentru” şi 100 de voturi ”contra” din partea plenului reunit al Senatului și Camerei Deputaților.

Durata mandatului unui vicepreşedinte şi a unui consilier la Curtea de Conturi este de 9 ani, mandat care nu poate fi prelungit sau înnoit, potrivit Constituției României.