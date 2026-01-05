€ 5.0905
|
$ 4.3557
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0905
|
$ 4.3557
 
DCNews Stiri Vicepreședintele Curții de Conturi, baie în zăpadă, la bustul gol. „După două zile fără energie electrică” - VIDEO
Data actualizării: 22:26 05 Ian 2026 | Data publicării: 22:24 05 Ian 2026

Vicepreședintele Curții de Conturi, baie în zăpadă, la bustul gol. „După două zile fără energie electrică” - VIDEO
Autor: Doinița Manic

Lucian Heiuș, Vicepreședinte Curții de Conturi, făcând baie în zăpadă Imagine cu Lucian Heiuș, vicepreședinte Curții de Conturi, făcând baie în zăpadă la bustul gol. Foto: captură video Facebook Lucian Heiuș
 

Lucian Heiuș, fost șef al ANAF și actual vicepreședinte al Curții de Conturi, s-a filmat făcând baie în zăpadă, la bustul gol.

Lucian Heiuș, fost șef al ANAF și actualul vicepreședinte al Curții de Conturi, a postat pe pagina sa de Facebook un videoclip în care apare făcând „baie” în zăpadă, la bustul gol. Se pare că a recurs la aces gest după ce a rămas fără curent electric din cauza vremii extreme, cel puțin asta reiese din descrierea videoclipului.

VEZI ȘI: Heiuş a spus când este 'convins' că ANAF va fi un partener 'corect şi onest' faţă de contribuabilul român

"Dimineața, după două zile fără energie electrică", a scris Lucian Heiuș în descrierea videoclipului postat.

Pe filmare, poate fi observat Lucian Heiuș, la bustul gol, în timp ce se aruncă pe spate, direct în zăpadă.

„Cum începe o zi bună la munte decât cu o baie în zăpadă? Ce zi faină. Așa-i la munte”, spune el în videoclip, apoi se ridică din nămeți și își arată mușchii.

Cine este Lucian Heiuș

Lucian Heiuș are 61 de ani și a fost șef al ANAF, secretar de stat în Ministerul Finanțelor și președinte al PNL Hunedoara.

El a absolvit Facultatea de Mecanică, din cadrul Politehnicii Cluj- Napoca (1990), Facultatea de Ştiinţe Economice în cadrul Universităţii „Babeş-Bolyai” Cluj Napoca (1999) şi Facultatea de Management Turistic şi Comercial din cadrul Universităţii Creştine „Dimitrie Cantemir” din Bucureşti (1999).

Heiuș a mai fost și director general la Direcţiei Generale Regionale a Finanţelor Publice Timişoara (2013-2014), director executiv – servicii interne (2014-2015), director general (2016) la Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Timişoara.

În anul 2016 a fost parlamentar ales pe listele PNL, și a fost membru al Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci.

În octombrie 2023, Lucian Heiuș, a fost validat în funcția de vicepreședinte al Curții de Conturi, cu 256 de voturi ”pentru” şi 100 de voturi ”contra” din partea plenului reunit al Senatului și Camerei Deputaților.

Durata mandatului unui vicepreşedinte şi a unui consilier la Curtea de Conturi este de 9 ani, mandat care nu poate fi prelungit sau înnoit,  potrivit Constituției României.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

Lucian Heiuș
curtea de conturi
anaf
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 22 minute
”Monstruozitatea” dată pe sub ușă de Guvernul Bolojan. Bogdan Chirieac: Așa îți poți pierde casa!
Publicat acum 26 minute
Sărbătoare 6 - 7 ianuarie 2026. În ce zi spuneți ”La mulți ani” celor numiți Ion, Ioana
Publicat acum 1 ora si 15 minute
Vicepreședintele Curții de Conturi, baie în zăpadă, la bustul gol. „După două zile fără energie electrică” - VIDEO
Publicat acum 1 ora si 46 minute
Un fost campion mondial a murit la doar 34 de ani. Cine a fost Dudas Miklos
Publicat acum 2 ore si 4 minute
Curtea de Apel București face lumină după acuzațiile de intervenție în completurile de judecată și dosarele închise prin prescriere. ”Citiți cu ce manipulări voiau să pună labele pe justiție”
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 03 Ian 2026
Surpriză pentru Trump! Țările din UE care nu recunosc intervenția SUA în Venezuela și condamnă atacul americanilor
Publicat pe 03 Ian 2026
Creșterea vârstei de pensionare în MAI. Bolojan, anunțul zilei pentru polițiști și nu numai
Publicat pe 03 Ian 2026
Trump îl ia tare pe Putin, după „atacul spectaculos“ asupra Venezuelei
Publicat pe 03 Ian 2026
China, reacție dură după atacul SUA asupra Venezuelei și capturarea lui Maduro
Publicat pe 04 Ian 2026
Dmitri Medvedev propune răpirea unui important lider din UE, după modelul Maduro
 
razboiul poate incepe ministrul apararii anunta pe fb ca e gata de lupta Războiul poate începe, ministrul Apărării anunță pe FB că e gata de luptă

de Val Vâlcu

ce spunea ion iliescu in mesajul de anul nou 1990 si ar putea fi preluat de nicusor sau bolojan Ce spunea Ion Iliescu în mesajul de Anul Nou, 1990, și ar putea fi preluat de Nicușor sau Bolojan

de Val Vâlcu

cum s a luptat roosevelt cu cei patru calareti ai apocalipsei model pentru ccr Cum s-a luptat Roosevelt cu ”cei patru călăreți ai Apocalipsei”. Model pentru CCR

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
SONDAJ DE OPINIE
Închide
Considerați că intervenția lui Trump în Venezuela este:
Necesară și legitimă
Necesară, dar ilegitimă
Trimite răspunsul
x close