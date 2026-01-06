€ 5.0905
|
$ 4.3557
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0905
|
$ 4.3557
 
DCNews Stiri Coaliția de Voință, proiect ambițios privind apărarea Ucrainei în fața Rusiei
Data publicării: 14:56 06 Ian 2026

Coaliția de Voință, proiect ambițios privind apărarea Ucrainei în fața Rusiei
Autor: Ioan-Radu Gava

cancelarul german Friedrich Merz, premierul britanic Keir Starmer, președintele ucrainean Volodimir Zelenski, președintele francez Emmanuel Macron De la stânga la dreapta: Cancelarul german Friedrich Merz, premierul britanic Keir Starmer, președintele ucrainean Volodimir Zelenski, președintele francez Emmanuel Macron. Cei patru lideri s-au întâlnit la Londra, pe 8 decembrie 2025, pentru o discuție despre planul de pace în Ucraina. Sursa foto: Agerpres
 

Garanţiile de securitate pentru Ucraina vor include angajamente obligatorii, se arată într-un proiect de declarație al Coaliției de Voință.

Garanţiile de securitate pentru Ucraina vor include "angajamente obligatorii" de a sprijini ţara "în cazul unui viitor atac armat din partea Rusiei în scopul restabilirii păcii", se arată marţi într-un proiect de declaraţie al "Coaliţiei de Voinţă" a aliaţilor Kievului, informează Reuters și Agerpres.

"Aceste angajamente pot include utilizarea capacităţilor militare, a serviciilor de informaţii şi a sprijinului logistic, iniţiative diplomatice, adoptarea de sancţiuni suplimentare", se arată în proiect, consultat de Reuters, care încă trebuie aprobat la summitul liderilor coaliţiei de la Paris, care va avea loc mai târziu în cursul zilei.

Emisarul special al preşedintelui american Donald Trump, Steve Witkoff, şi ginerele lui Trump, Jared Kushner, au ajuns la Palatul Elysee din Franţa pentru summit. Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski va participa, de asemenea, la întâlnirea din capitala franceză, ca parte a eforturilor mai ample de a elabora o poziţie comună ucraineană, europeană şi americană care ar putea fi apoi transmisă Rusiei.

CITEȘTE ȘI               -               Viktor Orban, derapaj grav: Piticul ucrainean cerșește mâncare

Rusia nu e dispusă să accepte propunerile actuale de pace

Discuţiile pentru a pune capăt războiului de aproape patru ani s-au accelerat din noiembrie 2025. Cu toate acestea, au existat puţine semnale că Rusia ar fi dispusă să accepte propunerile actuale, problema teritorială rămânând un obstacol cheie în calea negocierilor, iar luptele dintre cele două părţi nu par să scadă în intensitate.

Până acum, multe dintre promisiunile de ordin militar făcute în cadrul procesului de planificare al coaliţiei au fost destul de vagi, potrivit oficialilor şi diplomaţilor.

Un înalt oficial european a declarat că există speranţă că întărirea garanţiilor coaliţiei va ajuta, de asemenea, la consolidarea angajamentelor SUA, care au fost prezentate pe larg în discuţiile bilaterale cu Ucraina.

În discursul său adresat naţiunii duminică, Zelenski a declarat că întâlnirile din Europa ar trebui să devină o contribuţie suplimentară la apărarea Ucrainei şi să apropie eforturile de a pune capăt războiului.

"Ucraina se va pregăti pentru ambele scenarii: diplomaţie, pe care o urmărim, sau apărare activă suplimentară dacă presiunea partenerilor asupra Rusiei se dovedeşte insuficientă. Ucraina îşi doreşte pacea", a spus el.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

coalitia de vointa
ucraina
razboi
rusia
garantii de securitate
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 11 minute
Coaliția de Voință, proiect ambițios privind apărarea Ucrainei în fața Rusiei
Publicat acum 22 minute
Sabotaj pe Pârtia Bucovina: Teleschiul și tunurile de zăpadă, scoase din funcțiune
Publicat acum 28 minute
Mircea Badea, marea întrebare după incendiul din Elveția. Cum este posibil așa ceva?
Publicat acum 48 minute
Mesaj ferm din Europa: Groenlanda aparţine poporului său
Publicat acum 1 ora si 6 minute
Imnul Uniunii Europene, cântat la slujba de Bobotează de la Constanța. ÎPS Teodosie: „Vrem, nu vrem, suntem în UE”
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 15 ore si 50 minute
”Monstruozitatea” dată pe sub ușă de Guvernul Bolojan. Bogdan Chirieac: Așa îți poți pierde casa!
Publicat pe 04 Ian 2026
Dmitri Medvedev propune răpirea unui important lider din UE, după modelul Maduro
Publicat pe 04 Ian 2026
Harta care provoacă fiori unei țări din UE. Mesaj din anturajul lui Trump: Ce urmează după Venezuela / foto în articol
Publicat acum 22 ore si 42 minute
Ghiseul.ro, anunț de ultimă oră pentru români: plățile care sunt sistate
Publicat acum 18 ore si 14 minute
Plicurile pe care nimeni din Armata Venezuelei nu a avut curajul să le deschidă, în fața SUA. Generalul Mîndrescu: Au paralizat
 
razboiul poate incepe ministrul apararii anunta pe fb ca e gata de lupta Războiul poate începe, ministrul Apărării anunță pe FB că e gata de luptă

de Val Vâlcu

ce spunea ion iliescu in mesajul de anul nou 1990 si ar putea fi preluat de nicusor sau bolojan Ce spunea Ion Iliescu în mesajul de Anul Nou, 1990, și ar putea fi preluat de Nicușor sau Bolojan

de Val Vâlcu

cum s a luptat roosevelt cu cei patru calareti ai apocalipsei model pentru ccr Cum s-a luptat Roosevelt cu ”cei patru călăreți ai Apocalipsei”. Model pentru CCR

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close