Coaliția de Voință, proiect ambițios privind apărarea Ucrainei în fața Rusiei

Garanţiile de securitate pentru Ucraina vor include "angajamente obligatorii" de a sprijini ţara "în cazul unui viitor atac armat din partea Rusiei în scopul restabilirii păcii", se arată marţi într-un proiect de declaraţie al "Coaliţiei de Voinţă" a aliaţilor Kievului, informează Reuters și Agerpres.

"Aceste angajamente pot include utilizarea capacităţilor militare, a serviciilor de informaţii şi a sprijinului logistic, iniţiative diplomatice, adoptarea de sancţiuni suplimentare", se arată în proiect, consultat de Reuters, care încă trebuie aprobat la summitul liderilor coaliţiei de la Paris, care va avea loc mai târziu în cursul zilei.

Emisarul special al preşedintelui american Donald Trump, Steve Witkoff, şi ginerele lui Trump, Jared Kushner, au ajuns la Palatul Elysee din Franţa pentru summit. Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski va participa, de asemenea, la întâlnirea din capitala franceză, ca parte a eforturilor mai ample de a elabora o poziţie comună ucraineană, europeană şi americană care ar putea fi apoi transmisă Rusiei.

Rusia nu e dispusă să accepte propunerile actuale de pace

Discuţiile pentru a pune capăt războiului de aproape patru ani s-au accelerat din noiembrie 2025. Cu toate acestea, au existat puţine semnale că Rusia ar fi dispusă să accepte propunerile actuale, problema teritorială rămânând un obstacol cheie în calea negocierilor, iar luptele dintre cele două părţi nu par să scadă în intensitate.

Până acum, multe dintre promisiunile de ordin militar făcute în cadrul procesului de planificare al coaliţiei au fost destul de vagi, potrivit oficialilor şi diplomaţilor.

Un înalt oficial european a declarat că există speranţă că întărirea garanţiilor coaliţiei va ajuta, de asemenea, la consolidarea angajamentelor SUA, care au fost prezentate pe larg în discuţiile bilaterale cu Ucraina.

În discursul său adresat naţiunii duminică, Zelenski a declarat că întâlnirile din Europa ar trebui să devină o contribuţie suplimentară la apărarea Ucrainei şi să apropie eforturile de a pune capăt războiului.

"Ucraina se va pregăti pentru ambele scenarii: diplomaţie, pe care o urmărim, sau apărare activă suplimentară dacă presiunea partenerilor asupra Rusiei se dovedeşte insuficientă. Ucraina îşi doreşte pacea", a spus el.