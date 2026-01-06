Viktor Orban, derapaj grav: Piticul ucrainean cerșește mâncare

Ucraina a prezentat încă o factură, de data aceasta în valoare de 800 de miliarde de dolari americani, despre care pretinde că este necesară pentru a acoperi nevoile ţării în următorul deceniu, a scris prim-ministrul ungar Viktor Orban marţi, într-o postare pe Facebook, informează MTI și Agerpres.

Orban a numit suma "astronomică", menţionând că este de aproape patru ori mai mare decât PIB-ul anual al Ungariei.

"Acesta este motivul pentru care elita de la Bruxelles era atât de disperată să deblocheze activele ruseşti îngheţate în decembrie şi de aceea vor să restructureze fundamental următorul buget al UE", a scris Orban, adăugând că "piticul ucrainean cerşeşte mâncare".

CITEȘTE ȘI - Nicușor Dan merge la reuniunea șefilor de stat din Coaliția de Voință

Orban a adăugat că Bruxelles-ul "a găsit aliaţi chiar şi în Ungaria pentru a-şi finanţa planurile", menţionând că europarlamentarii din partidul de opoziţie Tisza au votat în favoarea sprijinului financiar necondiţionat pentru Ucraina. Acesta a fost preţul imunităţii lor şi al sprijinului din partea Bruxelles-ului, a insistat el.

"Indiferent cât de mult neagă, ştim: la asta ne putem aştepta de la ei", a adăugat Orban.