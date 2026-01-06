Sabotaj pe Pârtia Bucovina: Teleschiul și tunurile de zăpadă, scoase din funcțiune

Potrivit informațiilor transmise de administratori, intervenția a fost realizată de o persoană cu cunoștințe profesionale în electricitate, care a tăiat cablurile hidranților pentru tunurile de zăpadă, precum și firele senzorilor de siguranță ai teleschiului.

Din cauza cablurilor de protecție secționate, teleschiul nu poate fi pus în funcțiune, iar tunurile de zăpadă și hidranții sunt neoperabile, fapt ce afectează deschiderea pârtiei programată pentru weekendul următor. Scopul sabotajului pare să fi fost blocarea accesului schiorilor și snowboarderilor în perioada planificată pentru debutul sezonului.

Echipa Pârtiei Bucovina lucrează la remedierea instalațiilor electrice și a sistemului de zăpadă artificială, iar reprezentanții pârtiei dau asigurări că deschiderea nu este anulată, ci doar întârziată.

Poliția a fost sesizată și investighează incidentul pentru identificarea persoanelor responsabile, iar autoritățile locale monitorizează situația pentru a preveni alte intervenții similare.

