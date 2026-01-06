€ 5.0905
|
$ 4.3557
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0905
|
$ 4.3557
 
DCNews Stiri Sabotaj pe Pârtia Bucovina: Teleschiul și tunurile de zăpadă, scoase din funcțiune
Data publicării: 14:45 06 Ian 2026

Sabotaj pe Pârtia Bucovina: Teleschiul și tunurile de zăpadă, scoase din funcțiune
Autor: Dana Mihai

Telescaun - Freepik Telescaun - Freepik
 

Pârtia Bucovina a fost lovită de un sabotaj care a afectat funcționarea teleschiului și a sistemelor de producere a zăpezii artificiale.

Potrivit informațiilor transmise de administratori, intervenția a fost realizată de o persoană cu cunoștințe profesionale în electricitate, care a tăiat cablurile hidranților pentru tunurile de zăpadă, precum și firele senzorilor de siguranță ai teleschiului.

Citește și: Risc crescut de avalanşă în Masivul Vâlcan. Turiştii sunt avertizaţi să nu părăsească zona schiabilă

Din cauza cablurilor de protecție secționate, teleschiul nu poate fi pus în funcțiune, iar tunurile de zăpadă și hidranții sunt neoperabile, fapt ce afectează deschiderea pârtiei programată pentru weekendul următor. Scopul sabotajului pare să fi fost blocarea accesului schiorilor și snowboarderilor în perioada planificată pentru debutul sezonului.

Echipa Pârtiei Bucovina lucrează la remedierea instalațiilor electrice și a sistemului de zăpadă artificială, iar reprezentanții pârtiei dau asigurări că deschiderea nu este anulată, ci doar întârziată.

Poliția a fost sesizată și investighează incidentul pentru identificarea persoanelor responsabile, iar autoritățile locale monitorizează situația pentru a preveni alte intervenții similare.
 

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

partia bucovina
telescaun
tunuri de zapada
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 12 minute
Coaliția de Voință, proiect ambițios privind apărarea Ucrainei în fața Rusiei
Publicat acum 23 minute
Sabotaj pe Pârtia Bucovina: Teleschiul și tunurile de zăpadă, scoase din funcțiune
Publicat acum 29 minute
Mircea Badea, marea întrebare după incendiul din Elveția. Cum este posibil așa ceva?
Publicat acum 49 minute
Mesaj ferm din Europa: Groenlanda aparţine poporului său
Publicat acum 1 ora si 7 minute
Imnul Uniunii Europene, cântat la slujba de Bobotează de la Constanța. ÎPS Teodosie: „Vrem, nu vrem, suntem în UE”
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 15 ore si 51 minute
”Monstruozitatea” dată pe sub ușă de Guvernul Bolojan. Bogdan Chirieac: Așa îți poți pierde casa!
Publicat pe 04 Ian 2026
Dmitri Medvedev propune răpirea unui important lider din UE, după modelul Maduro
Publicat pe 04 Ian 2026
Harta care provoacă fiori unei țări din UE. Mesaj din anturajul lui Trump: Ce urmează după Venezuela / foto în articol
Publicat acum 22 ore si 43 minute
Ghiseul.ro, anunț de ultimă oră pentru români: plățile care sunt sistate
Publicat acum 18 ore si 15 minute
Plicurile pe care nimeni din Armata Venezuelei nu a avut curajul să le deschidă, în fața SUA. Generalul Mîndrescu: Au paralizat
 
razboiul poate incepe ministrul apararii anunta pe fb ca e gata de lupta Războiul poate începe, ministrul Apărării anunță pe FB că e gata de luptă

de Val Vâlcu

ce spunea ion iliescu in mesajul de anul nou 1990 si ar putea fi preluat de nicusor sau bolojan Ce spunea Ion Iliescu în mesajul de Anul Nou, 1990, și ar putea fi preluat de Nicușor sau Bolojan

de Val Vâlcu

cum s a luptat roosevelt cu cei patru calareti ai apocalipsei model pentru ccr Cum s-a luptat Roosevelt cu ”cei patru călăreți ai Apocalipsei”. Model pentru CCR

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close