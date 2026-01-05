€ 5.0905
DCNews Stiri Ce nu se face de Bobotează. Superstiții și tradiții românești
Data actualizării: 23:46 05 Ian 2026 | Data publicării: 23:45 05 Ian 2026

Ce nu se face de Bobotează. Superstiții și tradiții românești
Autor: Andrei Itu

boboteaza program slujbe Imagine cu agheasmă, de Bobotează. Foto: Agerpres
 

Boboteaza este marcată de numeroase tradiții, obiceiuri și superstiții, mai ales în satele din România. Se spune că felul în care este celebrată această zi poate influența mersul întregului an.

Boboteaza este marcată de numeroase tradiții, obiceiuri și superstiții, mai ales în satele din România. Se spune că felul în care este celebrată această zi poate influența sănătatea întregului an.

De Bobotează nu se spală rufe și nu se folosesc vorbe urâte

De Bobotează nu se spală haine. De asemenea, ca în orice zi de sărbătoare nu se face curățenie. Oamenii nu au voie să cearte, să nu folosească vorbe urâte, pentru a nu atrage duhuri rele ce pot aduce necazuri tot anul.

Ce nu se mai face de Bobotează conform superstițiilor

În această zi nu se împrumută bani sau obiecte, pentru ca norocul să nu „iesă din casă”.
De asemenea, nu se aruncă apa sfințită. Agheasma mare se păstrează tot anul. Se poate consuma doar la nevoie.

Nu se refuză preotul care vine cu Iordanul, pentru a sfinți casele. În mediul rural, preotul sfințește și grajdurile animalelor. Refuzul ar aduce pagubă și boală 

Sfințirea caselor credincioșilor se face de către preoți în ajunul Bobotezei ori cu mai multe zile înainte, în funcție de numărul credincioșilor din comunitate / parohie. 

Tot în această zi nu se mănâncă exagerat și se bea responsabil, chiar dacă masa este una de sărbătoare. 

Alte tradiții de Bobotează

Se spune că fetele nemăritate își pot visa ursitul, dacă își busuioc sub pernă. Alt aspect este legat de natură. Dacă gerul este mare, anul va fi bogat. De asemenea, cine se scufundă în apă rece de Bobotează va fi sănătos tot anul.

Botezul Domnului, denumită în popor ca Boboteaza, se sărbătoreşte în Biserica Ortodoxă la 6 ianuarie. Amintim că începând cu primele zile ale noului an 2026, preoții din întreaga Patriarhie Română, sfințesc locuințele credincioșilor, dar și ograda cu animale, acolo unde este cazul, vestind acestora Botezul Mântuitorului nostru Iisus Hristos.

De fapt, la Bobotează, Biserica, prin slujitorii ei, sfințește, restabilește ordinea firească a naturii. Creștinii care participă la aceste slujbe sunt stropiți pe cap cu apa sfințită de către preotul care vine în vizită.

Aghiasma Mare se oficiază atât în ajunul Bobotezei, când se sfinţeşte apa cu care preoţii botează apoi casele, cât şi în însăşi ziua Bobotezei, atunci când se sfinţeşte apa pe care credincioşii o iau pe la casele lor.

Vezi și - Boboteaza - 6 ianuarie. De ce este bine să primești preotul la tine în casă

