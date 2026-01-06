Victorie de etapă pentru România privind securitatea la Marea Neagră. Victor Negrescu, anunțul zilei

Victor Negrescu, europarlamentar social-democrat, anunță crearea Hubului European de Securitate Maritimă la Marea Neagră în România.
Într-un mesaj publicat pe pagina sa de Facebook, europarlamentarul Victor Negrescu anunță „un pas concret pentru securitatea Mării Negre și pentru România“.
Social-democratul a primit un răspuns oficial din partea Ursulei von der Leyen, președintele Comisiei Europene, privind demersul pe care l-a inițiat în legătură cu „crearea Hubului European de Securitate Maritimă la Marea Neagră în România“.
„Mesajul Comisiei este clar:
Comisia confirmă că acest proiect se înscrie în noile priorități europene: securitate, apărare, reziliență, protejarea infrastructurii strategice și cooperare cu partenerii din regiune.
Pentru România, este și o oportunitate strategică majoră:
Le mulțumesc tuturor eurodeputaților pro-europeni care au sprijinit acest demers și care au înțeles importanța strategică a Mării Negre pentru viitorul Uniunii Europene.
Voi continua să fac tot ceea ce ține de mine pentru ca acest proiect să devină realitate. Acum este timpul ca autoritățile de la București să vină cu un proiect concret. Pentru securitatea Europei. Pentru România“, a transmis, pe Facebook, Victor Negrescu.
Europarlamentarul român a adăugat și documentul oficial primit din partea Comisiei Europene.
de Val Vâlcu