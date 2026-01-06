€ 5.0905
Victorie de etapă pentru România privind securitatea la Marea Neagră. Victor Negrescu, anunțul zilei
Data publicării: 11:16 06 Ian 2026

Victorie de etapă pentru România privind securitatea la Marea Neagră. Victor Negrescu, anunțul zilei
Autor: Ioan-Radu Gava

cum-se-vad-de-la-bruxelles-declaratiile-lui-vance-si-cerinta-ialta-a-rusilor--victor-negrescu-lumea-este-foarte-ingrijorata-aici--sunt-riscuri-majore-asupra-romaniei_79739400 Sursa Foto: Agerpres
 

Victor Negrescu, europarlamentar social-democrat, anunță crearea Hubului European de Securitate Maritimă la Marea Neagră în România.

Într-un mesaj publicat pe pagina sa de Facebook, europarlamentarul Victor Negrescu anunță „un pas concret pentru securitatea Mării Negre și pentru România“.

Social-democratul a primit un răspuns oficial din partea Ursulei von der Leyen, președintele Comisiei Europene, privind demersul pe care l-a inițiat în legătură cu „crearea Hubului European de Securitate Maritimă la Marea Neagră în România“.

„Mesajul Comisiei este clar:

  • Hub-ul maritim poate fi creat
  • Comisia Europeană susține acest demers
  • O astfel de decizie depinde de statele membre riverane, iar România are toate argumentele pentru a găzdui acest centru strategic

Victor Negrescu, rol central în negocierile pentru viitorul buget multianual al UE

De ce este acest hub crucial?

  • Marea Neagră a devenit una dintre cele mai sensibile regiuni geopolitice ale Europei, în contextul războiului de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei.
  • Vorbim despre securitatea rutelor maritime, protejarea infrastructurii critice (cabluri, energie, porturi), combaterea amenințărilor hibride și creșterea capacității de reacție a Uniunii Europene.
  • Hub-ul ar însemna mai multă siguranță, mai multă coordonare și o prezență europeană reală la Marea Neagră, nu doar declarații.

Comisia confirmă că acest proiect se înscrie în noile priorități europene: securitate, apărare, reziliență, protejarea infrastructurii strategice și cooperare cu partenerii din regiune.

Estul Europei se unește pentru apărarea fondurilor agricole, la inițiativa lui Victor Negrescu, vicepreședinte al PE

Pentru România, este și o oportunitate strategică majoră:

  • consolidarea rolului nostru regional;
  • expertiză, investiții și capacități europene pe teritoriul național;
  • un mesaj clar că România nu este la periferia deciziilor europene, ci în centrul lor.

Le mulțumesc tuturor eurodeputaților pro-europeni care au sprijinit acest demers și care au înțeles importanța strategică a Mării Negre pentru viitorul Uniunii Europene.

Voi continua să fac tot ceea ce ține de mine pentru ca acest proiect să devină realitate. Acum este timpul ca autoritățile de la București să vină cu un proiect concret. Pentru securitatea Europei. Pentru România“, a transmis, pe Facebook, Victor Negrescu.

Europarlamentarul român a adăugat și documentul oficial primit din partea Comisiei Europene.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

victor negrescu
parlamentul european
ursula von der leyen
marea neagra
