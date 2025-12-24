€ 5.0890
PES activists România lansează Bursa de Excelență PES. Mesajul europarlamentarului Victor Negrescu
Data publicării: 14:16 24 Dec 2025

PES activists România lansează Bursa de Excelență PES. Mesajul europarlamentarului Victor Negrescu
Autor: Ioan-Radu Gava

cum-se-vad-de-la-bruxelles-declaratiile-lui-vance-si-cerinta-ialta-a-rusilor--victor-negrescu-lumea-este-foarte-ingrijorata-aici--sunt-riscuri-majore-asupra-romaniei_79739400 Sursa Foto: Agerpres
 

„Zâmbetul de Sărbători” – 12 ani de solidaritate și peste 5000 de copii sprijiniți. PES activists România lansează Bursa de Excelență PES, o inițiativă în premieră dedicată sprijinirii educației tinerilor.

PES Activists România a organizat o nouă ediție a campaniei umanitare „Zâmbetul de Sărbători”, o inițiativă cu tradiție, derulată neîntrerupt de 12 ani și cu peste 5000 de beneficiari, care a devenit un reper național al solidarității și implicării civice. Campania umanitară s-a încheiat cu un eveniment caritabil de Crăciun, sâmbătă, 20 decembrie, care a reunit la Timișoara peste 100 de activiști PES din întreaga țară, voluntari și susținători, uniți de același obiectiv: sprijinirea familiilor aflate în dificultate. 

De-a lungul celor 12 ani, mii de familii din comunități urbane și rurale au beneficiat de sprijin concret, empatie și apropiere, campania demonstrând că implicarea civică constantă poate schimba vieți și poate contribui la construirea unor comunități mai unite. „Zâmbetul de Sărbători” nu este doar o campanie caritabilă, ci o tradiție a binelui, dusă mai departe cu responsabilitate și suflet de PES activists România.  

În cadrul evenimentului caritabil de Crăciun, PES activists România a lansat Bursa de Excelență PES, o inițiativă caritabilă aflată la prima ediție, dedicată sprijinirii parcursului educațional și profesional al tinerilor cu rezultate deosebite, dar care se confruntă cu dificultăți familiale sau financiare. Bursa reflectă angajamentul organizației față de educație, solidaritate și investiția în viitorul tinerilor, considerate piloni esențiali ai unei Europe echitabile și prospere. 

EXCLUSIV Ce fac la Bruxelles anti-europenii din România? Negrescu: Este foarte bizar pentru mine

Victor Negrescu: Zâmbetul de Sărbători este mai mult decât o campanie caritabilă

Europarlamentarul Victor Negrescu, președintele PES activists România: „Zâmbetul de Sărbători este mai mult decât o campanie caritabilă, este expresia unei solidarități construite în timp, prin implicare constantă și responsabilitate față de comunitate. De 12 ani demonstrăm că empatia și acțiunea concretă pot schimba destine. Lansarea Bursei de Excelență PES reprezintă un pas firesc în acest demers și un angajament ferm al nostru față de educație și față de tinerii care, în ciuda dificultăților, aleg performanța și implicarea.” 

Bursa de Excelență PES va fi acordată anual unui tânăr care se remarcă prin rezultate foarte bune la învățătură, seriozitate și dorința de a-și construi un viitor mai bun. Sprijinul financiar constă într-o bursă acordată lunar pe parcursul anului 2026, în valoare de o mie de lei pe lună, având ca scop facilitarea accesului la educație de calitate, programe de formare, cursuri specializate și activități de dezvoltare personală. Prima bursă se acordă tinerei Jivin Andreea-Ionela. Ea se află în sistemul de protecție specială în cadrul Centrului de Plasament Găvojdia din anul 2010, de când avea 4 ani. Tânără cu preocupări artistice, atât în domeniul picturii, dar și al graficii, a ajuns la o afirmare a talentului prin o expoziție personală la Biblioteca Județeană Timiș. A participat la proiecte Erasmus în Germania, respectiv Bulgaria, unde s-a evidențiat prin abilități de relaționare socială, aptitudini artistice, prezentarea unor puncte de vedere pertinente, legând totodată relații de prietenie. De asemenea, prezintă interes pentru dezvoltarea personală, autodidactă; a început să învețe singură diferite limbi: japoneză, coreeană, stăpânind foarte bine limba engleză iar în prezent este studentă la Universitatea de Medicină și Farmacie „Victor Babeș” din Timișoara. Este inteligentă, are un simț moral foarte dezvoltat și o forță interioară pe care puțini dintre copiii din ziua de azi o au. Andreea este o persoană plină de căldură sufletească, o minte plină de imaginație, care a știut să transforme lipsurile în motivație. Această tânără este dovada că acolo unde este iubire pentru artă, pentru cunoaștere, pentru semeni, găsind înțelegere și sprijin în dezvoltarea acestora, există întotdeauna șanse de mari realizări. Este o tânără muncitoare, ambițioasă și talentată. Prin felul ei de a fi, arată că nu contează de unde vii, ci cât de departe dorești să ajungi! 

Bursa de excelenta PES pentru formarea tinerilor europeni va consta într-un sprijin financiar acordat lunar pe perioada anului 2026. Bursa reprezintă pentru acesta un sprijin concret și un gest de încredere, menit să îl încurajeze să își continue parcursul educațional și să își valorifice potențialul. 

Alexandru Iovescu, prim-vicepreședinte PES Activists România, coordonator PES activists Timiș: „Prin Zâmbetul de Sărbători am reușit, an de an, să fim aproape de oameni și să oferim nu doar sprijin material, ci și speranță. Bursa de Excelență PES este o investiție reală în viitor, un gest de încredere acordat unui tânăr care merită susținut pentru a-și continua parcursul educațional. Este dovada că solidaritatea se poate transforma în șanse concrete și durabile.” 

Pentru susținerea Bursei de Excelență PES, în cadrul evenimentului caritabil de la Timișaora, a avut loc și o tombolă prin care participanții au contribuit direct la finanțarea acestei inițiative. Fiecare bilet achiziționat a reprezentat un pas înainte spre schimbare și o investiție în viitorul Ionelei.. 

Prin „Zâmbetul de Sărbători” și lansarea Bursei de Excelență PES, PES activists România și-a reafirmat angajamentul față de solidaritate, egalitate de șanse și justiție socială, demonstrând că binele construit cu consecvență poate avea un impact real și de durată asupra comunității.

pes activists romania
pes
victor negrescu
