Estul Europei se unește pentru apărarea fondurilor agricole, la inițiativa lui Victor Negrescu, vicepreședinte al PE

Într-un context tensionat al negocierilor privind viitorul buget al Uniunii Europene, eurodeputați, reprezentanți ai guvernelor și organizații ale fermierilor din Europa de Est s-au unit într-un demers comun pentru a proteja și consolida fondurile europene destinate agriculturii.

Inițiativa aparține vicepreședintelui Parlamentului European, Victor Negrescu, care a reușit să coaguleze o platformă fără precedent împreună cu eurodeputatul leton Nils Ušakovs și eurodeputatul polonez Krzysztof Śmiszek.

Un front comun est-european pentru apărarea agriculturii

Reuniunea, considerată una dintre cele mai importante acțiuni coordonate din ultimii ani în zona de est a UE, vine într-un moment critic. Dezbaterile la Bruxelles privind viitorul Cadrului Financiar Multianual ridică semne serioase de întrebare cu privire la sustenabilitatea fondurilor dedicate agriculturii, un sector esențial pentru securitatea alimentară și echilibrul economic european.

„Agricultura este pilonul care menține stabilitatea economică și socială a Uniunii. Ca reprezentanți ai Europei de Est, avem responsabilitatea de a ne face vocea auzită și de a proteja fondurile care sprijină milioane de fermieri”, a transmis Victor Negrescu în cadrul întâlnirii.

Acesta a subliniat și importanța agriculturii pentru România, care utilizează aproape 13,5 milioane de hectare pentru activități agricole, adică 57% din suprafața totală a țării. Totodată, aproape 25% din forța de muncă este angajată în acest sector, reprezentând circa 3,5 milioane de persoane, procentul cel mai ridicat din întreaga Uniune Europeană.

Citește și: România, producție record în agricultură în 2025. An excepțional ce poate crește PIB-ul cu până la 6-7%. Florin Barbu: Nu a fost așa în ultimii 30 de ani

Obiective clare în negocierile de la Bruxelles

Participanții au punctat că statele est-europene trebuie să acționeze coordonat pentru a-și apăra interesele la nivel comunitar. Demersul comun urmărește obținerea unor garanții ferme pentru:

finanțare stabilă și predictibilă pentru agricultură;

sprijin consistent pentru investiții și modernizarea exploatațiilor;

politici agricole adaptate specificului regional, astfel încât fermierii să poată rămâne competitivi;

protecție împotriva volatilității prețurilor și a importurilor care distorsionează piața europeană.

„Este un mesaj puternic: Estul Europei este unit și hotărât să apere fermierii și agricultura la nivel european. Ne dorim o creștere a subvențiilor pentru fermieri și fonduri adecvate pentru dezvoltarea zonelor rurale”, a mai declarat eurodeputatul Victor Negrescu.

Participare la nivel înalt: miniștri, eurodeputați și reprezentanți ai fermierilor

La discuții au participat actori-cheie din procesul decizional european și din domeniul agriculturii:

Carla Tavares, coraportor pentru Cadrul Financiar Multianual;

Armands Krauze, ministrul Agriculturii din Letonia;

Violeta Mușat, secretar de stat în Ministerul Agriculturii din România;

Jacek Czerniak, viceministrul Agriculturii din Polonia;

numeroși eurodeputați implicați în politicile agricole europene;

reprezentanți ai organizațiilor fermierilor din Europa Centrală și de Est.

Prezența largă a oficialilor și organizațiilor agricole a consolidat mesajul comun: agricultura trebuie să rămână o prioritate a bugetului european, iar statele din Estul Europei nu vor accepta diminuarea fondurilor care asigură stabilitatea a milioane de gospodării.

Un semnal ferm înaintea negocierilor bugetare

Inițiativa coordonată de Victor Negrescu este una dintre cele mai relevante mobilizări regionale în sprijinul agriculturii. În fața unui buget european aflat sub presiune, țările est-europene transmit un mesaj clar: agricultura nu poate fi sacrificată.

În perioada următoare, reprezentanții acestor state vor continua să colaboreze pentru a construi o poziție comună în negocierile cu instituțiile europene. Obiectivul central este menținerea și creșterea fondurilor dedicate fermierilor și dezvoltării rurale.