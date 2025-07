România, producție record în agricultură în 2025. An excepțional ce poate crește PIB-ul cu până la 6-7%. Florin Barbu: Nu a fost așa în ultimii 30 de ani

Bogdan Chirieac l-a avut invitat la DC News pe ministrul Agriculturii, Florin Barbu, într-o emisiune-eveniment în care s-au discutat subiecte esențiale pentru fermierii români. Oficialul a anunțat că România înregistrează în această perioadă producții record la cereale și păioase, iar situația subvențiilor, investițiilor și accesării fondurilor europene a fost clarificată punctual. Sectorul agricol va crește, potrivit ministrului, PIB-ul cu 6-7% procente.

"România va atinge o producție record în 2025 la cereale"

Bogdan Chirieac: „Am înțeles că România va atinge o producție record în 2025 la cereale.”

Florin Barbu: „Da, așa este. Este o producție record. Nu a fost așa în ultimii 30 de ani. Acest lucru îl facem pentru că și la culturile de primăvară, chiar dacă schimbările climatice au venit și peste teritoriul României, noi am investit foarte mult și în sistemul de irigații. Gândiți-vă că, în sistemul de irigații, să ai un milion de hectare de porumb, cu o medie de 12 tone la hectar, înseamnă 12 milioane de tone. Adică, vor fi cantități foarte mari, iar în al doilea rând, zootehnia folosește foarte mult porumbul siloz. Porumbul siloz se face tot în sistemul irigat. Noi, anul trecut, am integrat unitate vită mare, vorbim de 3 animale la vaca de carne și vaca de lapte, prin care am dat o subvenție suplimentară pentru porumb siloz de 230 de euro pe hectar, iar plata pe suprafață la porumbul siloz a ajuns undeva la 440 de euro pe hectar.”

Bogdan Chirieac: „Lucrul acesta se vede și-n producțiile care se obțin. Am văzut că și la grâu aveți producție record de 14 milioane de tone anul acesta.”

Florin Barbu: „Da, sunt producții record. Mai avem de treierat undeva la 15%. România se apropie de o producție record la tot ce înseamnă păioase, adică grâu, rapiță, orz și alte culturi.”

Bogdan Chirieac: „Bine, asta înseamnă bani, domnule ministru. PIB-ul va crește. Ar trebui să ieșim din zona asta de austeritate, de tăieri, de oprire de investiții, etc.”

Florin Barbu: „Sigur, agricultura se va reflecta în PIB și în creștere în trimestrul 3 și 4. Eu, din datele pe care le am – și știți că analizez acest aspect pentru că meseria mea este de economist – economia se va contracta de la agricultură undeva cu 6-7% procente în trimestrul 3-4. Va influența PIB-ul în mod pozitiv cu 6-7% procente. E un an agricol bun, în ciuda problemelor climatice, iar pe lângă vegetal am investit foarte mult în zootehnie, care are valoare adăugată mare, și în industria alimentară.”

VEZI ÎN COMENTARII:

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News