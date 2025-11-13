Amenzi și impozite neachitate? Șoferii și proprietarii cu datorii riscă restricții mai dure

Guvernul analizează introducerea unei noi legi care va restricționa accesul la anumite drepturi pentru persoanele care nu și-au achitat amenzile rutiere sau impozitele locale, provocând deja discuții aprinse pe rețelele sociale.

Modificările

Potrivit pachetului de măsuri pregătit de Coaliția de Guvernare, modificările preconizate includ:

Plățile la bugetul local devin obligatorii atât pentru vânzător, cât și pentru cumpărător atunci când se tranzacționează imobile sau autovehicule. Astfel, o persoană nu va putea încheia asemenea tranzacții dacă nu și-a achitat taxele locale.

Permisul de conducere suspendat va fi restituit numai după ce șoferul și-a achitat amenzile și impozitele locale restante.

Nerespectarea termenului de 90 de zile pentru plata amenzilor rutiere va conduce la suspendarea automată a permisului de conducere.

"O lege de toată jena"

Pe forumurile online, reacțiile nu au întârziat să apară. Un utilizator de Reddit a comentat: „Nu e rea, dar e naivă, combinatorii și producătorii n-au nimic pe numele lor”.

Un alt internau, nemulțumit de modul în care se aplică impozitele locale, a adus în discuție majorările anuale, care fac dificilă plata tuturor taxelor:

„Impozitele cresc de la an la an cu 170%, iar anumite taxe, cum este cea de ocupare temporară a domeniului public din Constanța, contestată în instanță, rămân neplătite de SPIT chiar dacă ar fi pierdut procesul”, a scris acesta.

„O lege de toată jena”, a spus un alt cetățean. El a dezvoltat asfel: „în primul rând există legi care sancționează și cu suspendarea permisului de conducere, dar în funcție de gravitate, ce rost mai au... Nu ar trebui să fii blocat financiar, poate vrei să vinzi mașina să îți plătești amenzile, teoretic, desigur”.

În ceea ce privește amenzile de circulație, un polițist a povestit că întâlnește frecvent șoferi care își fac un „stoc” de amenzi neachitate: „Sunt cazuri în care șoferii se laudă că nu le pasă de amenzile mele, unele ajungând la sume enorme. Am găsit chiar amenzi prinse cu elastic în mașină”, a explicat polițistul.

Un alt utilizator a subliniat că noile prevederi se adresează șoferilor de bună credință, nu celor care circulă fără permis sau ignoră regulile: „Legea asta e pentru oamenii care respectă regulile, nu pentru 'bombardieri'”, conform Adevărul.

Permisul de conducere se poate suspenda în diferite situații

În prezent, permisul de conducere se poate suspenda în diferite situații, conform legislației în vigoare:

Suspendare pentru 30 de zile:

Depășirea coloanelor oprite la semafor sau la trecerile la nivel cu calea ferată

Neacordarea priorității pietonilor sau vehiculelor

Nerespectarea regulilor de depășire și indicațiilor agenților de circulație

Suspendare pentru 60 de zile:

Nerespectarea regulilor de prioritate sau depășire cu producerea unui accident

Circulația pe segmente cu interdicție temporară

Nerespectarea regulilor la coloane oficiale

Circulația pe sens opus, cu excepția manevrei regulamentare de depășire

Suspendare pentru 90 de zile:

Ignorarea barierelor sau a luminii roșii la calea ferată

Conducerea sub influența alcoolului

Defecțiuni grave ale frânelor sau direcției

Depășirea vitezei regulamentare cu mai mult de 50 km/h

