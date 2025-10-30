€ 5.0856
|
$ 4.3800
|

Subcategorii în Stiri

 
Data publicării: 21:42 30 Oct 2025

Premierul Bolojan neagă zvonurile despre demisie: Nu se pune problema plecării, am evitat conflictele
Autor: Tiberiu Vasile

Premierul Bolojan neagă zvonurile despre demisie: Nu se pune problema plecării, am evitat conflictele inquam_photos_octav_ganea_12187200 Inquam Photos/ Octav Ganea | Premierul Bolojan neagă zvonurile despre demisie
 

Ilie Bolojan exclude demisia din funcția de premier.

Premierul Ilie Bolojan a declarat, joi, în legătură cu o posibilă demisie din funcţie, că "nu se pune această problemă cu plecarea", menţionând că este o obligaţie de a face ce trebuie pentru ţară, iar o coaliţie de patru partide nu este uşor de gestionat.

"Nu se pune această problemă cu plecarea, pentru că atunci când eşti pe această funcţie, eşti conştient că o bună parte din percepţia vizavi de o ţară pe care o au investitorii ţine de stabilitatea politică. Şi sigur, cât poţi să faci ceea ce trebuie pentru ţară, este obligaţie să faci tot ce trebuie, făcându-te că nu auzi criticile, nu cele pertinente, acelea totdeauna trebuie să le auzi, ci cele care sunt strict politice, făcându-te uneori că nu vezi ceea ce se întâmplă, tocmai pentru a nu potenţa conflicte", a afirmat Bolojan, la Antena 1, întrebat în legătură cu posibilitatea demisiei.

"O coaliţie de patru partide nu este uşor de gestionat"

El a adăugat că o coaliţie de patru partide nu este uşor de gestionat şi că a încercat în această perioadă să evite conflictele.

"Şi faptul că avem o coaliţie de patru partide care nu este uşor de gestionat, faptul că în această coaliţie apar atacuri nu este de natură să creeze percepţia de stabilitate, să creeze percepţia de predictibilitate şi eu am încercat în toată această perioadă să nu potenţez aceste lucruri, să evit conflictele, pentru că nu ne ajută cu nimic, fiind conştient, v-am spus, că acest aspect de stabilitate şi de predictibilitate contează foarte mult atunci când cei care ne împrumută se gândesc la noi", a mai spus premierul, conform Agerpres.

CITEȘTE ȘI: PSD pune presiune pe Bolojan: Premierul, chemat în Parlament pentru a explica retragerea trupelor SUA din România
 

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

bolojan
ilie bolojan
demisie
guvern
coalitia
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 6 minute
Medvedev, pus la punct de ministrul belgian al Apărării, pe ritmurile Selenei Gomez: „Calm Down”!
Publicat acum 13 minute
Ciobăneștii românești, celebrați în cadrul Galei Ciobăneștilor Românești și Campionatului Național al Ciobăneștilor Românești 2025
Publicat acum 16 minute
Regele Charles îl înlătură pe fratele său, Andrew, din Casa Regală și îi retrage toate titlurile. Cine îi va asigura pensia și chiria
Publicat acum 40 minute
Grindeanu dă speranță românilor. Creșterea salariului minim, pe masa discuțiilor
Publicat acum 48 minute
Reacția lui Dragoș Anastasiu, după ce Oana Gheorghiu i-a luat locul de vicepremier
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 28 Oct 2025
A murit dr. Ștefania Manolescu (Szabo). Avea 37 de ani. A fost găsită în camera de gardă. Carmen Orban, reacție
Publicat pe 28 Oct 2025
Mărturie cutremurătoare a prietenei Ștefaniei Szabo, după decesul neașteptat al medicului de la Buzău
Publicat pe 28 Oct 2025
Mesajul lui Adrian Năstase, după ce nu a fost invitat la inaugurarea Catedralei Mântuirii Neamului
Publicat pe 28 Oct 2025
Liberalii, luați prin surprindere de numirea Oanei Gheorghiu. Elena Cristian: Bombăneau în barbă - de unde a apărut?
Publicat pe 28 Oct 2025
Noi detalii despre Ștefania Manolescu (Szabo): Managerul spitalului, precizări despre condițiile de muncă și ultimul consult
 
rezultatul alegerilor din 7 decembrie anuntat in momentul anuntarii Rezultatul alegerilor din 7 decembrie, anunțat în momentul... anunțării

de Val Vâlcu

esca barbara un nou fake news Esca Barbara, un nou fake-news

de Val Vâlcu

cazul copilului mort in marasesti crima nu accident Cazul copilului mort în Mărășești: crimă, nu accident

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close