Premierul Bolojan neagă zvonurile despre demisie: Nu se pune problema plecării, am evitat conflictele

Premierul Ilie Bolojan a declarat, joi, în legătură cu o posibilă demisie din funcţie, că "nu se pune această problemă cu plecarea", menţionând că este o obligaţie de a face ce trebuie pentru ţară, iar o coaliţie de patru partide nu este uşor de gestionat.

"Nu se pune această problemă cu plecarea, pentru că atunci când eşti pe această funcţie, eşti conştient că o bună parte din percepţia vizavi de o ţară pe care o au investitorii ţine de stabilitatea politică. Şi sigur, cât poţi să faci ceea ce trebuie pentru ţară, este obligaţie să faci tot ce trebuie, făcându-te că nu auzi criticile, nu cele pertinente, acelea totdeauna trebuie să le auzi, ci cele care sunt strict politice, făcându-te uneori că nu vezi ceea ce se întâmplă, tocmai pentru a nu potenţa conflicte", a afirmat Bolojan, la Antena 1, întrebat în legătură cu posibilitatea demisiei.

"O coaliţie de patru partide nu este uşor de gestionat"

El a adăugat că o coaliţie de patru partide nu este uşor de gestionat şi că a încercat în această perioadă să evite conflictele.

"Şi faptul că avem o coaliţie de patru partide care nu este uşor de gestionat, faptul că în această coaliţie apar atacuri nu este de natură să creeze percepţia de stabilitate, să creeze percepţia de predictibilitate şi eu am încercat în toată această perioadă să nu potenţez aceste lucruri, să evit conflictele, pentru că nu ne ajută cu nimic, fiind conştient, v-am spus, că acest aspect de stabilitate şi de predictibilitate contează foarte mult atunci când cei care ne împrumută se gândesc la noi", a mai spus premierul, conform Agerpres.

