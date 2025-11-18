€ 5.0859
|
$ 4.3906
|

Subcategorii în Politica

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0859
|
$ 4.3906
 
DCNews Politica De ce se întâlnește Ilie Bolojan cu Fatih Birol, directorul AIE
Data actualizării: 12:51 18 Noi 2025 | Data publicării: 12:47 18 Noi 2025

De ce se întâlnește Ilie Bolojan cu Fatih Birol, directorul AIE
Autor: Iulia Horovei

ilie bolojan guvern Premierul Ilie Bolojan. Sursa foto: Agerpres
 

Premierul Ilie Bolojan l-a primit la Palatul Victoria, marți, pe directorul executiv al Agenției Internaționale a Energiei (AIE).

Premierul Ilie Bolojan l-a primit marți, la Palatul Victoria, pe Fatih Birol, directorul executiv al Agenției Internaționale a Energiei (AIE), aflat în prima sa vizită oficială în România.

Întrevederea premierului Ilie Bolojan cu directorul executiv al Agenției Internaționale a Energiei, Fatih Birol. Sursa foto: gov.ro

Potrivit unui comunicat al Guvernului, discuțiile au vizat oportunitățile de cooperare cu AIE, în contextul în care România analizează aderarea la agenție, odată cu avansarea procesului de aderare la OCDE.

Bolojan, dialog despre problemele sectorului energetic românesc

În cadrul întrevederii, premierul a prezentat situația actuală a sectorului energetic românesc, subliniind atât diversificarea surselor de energie, cât și provocările cu care se confruntă țara: lipsa capacităților de stocare și conectivitatea redusă cu piețele vest-europene, factori care influențează prețurile la energie pentru consumatori.

„România are un mix energetic solid și în expansiune, însă, fără soluții de stocare și interconectări suficiente, ajungem să avem surplus de energie la prânz și importuri scumpe seara, când producția nu acoperă cererea. Cooperarea cu AIE ne poate ajuta să corectăm aceste dezechilibre, cu impact direct asupra prețurilor suportate de populație și economie”, a declarat Ilie Bolojan, citat în comunicat.

Citește și: Ministrul Energiei: Nu există motive pentru creșterea prețului la benzină și motorină în România

Rolul energetic al României pentru Ucraina și R. Moldova

În cadrul întâlnirii au fost abordate prioritățile energetice ale României: valorificarea resurselor interne, dezvoltarea proiectelor nucleare, regenerabile și pe gaz cu emisii reduse, investițiile în infrastructura de transport și stocare, precum și rolul României ca furnizor de stabilitate energetică în regiune, inclusiv pentru Ucraina și Republica Moldova.

„România oferă oportunități în domeniul energiei, iar expertiza AIE poate accelera proiectele care duc la sisteme mai eficiente, mai sigure și, în final, la prețuri mai accesibile pentru consumatori. Vom consulta instituțiile responsabile și vom analiza cea mai bună cale pentru a avansa către o eventuală aderare”, a afirmat premierul.

Directorul executiv al AIE a subliniat că agenția este deschisă unei cooperări mai strânse cu România, într-un context în care securitatea energetică devine tot mai importantă în regiune.

Oficialul AIE a precizat, de asemenea, că agenția poate sprijini România cu expertiză tehnică de specialitate, prin realizarea unei evaluări complete a sistemului energetic, însoțită de recomandări pentru îmbunătățirea acestuia.

Au fost discutate și subiecte precum evoluțiile recente ale piețelor energetice, impactul războiului din Ucraina și dezvoltarea lanțurilor de aprovizionare pentru energie curată, se precizează în comunicat.

La întâlnire a participat și șeful Cancelariei prim-ministrului, Mihai Jurca, potrivit Agerpres.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

guvern
ilie bolojan
aie
Fatih Birol
energie
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 45 minute
Daniel Băluță promite bazin olimpic în Sectorul 4: „David Popovici se va antrena aici în câțiva ani”
Publicat acum 53 minute
Majoritatea germanilor vor armata obligatorie. Cum văd românii stagiul militar
Publicat acum 1 ora si 1 minut
Cine este Adrian Țuțuianu, cel care-l înlocuiește pe Toni Greblă la șefia AEP. Experiență, avere, familie
Publicat acum 1 ora si 4 minute
Antrenoarea Camelia Voinea filmată cum își abuzează fiica: Mami, nu mai pot/ Ce să-ți fac dacă ești proastă?
Publicat acum 1 ora si 25 minute
De ce se întâlnește Ilie Bolojan cu Fatih Birol, directorul AIE
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 2 ore si 56 minute
Ludovic Orban, dat afară de Nicușor Dan. A venit confirmarea!
Publicat pe 16 Noi 2025
Nicușor Dan, după mesajul pe care i l-a dat Băsescu la România TV: Trebuie făcută unificarea
Publicat pe 16 Noi 2025
Clinica Crystal Dental, comunicat oficial în cazul fetiţei care a murit în timpul anesteziei
Publicat acum 20 ore si 25 minute
Explicația lui Nicușor pentru gafe, dovada că UDMR a avut dreptate
Publicat pe 16 Noi 2025
BANCUL ZILEI: Stareța, sfat pentru o călugăriță
 
explicatia lui nicusor pentru gafe dovada ca udmr a avut dreptate Explicația lui Nicușor pentru gafe, dovada că UDMR a avut dreptate

de Val Vâlcu

perla din mamaia de ce au bulgarii turism si romanii monumente Perla din Mamaia. De ce au bulgarii turism și românii monumente

de Val Vâlcu

nicusor dan atac la ciucu in deschiderea campaniei pentru bucuresti Nicușor Dan, atac la Ciucu în deschiderea campaniei pentru București

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close