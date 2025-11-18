De ce se întâlnește Ilie Bolojan cu Fatih Birol, directorul AIE

Premierul Ilie Bolojan l-a primit marți, la Palatul Victoria, pe Fatih Birol, directorul executiv al Agenției Internaționale a Energiei (AIE), aflat în prima sa vizită oficială în România.

Întrevederea premierului Ilie Bolojan cu directorul executiv al Agenției Internaționale a Energiei, Fatih Birol. Sursa foto: gov.ro

Potrivit unui comunicat al Guvernului, discuțiile au vizat oportunitățile de cooperare cu AIE, în contextul în care România analizează aderarea la agenție, odată cu avansarea procesului de aderare la OCDE.

Bolojan, dialog despre problemele sectorului energetic românesc

În cadrul întrevederii, premierul a prezentat situația actuală a sectorului energetic românesc, subliniind atât diversificarea surselor de energie, cât și provocările cu care se confruntă țara: lipsa capacităților de stocare și conectivitatea redusă cu piețele vest-europene, factori care influențează prețurile la energie pentru consumatori.

„România are un mix energetic solid și în expansiune, însă, fără soluții de stocare și interconectări suficiente, ajungem să avem surplus de energie la prânz și importuri scumpe seara, când producția nu acoperă cererea. Cooperarea cu AIE ne poate ajuta să corectăm aceste dezechilibre, cu impact direct asupra prețurilor suportate de populație și economie”, a declarat Ilie Bolojan, citat în comunicat.

Rolul energetic al României pentru Ucraina și R. Moldova

În cadrul întâlnirii au fost abordate prioritățile energetice ale României: valorificarea resurselor interne, dezvoltarea proiectelor nucleare, regenerabile și pe gaz cu emisii reduse, investițiile în infrastructura de transport și stocare, precum și rolul României ca furnizor de stabilitate energetică în regiune, inclusiv pentru Ucraina și Republica Moldova.

„România oferă oportunități în domeniul energiei, iar expertiza AIE poate accelera proiectele care duc la sisteme mai eficiente, mai sigure și, în final, la prețuri mai accesibile pentru consumatori. Vom consulta instituțiile responsabile și vom analiza cea mai bună cale pentru a avansa către o eventuală aderare”, a afirmat premierul.

Directorul executiv al AIE a subliniat că agenția este deschisă unei cooperări mai strânse cu România, într-un context în care securitatea energetică devine tot mai importantă în regiune.

Oficialul AIE a precizat, de asemenea, că agenția poate sprijini România cu expertiză tehnică de specialitate, prin realizarea unei evaluări complete a sistemului energetic, însoțită de recomandări pentru îmbunătățirea acestuia.

Au fost discutate și subiecte precum evoluțiile recente ale piețelor energetice, impactul războiului din Ucraina și dezvoltarea lanțurilor de aprovizionare pentru energie curată, se precizează în comunicat.

La întâlnire a participat și șeful Cancelariei prim-ministrului, Mihai Jurca, potrivit Agerpres.