Ministrul Energiei: Nu există motive pentru creșterea prețului la benzină și motorină în România

Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a declarat luni în Plenul Camerei Deputaților că nu există niciun motiv pentru ca petrolistii din România să crească prețul la motorină și benzină, subliniind că țara noastră exportă anual aproximativ un milion de tone de combustibil și nu depinde de producția rafinăriei Lukoil. Afirmațiile au fost făcute în contextul dezbaterilor și votului asupra moțiunii simple depuse împotriva sa de parlamentarii AUR.

„Nu există justificare pentru scumpirea combustibililor”

„Cei care, astăzi, la pompă, în mod total imoral, vin și cresc prețul nejustificat trebuie să știe că au o problemă cu cei din Consiliul Concurenței și cu alte instituții care trebuie să-i protejeze pe români.

Am cerut oficial să demareze proceduri pentru a verifica modul în care au crescut prețurile la motorină și benzină total nejustificat, în condițiile în care rafinăria Petrotel nu mai funcționează de la jumătatea lunii octombrie, pentru că este în revizie tehnică. Niciun petrolist din România nu are niciun motiv să crească astăzi prețul la pompă”, a explicat ministrul.

Ivan a mai precizat că România nu depinde de ceea ce produce Lukoil și a subliniat că este necesară preluarea activității rafinăriei de către o companie românească sau din SUA, cu condiția clară ca aceasta să nu mai finanțeze războiul Federației Ruse.

Prețul gazelor naturale rămâne plafonat

Ministrul Energiei a mai dat asigurări că, în această iarnă, prețul gazelor naturale nu va crește, întrucât schema de plafonare este activă până în 31 martie 2026. „Deja am început să lucrăm la mecanisme prin care ne vom asigura că, după această dată, nu vom avea o creștere bruscă a prețului, pentru a proteja românii, mulți dintre ei cu venituri mici, care trebuie să aleagă între plata facturilor și cumpărarea de alimente sau medicamente”, a explicat Ivan.

El a subliniat că rescrierea legilor pentru energie trebuie realizată în comisiile parlamentare, „împreună cu oameni de bună credință din toate partidele”, pentru a garanta protecția consumatorilor și a securității energetice.

Context: moțiunea simplă a AUR

Grupul parlamentar al AUR de la Camera Deputaților a depus miercuri, 12 noiembrie, o moțiune simplă intitulată „România în beznă - falimentul programat al sistemului energetic național”, prin care îl critică pe ministrul Energiei pentru presupusa eșuare în planificarea și executarea politicilor energetice.

Parlamentarii AUR susțin că închiderea succesivă a hidrocentralei Vidraru, a Reactorului 1 de la Cernavodă și a majorității termocentralelor de reglaj primar a redus semnificativ rezervele sincrone de energie ale țării. În opinia lor, toate aceste decizii au pus în pericol securitatea energetică și au generat frica întreruperilor de curent.

Exporturile de combustibili și independența energetică

Ministrul Ivan a insistat că România este exportator net de combustibili, ceea ce înseamnă că nu există dependență critică de producția unei singure rafinării. „România exportă aproximativ un milion de tone combustibil în fiecare an și nu depindem de ceea ce produce, astăzi, Lukoil. Orice creștere nejustificată a prețurilor la pompă este inacceptabilă”, a subliniat oficialul.

El a reiterat necesitatea identificării de companii alternative care să preia activitatea rafinăriei și să producă combustibili pentru piața internă și pentru export, fără a finanța războiul din Ucraina.

Protecția consumatorilor rămâne prioritate

Ivan a mai punctat că protecția consumatorilor români este prioritară: „Vorbind despre energie, vorbim despre fiecare produs pe care românii îl cumpără: de la pâine și combustibili, până la materiale școlare sau sanitare. Gazul românesc produs în Neptun Deep va fi folosit în cea mai mare parte în România, pentru a sprijini economia internă și pentru a asigura stabilitatea prețurilor”.

Declarațiile ministrului Energiei vin într-un moment tensionat pentru piața energetică românească, în contextul reviziei tehnice a rafinăriei Petrotel și al moțiunii depuse de AUR. Oficialul a subliniat că niciun petrolist nu are motive să majoreze prețurile, iar schema de plafonare a gazelor naturale garantează stabilitatea energetică a populației pentru următoarele luni. În paralel, guvernul analizează măsuri pentru prevenirea unei eventuale creșteri bruște a prețurilor după 31 martie 2026, menținând protecția cetățenilor ca prioritate esențială.