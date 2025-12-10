Premierul Bolojan ar vrea înghețarea salariului minim. Hossu: „Urăște salariații și cetățenii din România”

Sindicaliştii au ieșit nemulțumiți de la discuțiile cu premierul, întrucât Ilie Bolojan ar vrea înghețarea salariului minim de la 1 ianuarie 2026.

Bogdan Hossu: Percepția e că Bolojan urăște salariații și cetățenii din România

Bogdan Hossu, preşedintele confederaţiei sindicale Cartel Alfa, a spus că percepția colegilor săi este că Ilie Bolojan „îi urăște pe salariații și cetățenii din România”. Mai mult, în condiţiile actuale, guvernanții vor să legifereze prin lege, de fapt, „evaziunea fiscală în structura bugetului de stat”.

„Să ai o treime din salariaţi la salariu minim înseamnă că în momentul respectiv nu poţi să ai pretenţia unei creşteri economice şi este clar o evaziune fiscală care este susţinută, în principal, de întreprinderile mici şi mijlocii care sunt interesate să-şi maximalizeze profitul pentru propriile companii. Nu în ultimul rând, i-am atras atenţia premierului că percepţia, cel puţin cea care mi se transmite din partea colegilor mei, e că domnia sa urăşte salariaţii şi cetăţenii din România. Şi că măsurile sunt luate tendenţios pentru a-i abrutiza. Şi, de fapt, protejează în continuare companiile cu capital privat şi de stat”, a afirmat liderul Cartel Alfa.

Sindicaliștii solicită mediere de la Nicușor Dan

Sindicaliștii se vor adresa în continuare Administraţiei Prezidenţiale, fiind nevoie de medierea din partea preşedintelui a conflictului cu Guvernul pe teme precum salariul minim sau contractul colectiv de muncă.

„Concluzia întâlnirii de astăzi este că Guvernul a rămas să analizeze săptămâna viitoare, a ascultat argumentele pro sau contra. (...) Săptămâna viitoare decid în Guvern, se pare că se mai răzgândesc. Din punctul nostru de vedere, premierul, iniţial, şi-a exprimat punctul de vedere pentru îngheţarea salariului minim pe economie garantat în plată. I-am avertizat că, din acest punct de vedere, înseamnă un prejudiciu la bugetul statului, pe de-o parte. Putem accepta ca să nu mai existe deductibilitatea care este prevăzută la ora actuală, dar trebuie crescut la 4.350 de lei, pentru că nu este normal să-i penalizeze pe cei care vor face creşterea economică. (...) În mod normal, salariul minim ar trebui să crească pentru că aduce numai beneficii, adică venituri suplimentare la bugetul de stat", a afirmat Bogdan Hossu, miercuri, după reuniunea Consiliului Naţional Tripartit desfăşurată la Palatul Victoria.

Premierul nu a avut niciun comentariu de făcut, potrivit acestuia, întrebat cum a răspuns la acuzele sindicaliştilor. Totodată, a menţionat că următoarea reuniune a Consiliului Naţional Tripartit ar urma să aibă loc peste două săptămâni, înainte ca Executivul să adopte „Ordonanţa trenuleţ" necesară finalizării proiectului Legii bugetului de stat.

„Săptămâna viitoare, nu. Probabil peste două săptămâni, pentru că 'ordonanţa trenuleţul' trebuie trecută prin Consiliul Naţional Tripartit pentru Dialog Social. Guvernul doreşte să o scoată înainte de Crăciun, deci ar trebui să fie obiectul unei discuţii în cadrul CNT”, a mai declarat liderul Cartel Alfa.

Guvernul evită creșterea salariului minim de la 1 ianuarie 2026

Guvernul a transmis după discuție, într-un comunicat oficial, că majorarea salariului minim ar proteja puterea de cumpărare a angajaților cu venituri reduse, dar ar putea avea efecte negative, precum creșterea inflației, presiunea asupra micilor afaceri și pierderea unor locuri de muncă în sectoare precum HORECA, industria mobilei și industria ușoară, precum și majorarea cheltuielilor de personal în sistemul bugetar.

„Stabilirea nivelului salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată pentru anul viitor a fost principala temă a consultărilor avute astăzi, la Palatul Victoria, de reprezentanţii Guvernului şi cei ai partenerilor sociali, în cadrul reuniunii Consiliului Naţional Tripartit pentru Dialog Social. Premierul Ilie Bolojan a afirmat că majorarea salariului minim ar proteja puterea de cumpărare a angajaţilor cu venituri reduse, însă, ar avea o serie de efecte negative. Prim-ministrul a menţionat alimentarea spiralei inflaţioniste, creşterea presiunii asupra micilor afaceri, ceea ce ar determina pierderea de locuri de muncă în HORECA, industria mobilei, industria uşoară, precum şi creşterea cheltuielilor de personal în sistemul bugetar”, se arată în precizările Guvernului.

Guvernul a mai precizat că patronatele susțin menținerea salariului minim brut la nivelul actual de 4.050 de lei, argumentând că în ultimii patru ani acesta a crescut cu 76%, depășind dinamica sustenabilă a economiei: „O creştere a nivelului actual al salariului minim, au adăugat reprezentanţii companiilor, ar accentua problemele de competitivitate ale întreprinderilor din mediul privat, care ar fi în situaţia să reducă locurile de muncă în sectoare cu productivitate scăzută”, se mai arată în comunicat.

Guvernul a mai transmis că argumentele prezentate de partenerii sociali vor fi examinate, „având în vedere contextul economic şi social şi, până la Sărbătoarea Crăciunului, va fi luată o decizie la nivelul Guvernului cu privire la nivelul salariului minim pentru anul viitor”.

Ministerul Muncii susține creșterea salariului minim

Și ministrul Muncii, Florin Manole, a prezentat concluzii după discuție. El a spus că susține creșterea salariului minim pe economie de la începutul anului viitor, mai ales luând în calcul factori precum creșterea inflației sau afectarea puterii de cumpărare în rândul populației.

„Premierul a propus ca decizia să se ia la începutul săptămânii viitoare. Toate părțile și-au prezentat opinia și propunerile. Evident, Ministerul Muncii a argumentat o dată în plus, la masă cu toți partenerii sociali, pentru nevoia creșterii salariului minim din motive lesne de înțeles: inflație crescută, afectarea puterii de cumpărare, faptul că suntem, totuși, una dintre țările UE în care se înregistrează sărăcie în rândul muncitorilor, ceea ce mi se pare inacceptabil. Adică să lucrezi, să ai o muncă decentă, 8 ore pe zi, în mod legal, și să nu reușești să faci față cheltuielilor zilnice, cheltuielilor lunare - de la o lună la alta”, a declarat Florin Manole.

„Au fost și opinii pentru menținerea actualului nivel al salariului minim pe economie, care au venit din partea patronatelor. Încă mai e spațiu de negociere. Bugetul nu va fi afectat de această măsură. Va fi doar un impact pozitiv, în sensul creșterii colectării la buget. Sunt foarte puțini salariați cu minim pe economie în sistemul de stat, așadar, la sfârșitul calculului, impactul este pozitiv”, a mai spus ministrul Muncii, adăugând că „PSD a militat pentru creșterea salariului minim, o va face în continuare până ultimul moment al deciziei”.

