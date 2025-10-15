€ 5.0885
Data publicării: 19:43 15 Oct 2025

Crește salariul minim în 2026? Directiva UE care pune presiune pe Guvern
Autor: Iulia Horovei

Guvernul trebuie să decidă salariul minim pe 2026, în conformitate cu directiva europeană privind un venit minim corelat cu traiul decent.

Guvernul urmează să stabilească salariul minim pentru anul 2026, în contextul în care România și-a asumat la începutul acestui an transpunerea directivei europene privind salariile minime adecvate. Aceasta impune statelor membre să asigure un venit minim care să reflecte traiul decent al angajaților, corelat cu puterea de cumpărare, costul vieții, nivelul general al salariilor, creșterea acestora și productivitatea muncii.

Cadrul legal

România a implementat directiva prin Legea nr. 283/2024, adoptată în noiembrie 2024 și publicată în Monitorul Oficial în februarie 2025, care prevede că salariul minim brut pe economie trebuie să reprezinte cel puțin 47% din salariul mediu brut la nivel național, în timp ce Guvernul poate stabili un nivel orientativ între 47% și 52%.

În prezent, salariul mediu brut este de 4.590 de lei, iar salariul minim actual, majorat de la începutul anului 2025, este de 4.050 de lei lunar.

Ce reglementează directiva europeană

Potrivit Directivei Europene privind salariile minime adecvate (Directiva (UE) 2022/2041), statele membre ale Uniunii Europene sunt încurajate să stabilească salariul minim astfel încât să reprezinte cel puțin 50% din salariul mediu brut național. Obiectivul directivei este acela de a contribui la asigurarea unor condiții de muncă și de trai decente pentru angajații din Europa.

Începând cu 1 ianuarie 2026, Guvernul va trebui să decidă noul nivel al salariului minim brut, ținând cont de prevederile legii, de evoluțiile economice și de angajamentele asumate față de Uniunea Europeană.

Rămâne de văzut ce va decide Executivul în săptămânile care urmează.

