Victor Negrescu a vorbit despre ajustarea salariului minim și despre provocările sociale și economice care însoțesc această decizie.

Întrebat dacă salariul minim pe economie ar trebui să crească de la 1 ianuarie 2026, Victor Negrescu, vicepreședinte PSD și vicepreședinte al Parlamentului European, a răspuns că acesta ar trebui stabilit conform directivei europene, prin dialog între patronate, sindicate și Guvern, raportat la costurile de trai și la salariul mediu brut sau median.

„Eu cred că trebuie să aplicăm reglementările europene. Există o directivă europeană care spune cum se stabilește salariul minim pe economie în baza unui dialog social aplicat între patronate și sindicate, la care participă efectiv și Guvernul României.

Trebuie ca salariul minim să fie raportat la costurile de trai, la salariul mediu brut sau salariul median, așa scrie în directiva respectivă, pentru că din nefericire în România avem foarte mulți români care trăiesc din salariul minim și chiar dacă avem persoane angajate, nu pot să trăiască cu acest salariu minim.

Așa că noi trebuie să găsim un echilibru în sprijinul antreprenorilor, mai ales antreprenorilor mici și mijlocii, și în sprijinul angajaților.

De aceea eu cred că măsura introdusă de Guvernul condus de PSD, de compensare a acestor creșteri, trebuie să rămână în continuare în vigoare, în așa fel încât să creștem salariul minim, dar în același timp să ajutăm mai ales companiile mici și mijlocii în a gestiona această situație”, a spus Victor Negrescu.

„Avem foarte mulți români care au două, trei locuri de muncă”

Victor Negrescu a explicat că există dezbateri la nivel european și național cu privire la stabilirea unui salariu minim adecvat. Acesta a adus în discuție și faptul că foarte mulți români sunt nevoiți să aibă două sau trei locuri de muncă pentru a supraviețui, mai ales când au familie sau credite.

„În Consiliul Economic Social European și din România sunt în continuare dezbateri despre salariul minim european în ansamblu, dar și despre salariul minim din România și sperăm să existe o formulă. Totuși, noi suntem un partid social-democrat și noi credem că oamenii trebuie să poată să trăiască dintr-un loc de muncă.

Din nefericire, avem foarte mulți români care au două, trei locuri de muncă pentru că nu pot supraviețui cu venitul dintr-un singur loc de muncă, mai ales dacă au o familie, dacă au niște copii, dacă au un credit. Acestea sunt realitățile, dar nu vorbim doar despre cifre aici, noi vorbim despre oameni.

Diferența între noi - cei de stânga și cei de dreapta - este că noi trăim în viața reală, în lumea reală, și vedem foarte multe situații de acest fel și ele sunt grele”, a spus Victor Negrescu.



„Oamenii muncesc mult, dar nu fac față cheltuielilor”

Victor Negrescu a spus că multe familii nu pot face față cheltuielilor, deși părinții muncesc de dimineața până seara, ceea ce arată nevoia unor venituri decente. Acesta a atras atenția și asupra șomajului ridicat în rândul tinerilor, unde România este pe primul loc în Europa.

„E foarte greu să discuți cu o familie unde părinții lucrează dimineața până seara și pur și simplu nu pot face față cheltuielilor. Deci în sensul ăsta, da, venitul trebuie să fie unul decent. Asta este important.

Plus că avem o altă problemă: România este pe primul loc la nivel european în ceea ce înseamnă șomajul în rândul tinerilor, ceea ce de asemenea este foarte grav. De aici trebuie găsit un echilibru și aici trebuie și un dialog, pentru că nu putem toată ziua, în loc să investim în tineri care sunt mai puțin bine pregătiți, luăm o firmă de leasing de personal care ne aduce personal de nu știu unde.

Aici trebuie să ne asigurăm că acest dialog social este unul funcțional și că veniturile cresc în raport cu tot ce înseamnă costurile. Cu siguranță aici, din perspectiva asta, din păcate suntem doar la începutul provocărilor, pentru că noile tehnologii, inteligența artificială, vor schimba dramatic lucrurile”, a spus Victor Negrescu la DC News.

