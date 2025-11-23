Alianță politică în premieră! O schimbare surprinzătoare de tabere ridică semne de întrebare

Ce se întâmplă în Parlamentul European? Există o alianță inedită între populari și extrema dreaptă în PE pentru diminuarea exigențelor de sustenabilitate ecologică aplicabile companiilor. Despre acest subiect, Anca Murgoci a discutat cu Victor Negrescu, europarlamentar PSD și vicepreședinte al Parlamentului European, la DC News.

Parlamentul European (PE) a votat recent reducerea exigențelor de sustenabilitate de mediu pe care trebuie să le respecte companiile, respectiv reducerea obligațiilor de raportare și a cerințelor privind diligența necesară pentru întreprinderi, după ce Partidul Popular European (PPE) a rupt punctual majoritatea tradițională pe care o formează cu celelalte partide progresiste pro-europene și a ajuns la un acord cu grupurile parlamentare conservatoare și de extremă dreapta.

O noutate în PE

„E ceva nou și, din nefericire, remarcăm tot mai mult această apropiere a dreptei europene de extrema dreaptă.

În mai multe state europene, dreapta a încercat să copieze retorica extremei drepte și a eșuat. Vedem exemplul din Franța, unde extrema dreaptă a cucerit electoratul dreptei. Am văzut acest lucru parțial în Olanda, l-am văzut în Germania, l-am văzut în Italia, unde extrema dreaptă a atras o bună parte din electoratul de dreapta.

Se întâmplă și în Spania într-o altă măsură, și în Portugalia. În acest context, ușor-ușor vedem o schimbare de atitudine a dreptei, inclusiv la nivel european, care tot mai mult, din nefericire, votează împreună cu extrema dreaptă tot felul de amendamente, inclusiv controversate. Amendamente care, de exemplu, fac referire la drepturile cetățenilor europeni care locuiesc în alte state membre, adică pot afecta, de exemplu, românii din diaspora.

Vorbim și de decizii comune privind modul în care sunt folosiți banii europeni. Ei nu-și doresc, de exemplu, fonduri consistente pentru reducerea disparităților atât de mult. Vedem poziționări de acest tip, îngrijorătoare, deși la nivel european, de regulă, avem o coaliție pro-europeană. Cred că, în acest sens, inclusiv dreapta din România ar trebui să fie mai prezentă în dezbaterea publică europeană și să spună clar: „domnule, nu putem accepta aceste lucruri”.

Pentru că extrema dreaptă nu este doar un concept în sine. Extremiștii, prin retorica lor populistă, caută să acapareze puterea și, odată ce o vor acapara, vor face tot ce pot pentru a o deține în continuare, folosind orice instrument.

Chiar dacă unele mesaje pot părea interesante și poate chiar le-aș susține, la finalul zilei aceste mesaje ascund, în spate, măsuri periculoase. Și, evident, nu îmi doresc ca astfel de măsuri să fie adoptate în România. Îmi doresc ca românii să poată în continuare să se exprime liber. Îmi doresc ca antreprenorii să-și poată dezvolta afacerile, să nu existe restricții pe piață, să nu existe obligații impuse în școli sau în viața publică. Îmi doresc ca presa să rămână liberă”, a zis Victor Negrescu la DC News.

Un mare semnal de alarmă

„Sunt multe chestiuni care astăzi sunt puse sub semnul întrebării de extremiști, iar eu ridic un mare semnal de alarmă, în speranța că și dreapta înțelege responsabilitatea pe care o are și în speranța că dreapta din România nu va face la fel.

Pentru că, de fiecare dată, la televizor se spune că PSD s-ar apropia de AUR. Dar, la nivel european, PPE - adică PNL - votează deja în unele situații alături de grupul din care face parte AUR.

Or noi am format o coaliție pro-europeană pentru români. Iar acest dublu limbaj cred că se întoarce împotriva noastră. Trag semnalul de alarmă, în speranța că nu vom ajunge la o astfel de situație, nici la nivel european, la o coaliție extremistă, nici în România”, a mai zis Victor Negrescu.

