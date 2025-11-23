Explozie pe TikTok despre „tancuri cumpărate din bani pentru sănătate”. Victor Negrescu pune 3 întrebări despre România suverană

Victor Negrescu, vicepreședinte PSD și vicepreședinte al Parlamentului European, a abordat această temă a riscurilor majore la adresa securității României generate de fake news și a subliniat necesitatea unei comunicări responsabile, concomitent cu o finanțare decvată a domeniului apărării.

Totul în contextul în care pe TikTok se propagă mesaje potrivit cărora România ia bani de la sănătate și educație pentru a se înarma masiv.

Victor Negrescu a atras atenția că mesajele publice trebuie transmise cu maximă responsabilitate, mai ales că fragmente din interviuri sunt deseori scoase din context și folosite pentru a distorsiona realitatea.

„Eu cred că cei care comunică într-o asemenea manieră trebuie să fie mult mai atenți la detalii căci se taie bucăți din interviuri care sunt apoi scoase din context. Mi s-a întâmplat și mie ca anumite lucruri spuse în emisiuni să fie tăiate”, a precizat acesta, într-un interviu exclusiv acordat DC News. Europarlamentarul a sublinia că nici politicienii și nici comunicatorii publici nu sunt imuni la astfel de practici.

Victor Negrescu a insistat că nevoile fundamentale ale populației, hrană, căldură, acces la sănătate, sunt incontestabile, însă securitatea trebuie înțeleasă ca fiind parte din aceeași categorie de necesități de bază.

„Trebuie să comunicăm și mai mult inclusiv cu cei care transmit mesaje, care au influență în comunități. Dar trebuie să înțelegem că și securitatea este o nevoie de bază”, explică Victor Negrescu.

„Cine investește unde cad drone în fiecare zi și unde alegerile pot fi influențate prin TikTok? Cine investește într-o țară amenințată mereu de Rusia știind că nu e protejat? Cine investește într-o țară unde nu există prezență NATO?”, a întrebat retoriv Victor Negrescu , care a făcut trimitere la situația fragilă din Republica Moldova.

„Răspunsul e nimeni”, spune acesta.

Negrescu a afirmat că dacă România dorește cu adevărat să fie suverană, în sensul constituțional și corect al termenului, atunci trebuie să își protejeze teritoriul și cetățenii printr-o finanțare adecvată a sectorului de securitate și apărare.

„Dacă vrem să fim cu adevărat în sensul constituțional al conceptului de suveranist, asta înseamnă să protejăm România printr-o bugetare adecvată.

Sunt multe locuri unde poate nu avem acum nevoie de investiții și putem investi pe o altă componentă, dar într-o manieră inteligentă și în interesul economiei naționale”, a conchis Victor Negrescu.