Cumperi de aici? Faliment scrie pe România! Concedieri și lanțuri autohtone distruse

Taxa pe colet propusă de autorități este doar „o soluție de avarie”, incapabilă să protejeze cu adevărat companiile românești din comerțul online, în condițiile în care retailerii chinezi și giganții internaționali continuă să acapareze piața cu prețuri imbatabile și influență financiară masivă, avertizează economistul Adrian Negrescu.

Specialistul a zis că România are nevoie urgentă de o strategie și de reguli clare pentru a evita colapsul industriei locale de e-commerce.

„Taxa pe colet este o soluție de avarie, nicidecum o măsură structurală care să vină să protejeze capitalul românesc, companiile din comerțul online mai ales. Taxa pe colet va avea o aplicabilitate limitată, având în vedere că mulți dintre retailerii din China și-au făcut depozite în țările UE. În plus, nu cred că îi va descuraja pe români să cumpere produsele chinezești, mai ales că prețurile acestora sunt foarte mici, imbatabile.



Pe ansamblu, nu e o soluție universal valabilă în sensul că nu va limita accesul produselor neconforme calitativ, a celor care încalcă regulile europene. Mulți dintre noi am cumpărat produse din China care arătau în realitate total diferit față de fotografii. Materiale proaste, calitate slabă, practic bani aruncați pe fereastră pe haine, încălțăminte și jucării ieftine, ca să dau doar câteva exemple.



România are nevoie urgentă de o strategie, de soluții inovative, pentru comerțul online



Black Friday 2025 a confirmat, așa cum estimam, importanța tot mai mare pe care o au jucătorii străini din comerțul online din România. Cu toate eforturile magazinelor românești, mare parte din vânzări s-a dus către retailerii străini, cei care au o putere financiară incomparabilă care le-a permis să cumpere influență și să ofere prețuri imbatabile.



Industria de curierat estimează că în România au ajuns să intre zilnic între 200.000 și 250.000 de colete provenite doar din China. Puneți și Turcia, India și alte țări extracomunitare pe hartă și veți avea dimensiunea unui adevărat tsunami comercial. Dacă e să privim doar din prisma ofertei, a prețurilor mici, clienții au de câștigat. Oferte atractive, prețuri mici, costuri zero de transport. Însă toate aceste oferte spectaculoase, susținute de influenceri extrem de bine plătiți, ascund o adevărată dramă economică pe care mulți o ignoră.



Cu cât giganți precum Temu, Shein, AliExpress, Amazon acaparează tot mai multă cotă de piață, cu același ritm industria românească, zecile de mii de companii autohtone care activează în retailul online din România pierd teren. Iar consecințele sunt pe măsură. Tot mai mulți producători și retaileri români se închid, pierderile de locuri de muncă devin tot mai mari și, poate cel mai important, asistăm la spulberarea unor lanțuri de producție și vânzare a unor produse autohtone.



Cum cererea este din ce în ce mai mică, toată această industrie riscă să intre în colaps



Ce putem face pentru a ajuta mediul de afaceri? Dincolo de taxa pe colet este nevoie de dezvoltarea unei legislații care să impună reguli clare de comercializare, de la preț și strategiile înșelătoare de marketing la standarde de calitate care să fie respectate pentru orice produs vândut în România.



În plus, dincolo de reguli, de legislație, industria trebuie să își găsească propriile mecanisme de protecție și eficiență, în așa fel încât să facă față concurenței acerbe practicată de giganții internaționali.



Există deja soluții, platforme software, precum cea dezvoltată de 2Performant, care le permit magazinelor românești să își optimizeze expunerea și să contracareze ofertele giganților asiatici.



Companiile românești trebuie să înțeleagă că doar conlucrând mai ales în zona de logistică, prin depozite comune cu costuri mai mici, prin optimizarea relației cu curierii și prin dezvoltarea unor campanii de tip ,,Cumpără produse din România’’ vor putea contracara acest fenomen pe care îl resimt toate țările europene, nu numai noi.



Comerțul online din România are un potențial uriaș. Oamenii s-au obișnuit să cumpere de pe internet, mai ales de pe telefon, întregul ecosistem este fiscalizat deci nu putem vorbi de evaziune fiscală. La prima vedere, perspectivele sunt pozitive. Însă pericolele sunt pe măsura potențialului”, este analiza lui Adrian Negrescu.

