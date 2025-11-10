Mitul forței de muncă "ieftină și înalt calificată" din România, spulberat de Adrian Negrescu. "Nu mai avem meseriași buni!"

Economistul Adrian Negrescu a vorbit, alături de jurnalistul Val Vâlcu, în prima emisiune din noul sezon al AntiMit de la DC News, despre câteva mituri la care a venit cu răspunsuri şi analize.

"Avem forță de muncă ieftină și înalt calificată. Este mit sau realitate?", a întrebat jurnalistul Val Vâlcu.

Adrian Negrescu: Forța de muncă bine calificată a părăsit România

"Din păcate, devine un mit, pe zi ce trece, pentru că forța de muncă bine calificată a părăsit această țară. Mă refer, mai ales, la industriile lucrative. Mai avem o forță de muncă calificată, doar în zona IT&C, dar și acolo, pe fondul provocărilor de ordin fiscal, mulți dintre cei din acest sector au început să lucreze remote pentru companii de afară. Nu mai generează business, la nivel local.

În ceea ce privește pregătirea angajaților din România, din păcate, stăm din ce în ce mai rău. M-am uitat, recent, la niște date prezentate de ANOFM, ce cursuri de pregătire fac acei oameni și îți pui mâinile în cap. Te gândești că oamenii aceștia nu sunt conectați la realitatea economică. Acolo sunt cursuri pentru inspector de resurse umane, în principal, pentru bodyguarzi, pentru lucrători comerciali și pentru tot felul de meserii care nu reflectă într-adevăr cererea pentru cererea de pe piața forței de muncă", a spus Adrian Negrescu.

"Nu mai avem meseriași buni, electricieni, simpli zidari..."

"Noi nu mai avem, în momentul de față, meseriași buni în zona construcțiilor, de la electricieni, la simpli zidari, oameni care să aibă experiență și expertiză să lucreze. Nu vorbesc despre industriile înalte, tehnologizate, cele care integrează Inteligența Artificială, unde și acolo România nu are acum o ofertă de forță de muncă capabilă să atragă investiții majore în țara noastră. Dovadă că nu avem astfel de lucruri, abia acum se discută despre o fabrică de Inteligență Artificială, dar mai mult ca un cluster de business, nu ca o investiție lucrativă, în care să atragem forță de muncă", a explicat Adrian Negrescu.

Problema școlii românești

"Avem o mare problemă de genul acesta, pentru că, din păcate, școala românească nu se adaptează necesităților forței de muncă din prezent, nu se adaptează schimbărilor tehnologiei. Din această perspectivă, calfificările forței de muncă din România sunt, din păcate, din ce în ce mai slabe, raportate la inovație și la progresul prin care trece tehnologia", a mai spus Adrian Negrescu.

