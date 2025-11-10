€ 5.0854
|
$ 4.3982
|

Subcategorii în Economie

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0854
|
$ 4.3982
 
Data publicării: 23:58 10 Noi 2025

EXCLUSIV Mitul forței de muncă "ieftină și înalt calificată" din România, spulberat de Adrian Negrescu. "Nu mai avem meseriași buni!"
Autor: Andrei Itu

meseriasi romania Foto cu caracter ilustrativ: Pixabay
 

Adrian Negrescu a demontat un mit despre forța de muncă "ieftină și înalt calificată" din România.

Economistul Adrian Negrescu a vorbit, alături de jurnalistul Val Vâlcu, în prima emisiune din noul sezon al AntiMit de la DC News, despre câteva mituri la care a venit cu răspunsuri şi analize. 

"Avem forță de muncă ieftină și înalt calificată. Este mit sau realitate?", a întrebat jurnalistul Val Vâlcu.

Adrian Negrescu: Forța de muncă bine calificată a părăsit România

"Din păcate, devine un mit, pe zi ce trece, pentru că forța de muncă bine calificată a părăsit această țară. Mă refer, mai ales, la industriile lucrative. Mai avem o forță de muncă calificată, doar în zona IT&C, dar și acolo, pe fondul provocărilor de ordin fiscal, mulți dintre cei din acest sector au început să lucreze remote pentru companii de afară. Nu mai generează business, la nivel local.

În ceea ce privește pregătirea angajaților din România, din păcate, stăm din ce în ce mai rău. M-am uitat, recent, la niște date prezentate de ANOFM, ce cursuri de pregătire fac acei oameni și îți pui mâinile în cap. Te gândești că oamenii aceștia nu sunt conectați la realitatea economică. Acolo sunt cursuri pentru inspector de resurse umane, în principal, pentru bodyguarzi, pentru lucrători comerciali și pentru tot felul de meserii care nu reflectă într-adevăr cererea pentru cererea de pe piața forței de muncă", a spus Adrian Negrescu.

"Nu mai avem meseriași buni, electricieni, simpli zidari..."

"Noi nu mai avem, în momentul de față, meseriași buni în zona construcțiilor, de la electricieni, la simpli zidari, oameni care să aibă experiență și expertiză să lucreze. Nu vorbesc despre industriile înalte, tehnologizate, cele care integrează Inteligența Artificială, unde și acolo România nu are acum o ofertă de forță de muncă capabilă să atragă investiții majore în țara noastră. Dovadă că nu avem astfel de lucruri, abia acum se discută despre o fabrică de Inteligență Artificială, dar mai mult ca un cluster de business, nu ca o investiție lucrativă, în care să atragem forță de muncă", a explicat Adrian Negrescu. 

Problema școlii românești

"Avem o mare problemă de genul acesta, pentru că, din păcate, școala românească nu se adaptează necesităților forței de muncă din prezent, nu se adaptează schimbărilor tehnologiei. Din această perspectivă, calfificările forței de muncă din România sunt, din păcate, din ce în ce mai slabe, raportate la inovație și la progresul prin care trece tehnologia", a mai spus Adrian Negrescu.

Vezi emisiunea integrală aici:

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

adrian negrescu
mit
scoala romaneasca
forta de munca
anofm
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 1 ora si 13 minute
Mitul forței de muncă "ieftină și înalt calificată" din România, spulberat de Adrian Negrescu. "Nu mai avem meseriași buni!"
Publicat acum 1 ora si 27 minute
Tentativa rușilor de a-l aresta pe Regele Ferdinand I la Iași, explicată de istoricul Stelian Tănase
Publicat acum 1 ora si 45 minute
Adrian Negrescu, despre declarațiile consilierului prezidenţial Burnete: Nu fac altceva decât să pună gaz pe foc
Publicat acum 2 ore si 6 minute
CSM, plângere penală Oanei Gheorghiu. Bogdan Chirieac: Încep să o simpatizez. Caracterizarea pensiilor speciale, perfect corectă
Publicat acum 2 ore si 36 minute
Prințesa Kate nu le-a ascuns copiilor săi că suferă de cancer
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 08 Noi 2025
I-a însoțit Cristina Trăilă pe Mihai Barbu și Fănel Bogos în biroul lui Ilie Bolojan? Precizări de ultimă oră
Publicat pe 08 Noi 2025
Ciutacu: De unde a știut Moșteanu că i se oferă 1 milion de euro dacă a refuzat să se întâlnească cu Isăilă?
Publicat pe 09 Noi 2025
Proprietarul Dragonul Roșu, anunț despre Viorica Dăncilă. De ce a lipsit de la Congresul PSD
Publicat acum 15 ore si 12 minute
Partidul neparlamentar care atrage tinerii ca un magnet, dar nu există pentru vârstnici. Ar putea fi al doilea partid al țării
Publicat pe 08 Noi 2025
O nouă catastrofă aviatică, după ce un motor s-a detașat. Cezar Osiceanu: Avionul s-a dovedit un eșec
 
perla din mamaia de ce au bulgarii turism si romanii monumente Perla din Mamaia. De ce au bulgarii turism și românii monumente

de Val Vâlcu

nicusor dan atac la ciucu in deschiderea campaniei pentru bucuresti Nicușor Dan, atac la Ciucu în deschiderea campaniei pentru București

de Val Vâlcu

atentie primari si parlamentari in zona se afla copii Atenție, primari și parlamentari. În zonă se află copii!

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close