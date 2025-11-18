€ 5.0859
Data actualizării: 12:00 18 Noi 2025 | Data publicării: 11:59 18 Noi 2025

CCIR și Federația Camerelor de Comerț din Irak au semnat un Memorandum de Înțelegere
Autor: Crişan Andreescu

CP_Irak (1) Foto: Facebook CCIR
 

Camera de Comerț și Industrie a României (CCIR) și Federația Camerelor de Comerț din Irak (FICC) au semnat un Memorandum de Înțelegere, document care marchează o nouă etapă în dezvoltarea relațiilor economice bilaterale dintre România și Republica Irak.

Memorandumul a fost semnat de președintele CCIR, Mihai Daraban, și președintele FICC,  Abdulrazaq Al-Zuheere, în cadrul unei întâlniri de lucru care a avut loc în București, la sediul CCIR Business Center.

În prezent, în România activează 1.265 de companii cu acționariat irakian, cu un capital social subscris de 7,88 milioane euro. Cu toate acestea, volumul schimburilor comerciale bilaterale rămâne sub potențialul real al celor două economii.

„România dispune de specialiști în domeniile agricol și agro-alimentar, sectoare în care Republica Irak manifestă un interes major pentru cooperare. Memorandumul semnat astăzi creează cadrul instituțional necesar pentru ca mediile de afaceri din cele două țări să identifice și să dezvolte parteneriate concrete, cu beneficii reciproce. Avem nevoie de un proiect major, de tip CORE Project, care să consolideze relațiile dintre cele două state și să impulsioneze companiile să acceseze piețele din România și, respectiv, Republica Irak.

Un astfel de proiect ar putea transforma substanțial dinamica schimburilor noastre comerciale. În contextul sancțiunilor impuse asupra Rusiei, compania Lukoil se va retrage de pe piața românească. Invit partea irakiană să inițieze un dialog cu autoritățile competente pentru o posibilă cooperare în acest domeniu strategic”, a declarat președintele CCIR, Mihai Daraban.

La rândul său, Abdulrazaq Al-Zuheere, președintele FICC, a subliniat transformările semnificative din economia irakiană: „În ultimii 20 de ani, economia Irakului a început un proces consistent de diversificare, iar principalul nostru obiectiv este atragerea investițiilor străine și dezvoltarea comerțului internațional. Guvernul irakian susține activ această direcție prin beneficii fiscale pentru firmele care încheie parteneriate internaționale și a alocat un buget de 1 miliard de dolari pentru sprijinirea acestor inițiative”.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

