Beijingul anunță o descoperire uriașă. A găsit cel mai mare depozit de aur din ultimii 70 de ani
Data publicării: 16:56 14 Noi 2025

Beijingul anunță o descoperire uriașă. A găsit cel mai mare depozit de aur din ultimii 70 de ani
Autor: Tiberiu Vasile

Beijingul anunță o descoperire uriașă. A găsit cel mai mare depozit de aur din ultimii 70 de ani
 

China a confirmat identificarea unui uriaș zăcământ aurifer în regiunea Dadonggou, cea mai amplă descoperire de acest tip din 1949 încoace.

China a anunțat identificarea celui mai amplu zăcământ de aur descoperit pe teritoriul său în ultimele peste șapte decenii. Are o rezervă impresionantă estimată la 1.444 de tone, localizată în provincia Liaoning. Exploatarea a fost cartografiată în numai 15 luni, o viteză remarcabilă pentru un proiect de o asemenea anvergură, în condițiile în care metalul prețios atinge cote istorice pe piețele internaționale.

Ministerul Resurselor Naturale a confirmat oficial existența zăcământului Dadonggou, considerat cel mai mare depozit de aur individual descoperit în China de la proclamarea Republicii Populare în 1949. Conform datelor transmise, zona conține aproximativ 2,586 milioane de tone de minereu, cu o concentrație medie de 0,56 grame de aur pe tonă, echivalentul celor peste 1.400 de tone de aur pur.

Un tezaur evaluat la peste 166 de miliarde de euro

La prețurile actuale, peste 115.000 de euro kilogramul, valoarea totală a aurului descoperit depășește 166 de miliarde de euro. Prețul aurului a urcat accelerat în acest an, pe fondul incertitudinilor geopolitice și al unei cereri în creștere la nivel global.

Explorarea depozitului a fost realizată de compania de stat Liaoning Geological and Mining Group, care a mobilizat aproape o mie de specialiști. Finalizarea proiectului în doar 15 luni este considerată o performanță neobișnuită pentru un sit de asemenea dimensiuni.

Deși ministerul descrie zăcământul ca fiind „ultra-mare”, oficialii subliniază că are o concentrație relativ redusă, iar situl a trecut deja printr-o evaluare preliminară de fezabilitate economică. Informațiile despre poziționarea exactă au fost însă reținute, autoritățile precizând doar că se află în zona de est a provinciei Liaoning, o discreție care a alimentat speculații privind potențiale motive strategice.

Aurul, tot mai căutat într-o lume instabilă

Anunțul vine pe fondul unei cereri globale în explozie. Prețurile au urcat cu peste 50% de la începutul anului, impulsionate de slăbirea dolarului american, tensiunile internaționale și achizițiile masive făcute de băncile centrale, mai ales din state și economii emergente interesate să își diversifice rezervele externe.

China a intensificat explorarea resurselor sale minerale în ultimii ani. În 2024, autoritățile au raportat alte descoperiri semnificative: un zăcământ de peste 1.000 de tone în provincia Hunan și altul de peste 40 de tone în Gansu.

Producția națională de aur a ajuns anul trecut la 377,24 tone, o ușoară creștere de 0,56%. Consumul intern a atins aproape 1.000 de tone, iar cererea pentru lingouri și monede a crescut cu peste 24%. Potrivit analiștilor, tot mai mulți cetățeni chinezi, în special din clasa de mijloc, se orientează către aur ca formă de protejare a economiilor în fața instabilității economice globale, relatează Euronews.

