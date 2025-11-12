€ 5.0846
DCNews Economie Scandal Lukoil. Elena Cristian îl demască pe ministrul Bogdan Ivan: Hai să nu mai fraierim lumea!
Data actualizării: 14:32 12 Noi 2025 | Data publicării: 14:31 12 Noi 2025

Scandal Lukoil. Elena Cristian îl demască pe ministrul Bogdan Ivan: Hai să nu mai fraierim lumea!
Autor: Anca Murgoci

bogdan ivanINQUAM_Photos_Octav_Ganea BOGDAN IVAN / Sursa foto: Inquam Photos / Octav Ganea
 

Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a anunțat marți seară că instituția pe care o conduce lucrează, împreună cu autoritățile relevante, la elaborarea unei legi privind activele deținute în România de compania Lukoil, aflată sub sancțiunile Statelor Unite.

Oficialul a spus că România trebuie să preia controlul asupra companiei, inclusiv asupra rafinăriei și a rețelei de benzinării deținute de aceasta.

Ce vrea să spună ministrul Ivan prin declarația aceasta privind Lukoil?

Declarația ministrului a stârnit o reacție critică din partea Elenei Cristian, analist DC Business, care a acuzat o abordare „populistă și lipsită de realism”.

„De obicei, nu înțeleg mare lucru din ce spune ministrul Ivan când vorbește despre energie, dar de data aceasta e clar că este complet pe dinafară. Spune că se lucrează la schimbarea legislației pentru preluarea forțată a rafinăriei și a celor 320 de stații pe care Lukoil le are în România.

Este unul dintre jucătorii din top 3 de pe piață, să nu uităm, iar rafinăria acoperă aproximativ o treime din capacitatea națională de procesare. Sigur, variantele nu sunt foarte multe în acest moment, dar statul român a pierdut deja suficient timp. Nu vorbim de azi, când ministrul Ivan a făcut declarația despre sancțiunile împotriva Rusiei și, implicit, împotriva Lukoil. Vorbim de ceva vreme, iar până acum România nu a făcut nimic concret.

Au existat informații pe surse potrivit cărora s-a cerut prelungirea termenului — 21 noiembrie —, timp în care să se pregătească o vânzare și eventual să se modifice legislația. Din punctul meu de vedere, în zece zile, câte mai sunt până la expirarea termenului, nu se pot face toate aceste lucruri. Nu se poate pregăti o vânzare, nu se poate face o evaluare — sunt foarte multe aspecte de clarificat, iar cel mai probabil termenul va fi prelungit”, a zis Elena Cristian la România TV.

Bogdan Ivan: „Donez salariul meu”

„Dar să ne amintim că ministrul Ivan este același care, în timpul crizei, a ieșit și a spus: „Donez salariul meu”. Nu a donat niciun leu. O declarație pur populistă. Apoi a zis că „va controla tarifele la energie”, dar n-a controlat nimic. Românii plătesc facturi duble sau triple.

Iar acum spune: „Preiau eu rafinăria”. Cum o preiei, domnule ministru? Cum o preluați concret? Ce faceți mâine, vă mutați biroul la rafinărie, vă așezați la poartă și spuneți că ați preluat-o? Spuneți cum! Hai să nu mai fraierim lumea cu astfel de declarații populiste, fără sens. M-am săturat de povești și de promisiuni care nu duc nicăieri. Tot ce face prin astfel de declarații este să piardă timpul — timp care ar trebui folosit pentru acțiuni concrete”, a zis Elena Cristian, analist DC Business.

CITEȘTE ȘI:  Raportul Draghi zguduie Bruxelles-ul: 19 lideri cer acțiune rapidă. Nicușor Dan lipsește de pe listă 

Bogdan Ivan, ministrul Energiei:

„Protejăm securitatea energetică a României și aplicăm ferm sancțiunile internaționale ce vizează Lukoil.


Colegii mei din Ministerul Energiei lucrează în continuare, împreună cu toate autoritățile relevante, la crearea legislației care să asigure, pe de o parte, conformarea deplină cu regimul de sancțiuni stabilit de Statele Unite, iar pe de altă parte, continuitatea activităților de rafinare ale Petrotel Ploieşti, precum și de comercializare a produselor petroliere, fără a periclita aprovizionarea pieței naționale de combustibili.


O spun răspicat: nu voi solicita prelungirea termenului de 21 noiembrie fixat de autoritățile americane. Mai mult, voi susține replicarea şi aplicarea unitară a sancțiunilor inițiate de SUA la nivelul întregii Uniuni Europene.


România trebuie să preia controlul asupra companiei pentru a garanta implementarea completă a măsurilor internaționale, pentru a proteja locurile de muncă ale celor 5.000 de angajați și pentru a asigura stabilitatea și securitatea sistemului energetic național”.

VEZI ȘI: Nicușor Dan, răspuns pentru DC News. Dezvăluie o discuție cu o doamnă judecător 

Sancțiunile SUA împotriva Lukoil și Rosneft întră în vigoare pe 21 noiembrie. De la acea dată încetează orice afacere cu aceste companii și filialele sale din străinătate. 

lukoil
bogdan ivan
elena cristian
