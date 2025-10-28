DC Media Group a organizat, în data de 28 octombrie 2025, Energy Forum Ediția a XIV-a: România, de la independență energetică la blackout.

Ilfovul investește în energie verde și eficiență energetică, de la proiecte locale până la infrastructuri strategice

Consiliul Județean a atras peste 6 de milioane de euro pentru montarea de panouri fotovoltaice pe stațiile de apă și epurare din județ și a inaugurat o autobază de microbuze electrice, proiect de 30 de milioane de euro, realizat în parteneriat cu Ministerul Mediului și Primăria Chitila. În paralel, prin PNRR, sunt construite cinci școli verzi la standarde nZEB, iar un parc fotovoltaic de 2,6 MW va asigura consumul energetic al tuturor instituțiilor publice din subordinea CJ Ilfov.

„Schimbarea reală trebuie să înceapă de la nivelul comunităților. Autoritățile locale au un rol esențial în tranziția energetică, prin investiții concrete și politici sustenabile. Avem deja pregătit și un proiect de stocare a energiei, pe care îl vom depune imediat ce Ministerul Energiei deschide liniile de finanțare”, a declarat Ștefan Rădulescu, în cadrul conferinței organizate de DC Media Group.

„Trebuie să ne unim forțele și să plecăm de la firul ierbii, pentru a crește capacitățile noastre proprii de producție a energiei.

Aș menționa câteva proiecte pe care Consiliul Județean Ilfov le-a implementat deja sau le are în curs de implementare. Primul dintre ele este proiectul finanțat prin POIM, exercițiul financiar 2014–2020. Am accesat 6 de milioane de europrin operatorul de apă-canal, pentru montarea de panouri fotovoltaice pe toate stațiile de apă și epurare aflate în administrare. Practic, aceste investiții acoperă aproape jumătate din arealul județului Ilfov.

De asemenea, recent a fost inaugurată o autobază de microbuze electrice, dotată cu stații de încărcare și cu achiziția a 35 de microbuze electrice. Este un proiect cu o valoare totală de 30 de milioane de euro, la care Consiliul Județean Ilfov a avut o contribuție semnificativă, în parteneriat cu Ministerul Mediului, Administrația Fondului pentru Mediu și Primăria Chitila. Acest proiect reprezintă un pas important către un transport public verde, la standarde europene, un deziderat al nostru încă de la aderarea României la Uniunea Europeană, în 2007. Aceste lucruri se văd, sunt fapte concrete”, a zis Ștefan Rădulescu, vicepreședintele Consiliului Județean Ilfov.

În prezent, la nivelul județului Ilfov, sub coordonarea Consiliului Județean, care are rol de integrator, și împreună cu primăriile din județ, se derulează investiții de aproximativ 30 de milioane de euro prin PNRR, în cadrul programului „Școli verzi”. În cinci localități se construiesc unități de învățământ la standarde NZEB (Nearly Zero Energy Building).

„S-a vorbit prea puțin despre aceste proiecte la nivel local, despre clădirile cu consum aproape zero, deși discuțiile se concentrează, de obicei, pe marile capacități energetice. Însă schimbarea reală trebuie să înceapă de la nivelul comunităților.

De asemenea, prin Ghișeul Unic de Energie și Eficiență Energetică, am gestionat depunerea de proiecte pentru persoane fizice, inclusiv în cadrul programului Casa Verde Fotovoltaice. Din păcate, aceste subiecte nu au fost discutate suficient nici în cadrul conferinței, deși Guvernul, împreună cu autoritățile publice locale, a făcut pași importanți în direcția acordării de sprijin financiar pentru reabilitarea termică a clădirilor și pentru instalarea de panouri fotovoltaice la consumatorii casnici.

În prezent, avem și un proiect în derulare la Ministerul Energiei, care vizează asigurarea necesarului de energie pentru clădirile instituțiilor publice aflate în subordinea Consiliului Județean Ilfov. Vom construi un parc fotovoltaic de aproximativ 5 hectare, cu o capacitate estimată de 2,5–2,6 MW, care va acoperi consumurile energetice ale tuturor instituțiilor subordonate și ale sediului Consiliului Județean”, a explicat schimbarea reală trebuie să înceapă de la nivelul comunităților.

Aș mai sublinia rolul important al Consiliului Județean Ilfov de coordonator al acestor inițiative. Îndrumăm primăriile din județ să acceseze fonduri europene, fie prin Fondul pentru Modernizare gestionat de Ministerul Energiei, fie prin Administrația Fondului pentru Mediu, care derulează programe pentru creșterea eficienței energetice și modernizarea sistemelor de iluminat public. Astfel, contribuim la un mediu mai prietenos și la un consum mai redus de energie, ceea ce, în esență, este scopul tuturor acestor eforturi”, a mai zis el.

Creșterea capacităților de stocare a energiei produse

„În final, aș dori să mă opresc asupra unei teme pe care o consider de interes strategic major: creșterea capacităților de stocare a energiei produse. Practic, vorbim despre dezvoltarea infrastructurii de stocare, un domeniu fără de care tranziția energetică nu poate fi completă. În acest sens, Consiliul Județean Ilfov are deja un proiect pregătit și așteaptă deschiderea liniilor de finanțare de la Ministerul Energiei pentru a depune documentația necesară”, a zis Ștefan Rădulescu, vicepreședintele Consiliului Județean Ilfov.

