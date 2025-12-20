€ 5.0896
Economie

"Tocmai ați primit un cadou de Moș Crăciun". Adrian Negrescu, veste bună din finanțe
Data publicării: 08:23 20 Dec 2025

”Tocmai ați primit un cadou de Moș Crăciun”. Adrian Negrescu, veste bună din finanțe
Autor: Roxana Neagu

bani lei bancnote Sursa foto: Agerpres / bani
 

Adrian Negrescu anunță o veste bună din zona Finanțelor.

”O veste bună din zona Finanțelor. Verificați-vă SPV-ul pentru că, probabil, tocmai ați primit un cadou de Moș Crăciun. Nazare, ministrul Finanțelor, a anunțat o premieră fiscală – firmele care și-au plătit taxele la timp în 2024 primesc o bonificație de 3% pe care o pot folosi pentru reducerea altor taxe prin compensare. ANAF anunță că sunt peste 150 de mii de decizii de bonificație deja emise, în valoare de 160 mil. lei. O chestie pozitivă” a scris analistul economic Adrian Negrescu pe Facebook. 

Bonificațiile de 3% merg către contribuabilii mici și mijlocii care și-au îndeplinit la timp obligațiile fiscale aferente anului fiscal 2024.

”Parteneriat corect între stat și mediul de business”

Vineri, au fost generate în Spațiul Privat Virtual (SPV) 151.150 de decizii de acordare a bonificației de 3%, aplicabile impozitului pe profit anual și impozitului pe veniturile microîntreprinderilor, aferente anului fiscal 2024. Valoarea totală a bonificațiilor acordate este de 160.155.998 lei, conform comunicatului de presă. 

„Prin acordarea acestor bonificații, transmitem un mesaj aşteptat, cu siguranțǎ, de mediul de afaceri onest: respectarea regulilor este recunoscută și recompensată. Contribuabilii care își declară corect și la timp obligațiile și își plătesc taxele beneficiază de un tratament fiscal echitabil și predictibil. Este un pas în direcția unui parteneriat corect între stat și mediul de business, bazat pe responsabilitate și disciplină fiscală”, a declarat Alexandru Nazare, ministrul Finanțelor.

Bonificațiile pot fi utilizate pentru compensarea obligațiilor fiscale datorate, cu condiția ca firmele să fi depus toate declarațiile, să fi plătit la timp impozitele aferente anului 2024 și să nu aibă alte datorii fiscale restante.

Ministerul Finanțelor va continua, în perioada următoare, procesul de acordare a bonificațiilor și pentru celelalte categorii de contribuabili eligibili, în condițiile prevăzute de legislația în vigoare.

