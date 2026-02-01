Bitcoin a scăzut sub 80 000 de dolari. Piața crypto s-a prăbușit

Bitcoin a scăzut sâmbăta trecută cu peste 6,5%, și a ajuns circa 78 000 de dolari. Este cel mai scăzut nivel din aprilie 2025, iar evoluția confirmă astfel tendința descendentă care a dominat piețele cripto de mai multe luni. Decline similare au fost observate și la alte monede digitale majore: Ether a cedat aproape 12%, iar Solana a pierdut peste 11% din valoare, pe fondul unei lichidități precare și al interesului scăzut din partea cumpărătorilor.

Piața cripto a pierdut o sumă uriașă

În doar 24 de ore, vânzările masive au erodat aproximativ 111 miliarde de dolari din capitalizarea totală a pieței criptomonedelor, care arată cel mai bine amploarea corecției. Această scădere survine după maximele istorice atinse în toamna lui 2025, atunci când Bitcoin se tranzacționa în jurul valorii de 125.000 de dolari. De atunci, deprecierea acumulată depășește 30%, pe fondul unui climat economic marcat de prudență și incertitudini.

Experții internaționali notează că prăbușirea continuă reflectă nu doar factori specifici criptomonedelor, ci și evoluții macroeconomice mai largi. Speculațiile privind politica monetară a Rezervei Federale americane după nominalizarea lui Kevin Warsh ca președinte al Fed au alimentat temeri privind o reducere a lichidității pe piețele financiare.

Warsh ar putea susține un bilanț mai restrâns al Fed, ceea ce ar limita fluxul de capital către active speculative, inclusiv criptomonede.

Analiștii consideră că pierderea pragului psihologic de 80.000 de dolari ar putea deschide calea unor corecții și mai adânci, pentru că pragul acesta a devenit un suport tehnic și psihologic important pentru traderi. Presiunile de vânzare și lichidările forțate ale pozițiilor cu efect de levier ar putea accelera declinul dacă sentimentul de piață nu se stabilizează.

În plus, investitorii par să se îndrepte spre active tradiționale considerate mai sigure, cum sunt metalele prețioase și titlurile de stat, în contextul în care incertitudinile geopolitice și presiunile inflaționiste influențează apetitul pentru risc. Unii analiști argumentează că, deși Bitcoin a fost promovat deseori ca "aur digital", în perioadele de stres financiar acesta poate să nu funcționeze ca un refugiu stabil.