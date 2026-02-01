€ 5.0961
DCNews Economie Cum ajunge energia să coste de cinci ori mai mult în România. Remus Borza, despre greșeala statului care îngroapă industria
Data publicării: 08:06 01 Feb 2026

EXCLUSIV Cum ajunge energia să coste de cinci ori mai mult în România. Remus Borza, despre greșeala statului care îngroapă industria
Autor: Iulia Horovei

energie electrica Linii de energie electrică. Sursa foto: Freepik/rol ilustrativ

Remus Borza a arătat greșeala pe care o face statul în gestionarea prețului la energie electrică, cu efecte resimțite de cetățeni și industrie.

Remus Borza a explicat că statul alege să încaseze dividende mari de la companiile energetice de stat, lucru care permite stabilirea unor prețuri ridicate pentru energie, resimțite direct de către consumatorii finali. Totul în timp ce pierde și mai mulți bani de la companiile industriale care nu mai produc nimic, din cauza costurilor uriașe cu energia și a competiției internaționale.

Cum ajunge prețul final al energiei de la 350 lei/MW la 1.500 lei/MW

„Statul se bucură că ia 3 miliarde de euro dividende de la Hidroelectrica și Nuclearelectrica și le permite să practice niște prețuri foarte mari în piață. Noi plătim 1.500 de lei MW-ul de energie, în condițiile în care prețul de cost, chiar dacă s-a dublat la Hidroelectrica față de perioada când am păstorit-o, 2012-2016, când aveam 103-105 de lei/MW, acum e 210 lei - punem toate taxele: de cogenerare de transport, distribuție, certificate verzi, accize, ajungem la 350 de lei, cu TVA cu tot. De ce trebuie să vinzi cu 1.500 de lei, adică de cinci ori mai mult?! Aici e problema statului: el e hapsân, vrea să ia cât mai mult dividend. Ca să iei cât mai mare dividendul, trebuie să faci cât mai mare profitul. Și ca să faci cât mai mare profitul, doar cerul e limita la prețuri la producători. De ce trebuie să ții pentru populație 1,5 lei/kW?! Înțeleg să lași Nuclearelectrica cu o cotă de profit de 50%, 70%, ca să-și retehnologizeze și Grupul 1, să mai strângă bani... deși statul ia dividend 90%, nu lasă profit la companiile de stat, le lasă aproape în fundul gol!”, a declarat avocatul Remus Borza, în exclusivitate pentru DCNews.

Citește și: EXCLUSIV Efectele măsurilor luate de Guvernul Bolojan. Remus Borza, analiză: Bile albe vs. bile negre

Efecte dezastruoase pentru industria românească

„Statul ia 3 miliarde de euro dividend de la Hidroelectrica și Nuclearelectrica, dar pierde 5 miliarde de euro de la toate celelalte companii din zona industrială, precum Alro Slatina, Liberty Galați, Azomureș, că vorbim de combinate, că vorbim despre orice fabrică care nu mai produc, care sunt trase pe dreapta sau produc la 10-20% din capacitate și nu mai generează profit din care să ia statul impozit pe profit. Generează pierdere! De ce? Pentru că industria nu-și permite să dea 300 de euro/MW la energie și 40 de euro/MW la gaz! Într-o piață globalizată concurezi...!

Cum suntem noi cu Liberty Galați, ni s-a aprobat planul de restructurare la fostul Sidex, care presupune vânzarea core business-ului (n.r. activitatea principală a companiei), pentru că noi nu mai avem activitate din noiembrie 2025. Am 3.000 de oameni în șomaj tehnic, pentru că nu pot plăti 300 de euro/MW la energie, câtă vreme cei mai mari producători de oțel din lume - China, India și Egipt - au undeva la 30 de dolari/MW, cost pe energie. De la 30 de dolari la 300 de euro... e de 12 ori mai mult! Eu am 37 de euro/MW cost la gaz, alții au 7-8 dolari. Eu am 240 de milioane de euro cost cu certificatele de CO2 la producția de oțel, ei au zero! Ei n-au mizeria asta, în Asia, cu Green Deal, tranziție justă - alți băieți care au inventat o afacere de 10 miliarde de euro, în fiecare an, pe hârtii fără valoare. Și atunci n-ai cum să reziști!”, a mai punctat Borza, în dialog cu jurnalistul Val Vâlcu, la Interviurile DCNews.

Soluția propusă de Remus Borza

(...) Asta e cheia: statul să plafoneze profitul la producători! Să-i lași o marjă de profit de 50-70%, care e enormă în orice industrie, ca să poată să trăiască și celelalte industrii de pe orizontală, energofage. Orice tip de industrie consumă energie și gaz, doar că prețurile astea sunt prohibitive!

Și niciun privat, de unde ar fi el, evident că nu poate să reziste într-o piață unică, că și-n piața europeană 33% din consumul de oțel e din zona asiatică, care vine cu prețuri de dumping”, a mai spus Remus Borza.

Citește și: EXCLUSIV Pericolul iminent care pândește România. Avocatul Remus Borza: Noi o să dăm mesaje triumfaliste, că ăștia suntem

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

remus borza
industrie
energie electrica
pret
