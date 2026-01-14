Criza de la Azomureș afectează un sector strategic și mii de familii

Criza de la combinatul Azomureș depășește cadrul unei probleme locale și devine o chestiune de interes național.
CSAT ar trebui convocat pentru Azomureș, consideră Lavinia Șandru, România riscând pierderea unui sector strategic, dacă statul nu intervine de urgență.
Lavinia Șandrua cerut convocarea de urgență a Consiliului Suprem de Apărare a Țării (CSAT), pentru a analiza situația din perspectiva securității economice și alimentare a României.
Peste 600 de angajați au fost trimiși în șomaj tehnic, iar alte peste 1.000 de locuri de muncă sunt afectate indirect, într-un județ în care Azomureș rămâne un pilon al economiei locale.
„Nu vorbim doar despre o fabrică, ci despre o capacitate strategică a României. Dacă pierdem producția internă de îngrășăminte, pierdem controlul asupra unui domeniu vital pentru agricultură și pentru siguranța alimentară”, a declarat Lavinia Șandru.
Aceasta avertizează că lipsa unei reacții ferme din partea statului riscă să transforme România într-o țară dependentă de importuri într-un sector esențial.
„Statul are obligația să intervină. În spatele cifrelor sunt oameni, familii și comunități care nu pot fi ignorate”, a conchis Lavinia Șandru.
