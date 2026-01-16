„Peste 3.000 de lucrători de la Combinatul Liberty Galați sunt în șomaj tehnic, cu salarii restante de luni de zile. Un coleg a intrat în greva foamei pentru a fi auzit. În același timp, conducerea este anchetată pentru delapidare și evaziune fiscală. Nu e un conflict izolat, ci o criză socială care afectează mii de familii”, au transmis, vineri, 16 ianuarie, sindicaliștii Cartel Alfa.

Situație critică la Liberty Galați

Situația critică de la Combinatul Siderurgic din Galați se adâncește. Dacă în noiembrie 2025 DC News scria, în exclusivitate, că perchezițiile procurorilor au fost cerute chiar de la nivelul conducerii, în prezent angajații continuă să aștepte salariile restante de luni de zile, cu amânări de la o săptămână la alta.

Angajați ai companiei, care au vrut să-și păstreze anonimatul, au declarat pentru DC News că au fost informați recent că cel ce era odată cel mai mare combinat siderurgic din țară și-ar putea închide definitiv porțile în primăvara acestui an.

Cartel Alfa: „Aflăm despre împrumuturi fictive, achiziții inexistente și bani scoși din combinat”

„Anchetele arată că, în ultimii ani, conducerea combinatului ar fi fost implicată în fapte de delapidare și evaziune fiscală, cu pierderi de sute de milioane de euro pentru companie și pentru bugetul public. În timp ce muncitorii sunt chemați la „răbdare” și „înțelegere”, aflăm despre împrumuturi fictive, achiziții inexistente și bani scoși din combinat. Ceea ce se întâmplă la Galați nu este o excepție. Este vorba de un simptom al unui sistem în care abuzurile sunt tolerate. Solidaritate pentru muncitori!”, a adăugat sindicatul, într-un comunicat.

Procurorii Parchetului General, împreună cu polițiștii Direcției de Investigare a Criminalității Economice și ai IPJ Galați, au efectuat, la începutul lunii noiembrie 2025, mai multe percheziții la combinatul siderurgic din Galați, în cadrul unei anchete privind suspiciuni de delapidare cu consecințe deosebit de grave și evaziune fiscală.

Potrivit DIICOT, investigația vizează tranzacții de sute de milioane de euro cu certificate de emisii CO₂, folosite pentru deturnarea de fonduri și optimizare fiscală ilicită, prin intermediul unor firme afiliate din străinătate. Ancheta face parte din Operațiunea Jupiter 4.

