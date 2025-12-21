€ 5.0896
DCNews Economie Acuzații de incoerență, după măsurile de austeritate. Hossu: Ei își cumpără mașini de lux, care nu se justifică
Data actualizării: 12:40 21 Dec 2025 | Data publicării: 12:23 21 Dec 2025

EXCLUSIV Acuzații de incoerență, după măsurile de austeritate. Hossu: Ei își cumpără mașini de lux, care nu se justifică
Autor: Andrei Itu

masini_lux_inchiriate_dezmembrari_pxl_61981300 Fotografie de la Torsten Dettlaff, pexels
 

Bogdan Hossu, președinte CNS Cartel Alfa, a semnalat, la DC News, o incoerență generală, în contradicție cu discursul oficial privind reducerile de cheltuieli din administrația publică.

Într-un dialog cu jurnalistul Val Vâlcu, în cadrul Interviurilor DC News, Bogdan Hossu, președinte CNS Cartel Alfa, a dat un exemplu de incoerență generală, în contextul așa-ziselor tăieri / reduceri de cheltuieli intens anunțate de Guvern în administrația publică.

Exemplu de incoerență din administrația publică

"Vă dau un exemplu de incoerență, tipică din anul 2025. Tăiem și înghețăm salarii, tăiem personal din sectorul bugetar, însă, în același timp, dacă ne uităm la ce anunță presa în fiecare săptămână, aproape toate instituțiile publice fac achiziții de servicii și produse, care nu se justifică într-un an de criză. Își cumpără mașini de lux, servicii de pază, deși au pază, sau servicii de avocatură. Evident, este o formă anormală.

Deci, ei (n.red. guvernanții ), ar trebui să spună că nu doar restrâng personalul ca să facă economie, reduceri în cheltuiala administrativă, ci și îi obligă (n.red pe cei din administrația publică) să reducă și la restul capitolelor. Constatăm că nu se face acest lucru, prin prisma acelor achiziții de care vorbeam.", a spus Bogdan Hossu, președinte CNS Cartel Alfa.

Vezi emisiunea aici:

Pachetele fiscale ale Guvernului

Amintim că Guvernul a decis să adopte mai multe pachete de măsuri fiscale și bugetare pentru a scădea deficitul bugetar și a îndeplini angajamentele asumate față de UE. Printre acesteaa se numără majorarea cotei standard a TVA la 21%, respectiv a cotei reduse la 11% pentru anumite produse/servicii. De asemenea, s-au majorat accizele pentru alcool, tutun și combustibil.

De asemenea, Guvernul a decis înghețarea salariilor și pensiilor în sectorul public până cel puțin la finalul anului 2026. Pachetul de austeritate a fost anunțat cu măsuri pentru reformarea administrației publice, respectiv scăderea costurilor cu funcționarii și restructurarea unor companii de stat.

Vezi și - Lovitură pentru sistemul românesc de pensii. Hossu (Cartel Alfa): „Va fi un șoc mare!” Motivul? Angajații din Asia / video

