€ 5.0896
|
$ 4.3449
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0896
|
$ 4.3449
 
DCNews Stiri Victorie pentru Cartel Alfa, în 2025. Decizie favorabilă la OIM privind contribuțiile angajaților români la CAS și CASS
Data publicării: 19:48 19 Dec 2025

EXCLUSIV Victorie pentru Cartel Alfa, în 2025. Decizie favorabilă la OIM privind contribuțiile angajaților români la CAS și CASS
Autor: Ioan-Radu Gava

bani Pensiile viitoare vor fi afectate și puterea de cumpărare a pensionarilor va fi diminuată. FOTO: Inquam Photos / Octav Ganea
 

Confederația Națională Sindicală „Cartel Alfa” a reușit să obțină o decizie din partea Consiliului de Administrație al OIM în legătură cu încălcarea de către România a Convenției 102 și a Cartei Sociale Europene.

CITEȘTE ȘI                -               EXCLUSIV Lovitură pentru sistemul românesc de pensii. Hossu (Cartel Alfa): „Va fi un șoc mare!” Motivul? Angajații din Asia / video

Confederația Națională Sindicală „Cartel Alfa”, condusă de Bogdan Hossu, a reușit în anul 2025 să obțină din partea Consiliului de Administrație al Organizației Internaționale a Muncii (OIM) o decizie privind încălcarea de către Statul Român a Convenției 102 și a Cartei Sociale Europene. Este vorba de Ordonanța 79, dată în 2018, care nu a fost transpusă în lege și care obligă angajatorul să plătească, în numele Statului Român, CAS și CASS pentru angajați.

Mai multe detalii despre această reușită a Cartel Alfa a dat liderul Confederației, Bogdan Hossu, într-un dialog la DC News cu jurnalistul Val Vâlcu.

CITEȘTE ȘI                -                EXCLUSIV Decrețeii și pensiile, mit sau realitate? Cine va zgudui, de fapt, sistemul de pensii în 2030 / video

„O chestiune legată de piața muncii din România, ce reprezintă un succes pentru Confederația Națională Sindicală „Cartel Alfa”, în sensul în care am obținut decizia definitivă a Consiliului de Administrație al Organizației Internaționale a Muncii, e legată de încălcarea de către Statul Român a Convenției 102 și a Cartei Sociale Europene, dar acolo nu putem ataca deoarece Ordonanța 79 a rămas în Parlament și nu s-a transferat în lege.

E vorba de plata taxelor sociale a salariatului care este transferată integral, de la 1 ianuarie 2018, numai în sarcina salariatului. Practic, numai salariatul suportă taxele sociale. Convenția 102, precum și Carta Socială Europeană, spun că din totalul cheltuielilor de asistență socială, lucrătorul nu poate contribui la aceste cheltuieli cu mai mult de 50%. Noi avem două categorii mari de asistență socială, pensiile și sănătatea publică, CASS și CAS.

Dacă în sănătate, contribuția salariatului acoperă 64-65%, la pensii, contribuția acoperă 84-85%. Convenția 102, cât și Cartea Socială Europeană nu spun că trebuie să o plătească Guvernul sau angajatorul, ci lasă la latitudinea politicii naționale de a stabili cine o plătește.

CITEȘTE ȘI                 -                EXCLUSIV Transferul contribuțiilor către salariat, o capcană a pensiilor. Cum sunt afectați pensionarii

Pe situația bugetară existentă astăzi, practic, Statul s-a substituit responsabilităților sociale ale companiilor, în principal a celor private, pentru că oricum trebuia să plătească această contribuție pentru companiile de stat sau pentru cele cu capital majoritar de stat.

Pentru cele private se substituie aceste responsabilități sociale, iar rezultatul este un paradis fiscal relativ, în sensul în care capitalul angajatorului este degrevat de orice răspundere socială în raport cu lucrătorul și cu societatea, fiindcă acele cheltuieli nu acoperă doar necesarul pentru lucrător, ci acoperă și necesarul pentru ansamblul societății, indirect acoperă problemele legate de educație, formare etc“, a precizat Bogdan Hossu, la DC News.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

bogdan hossu
cartel alfa
ordonanta 79
angajatori
salariati
angajati
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 6 minute
Sectorul HoReCa, afectat de măsurile Guvernului Bolojan. Specialist în turism: Acești oameni chiar suferă
Publicat acum 56 minute
Darryl Nirenberg a fost confirmat în funcția de ambasador al SUA în România
Publicat acum 1 ora si 6 minute
Ediții Speciale de Sărbători, la Kanal D, de Crăciun și Revelion
Publicat acum 1 ora si 15 minute
Lifturi pentru blocurile vechi: PSD lansează programul „Lift pentru Viață”, destinat pentru 4 milioane de români
Publicat acum 1 ora si 17 minute
Mihaela Rădulescu, mesaj emoționant după moartea mamei sale, la scurt timp după pierderea lui Felix Baumgartner
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 17 Dec 2025
Horoscop 2026. Top trei zodii care vor avea un an memorabil
Publicat acum 22 ore si 18 minute
Profesorul Mircea Coșea, colaborator DC News și DC Business, a murit. România pierde un mare analist
Publicat pe 17 Dec 2025
Contre între Belarus și Rusia: Lukașenko spune că Ucraina a trezit „ursul adormit”, iar Zaharova îi răspunde
Publicat pe 17 Dec 2025
Te-au sunat, ți-au spus pe nume și ți-au solicitat să-ți confirmi creditul? Iată ce urmează
Publicat pe 17 Dec 2025
Doliu în România, a murit Simona Popescu. Emil Constantinescu dezvăluie ce a făcut pe patul de spital. ”Nu este durere mai mare”
 
un amendament la acordul mercosur pentru protectia fermierilor europeni respins si cu votul unor europarlamentari romani Un amendament la Acordul Mercosur, pentru protecția fermierilor europeni, respins și cu votul unor europarlamentari români

de Doinița Manic

fiat justitia pereat mundus adevaratul inteles al expresiei care justifica protestele din piata victoriei Fiat Justitia, pereat mundus-adevăratul înțeles al expresiei care justifică protestele din Piața Victoriei

de Val Vâlcu

un avocat ii avertizeaza pe judecatori este infractiune ce i se poate raspunde Un avocat îi avertizează pe judecători: este infracțiune! Ce i se poate răspunde

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close