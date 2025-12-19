CITEȘTE ȘI - EXCLUSIV Lovitură pentru sistemul românesc de pensii. Hossu (Cartel Alfa): „Va fi un șoc mare!” Motivul? Angajații din Asia / video

Confederația Națională Sindicală „Cartel Alfa”, condusă de Bogdan Hossu, a reușit în anul 2025 să obțină din partea Consiliului de Administrație al Organizației Internaționale a Muncii (OIM) o decizie privind încălcarea de către Statul Român a Convenției 102 și a Cartei Sociale Europene. Este vorba de Ordonanța 79, dată în 2018, care nu a fost transpusă în lege și care obligă angajatorul să plătească, în numele Statului Român, CAS și CASS pentru angajați.

Mai multe detalii despre această reușită a Cartel Alfa a dat liderul Confederației, Bogdan Hossu, într-un dialog la DC News cu jurnalistul Val Vâlcu.

„O chestiune legată de piața muncii din România, ce reprezintă un succes pentru Confederația Națională Sindicală „Cartel Alfa”, în sensul în care am obținut decizia definitivă a Consiliului de Administrație al Organizației Internaționale a Muncii, e legată de încălcarea de către Statul Român a Convenției 102 și a Cartei Sociale Europene, dar acolo nu putem ataca deoarece Ordonanța 79 a rămas în Parlament și nu s-a transferat în lege.

E vorba de plata taxelor sociale a salariatului care este transferată integral, de la 1 ianuarie 2018, numai în sarcina salariatului. Practic, numai salariatul suportă taxele sociale. Convenția 102, precum și Carta Socială Europeană, spun că din totalul cheltuielilor de asistență socială, lucrătorul nu poate contribui la aceste cheltuieli cu mai mult de 50%. Noi avem două categorii mari de asistență socială, pensiile și sănătatea publică, CASS și CAS.

Dacă în sănătate, contribuția salariatului acoperă 64-65%, la pensii, contribuția acoperă 84-85%. Convenția 102, cât și Cartea Socială Europeană nu spun că trebuie să o plătească Guvernul sau angajatorul, ci lasă la latitudinea politicii naționale de a stabili cine o plătește.

Pe situația bugetară existentă astăzi, practic, Statul s-a substituit responsabilităților sociale ale companiilor, în principal a celor private, pentru că oricum trebuia să plătească această contribuție pentru companiile de stat sau pentru cele cu capital majoritar de stat.

Pentru cele private se substituie aceste responsabilități sociale, iar rezultatul este un paradis fiscal relativ, în sensul în care capitalul angajatorului este degrevat de orice răspundere socială în raport cu lucrătorul și cu societatea, fiindcă acele cheltuieli nu acoperă doar necesarul pentru lucrător, ci acoperă și necesarul pentru ansamblul societății, indirect acoperă problemele legate de educație, formare etc“, a precizat Bogdan Hossu, la DC News.