Ce îl îngrijorează pe Trump cel mai mult în relația cu Iranul. Dezvăluirile făcute de JD Vance

Donald Trump a vorbit mereu despre dorința de a limita influența ayatollahilor în Iran, dar, conform vicepreședintelui JD Vance, preocuparea reală a președintelui nu se referă la prezent, ci la viitor: cum va evolua Iranul după ce el nu va mai fi la Casa Albă.

Într-un interviu amplu pentru Daily Mail, Vance a explicat că Trump este convins că regimul de la Teheran nu poate să dezvolte o armă nucleară în timpul administrației sale, însă există frica că un viitor lider american ar putea permite Iranului să dobândească această capacitate, dacă politica Washingtonului se va relaxa.

Iranul nu poate construi arma atomică sub Trump

„Sunt foarte sigur că Iranul nu ar putea dezvolta o armă nucleară în timpul administrației Trump”, a afirmat JD Vance, subliniind rolul acțiunilor americane în sabotarea infrastructurii nucleare iraniene.

Vicepreședintele a amintit Operațiunea Midnight Hammer, desfășurată în luna iunie, care, potrivit acestuia, a provocat daune importante facilităților de îmbogățire a uraniului din Iran și a întârziat programul nuclear cu ani buni.

Însă, avertizează oficialul, adevărata provocare nu este prezentă. Este un obstacol care apare după mandatul lui Donald Trump.

Teama de „următorul președinte”

JD Vance susține că preocuparea lui Trump nu este neapărat legată de ayatollahii din prezent, ci de cine îi va urma la Casa Albă.

„Donald Trump nu va fi președinte pentru totdeauna. Constituțional, mai are câțiva ani. Poate schimbăm Constituția”, a glumit Vance, înainte de a continua serios:

„Peste trei ani, va fi un alt președinte. Și poate că acel președinte va fi un nebun care nu va avea nicio problemă ca Iranul să dețină o armă nucleară.”

Conform vicepreședintelui, scopul lui Trump este să creeze un mecanism care să împiedice Iranul să dobândească arma nucleară, chiar și după ce el pleacă din Biroul Oval.

Între non-intervenționism și acțiuni dure

Vance, veteran al războiului din Irak, și-a construit reputația criticând intervențiile americane și tentativele de schimbare a regimurilor din Orientul Mijlociu. Ca senator de Ohio, a criticat administrațiile Bush și Obama pentru „irosirea de vieți și resurse” în conflicte fără rezultat.

Întrebat cum se împacă această poziție cu politica dură a administrației Trump față de regimuri ostile, inclusiv Iranul și Venezuela, Vance a spus clar: „Ar fi, evident, în interesul Americii să avem de-a face cu un regim rațional în Iran, nu cu un grup de fanatici religioși. Asta este clar.”

Totodată, el a precizat că Trump nu urmărește neapărat schimbarea liderilor de la Teheran, dacă Iranul renunță definitiv la programul nuclear militar.

„Scopul principal al președintelui nu este cine conduce Iranul, ci faptul că Iranul nu trebuie să aibă o armă nucleară”, a explicat Vance.

„Acesta a fost obiectivul lui încă din campania din 2015–2016. Există mai multe modalități de a ajunge acolo.”

Negocieri reluate, tensiune menținută

În paralel, echipa lui Trump pentru Orientul Mijlociu, Jared Kushner și Steve Witkoff, urmează să se întâlnească vineri în Oman cu diplomați iranieni pentru a relua dialogul despre armele nucleare.

Această rundă vine după ce negocierile anterioare au fost blocate de Teheran din cauza disputelor privind formatul și conținutul întâlnirilor.

Rămâne de văzut dacă aceste întâlniri vor debloca dialogul sau dacă frica lui Trump privind Iranul se va transforma într-un nou punct critic pe agenda planetei.

