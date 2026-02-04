O fetiță de 5 ani a fost accidentată mortal în București

O fetiță de 5 ani a murit, în această seară, în București. Ea traversa alături de bunica ei, pe strada Prevederii, din Sectorul 3.

”Din primele informații, o femeie în vârstă de 38 de ani a condus un autovehicul pe str. Prevederii, dinspre str. Mizil către str. Trapezului, iar când a ajuns în dreptul imobilului cu nr. 24, din cauze ce urmează a fi stabilite în urma cercetărilor, ar fi surprins și accidentat doi pietoni, o minoră în vârstă de 5 ani și bunica acesteia, în vârstă de 67 de ani, care s-ar fi aflat pe partea carosabilă”, a transmis Brigada Rutieră.

Fetiței i-au fost aplicate manevre de resuscitare. Din nefericire, medicii au constatat decesul. Bunica fetiței, în vârstă de 67 de ani, a fost transportată la spital în vederea acordării de îngrijiri medicale suplimentare.

Şoferița a fost testată cu aparatele alcooltest şi DrugTest, rezultatele indicate fiind ”zero”, respectiv negativ. Traficul rutier este restricționat la acest moment pe strada Prevederii, ambele sensuri de circulație, activitățile de cercetare fiind în dinamică la acest moment.

În continuare, polițiștii Brigăzii Rutiere efectuează cercetări în vederea stabilirii cu exactitate a cauzelor și împrejurărilor în care s-a produs accidentul rutier.