€ 5.0950
|
$ 4.3215
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0950
|
$ 4.3215
 
DCNews Stiri O fetiță de 5 ani a fost accidentată mortal în București
Data publicării: 18:16 04 Feb 2026

O fetiță de 5 ani a fost accidentată mortal în București
Autor: Roxana Neagu

accident mortal

O fetiță de doar 5 ani a fost accidentată mortal pe o stradă din București.

O fetiță de 5 ani a murit, în această seară, în București. Ea traversa alături de bunica ei, pe strada Prevederii, din Sectorul 3. 

”Din primele informații, o femeie în vârstă de 38 de ani a condus un autovehicul pe str. Prevederii, dinspre str. Mizil către str. Trapezului, iar când a ajuns în dreptul imobilului cu nr. 24, din cauze ce urmează a fi stabilite în urma cercetărilor, ar fi surprins și accidentat doi pietoni, o minoră în vârstă de 5 ani și bunica acesteia, în vârstă de 67 de ani, care s-ar fi aflat pe partea carosabilă”, a transmis Brigada Rutieră.

Fetiței i-au fost aplicate manevre de resuscitare. Din nefericire, medicii au constatat decesul. Bunica fetiței, în vârstă de 67 de ani, a fost transportată la spital în vederea acordării de îngrijiri medicale suplimentare.

Şoferița a fost testată cu aparatele alcooltest şi DrugTest, rezultatele indicate fiind ”zero”, respectiv negativ. Traficul rutier este restricționat la acest moment pe strada Prevederii, ambele sensuri de circulație, activitățile de cercetare fiind în dinamică la acest moment. 

În continuare, polițiștii Brigăzii Rutiere efectuează cercetări în vederea stabilirii cu exactitate a cauzelor și împrejurărilor în care s-a produs accidentul rutier.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

accident mortal
bucuresti
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 10 minute
Premierul Ilie Bolojan anunță sfârșitul măsurilor de austeritate: Începem relansarea economică VIDEO
Publicat acum 37 minute
Cum îți îngrijești corect părul acasă: de la perierea delicată la colorarea perfectă
Publicat acum 45 minute
Imagini virale cu un tigru, în zăpadă, într-o curte din Dâmbovița: ”Inconștienți! Poate își mănâncă stăpânul! Poftă bună!” / Reacția Poliției
Publicat acum 1 ora si 4 minute
Adrian Negrescu: O noua creștere de taxe, un seppuku economic pentru România
Publicat acum 1 ora si 10 minute
O fetiță de 5 ani a fost accidentată mortal în București
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 10 ore si 0 minute
Omul din spatele vizitei lui Grindeanu în Israel, detalii de culise. Ce se întâmpla în camera alăturată și decizia lui Netanyahu
Publicat acum 6 ore si 28 minute
Scenariu exploziv cu Bolojan - AUR - Nicușor Dan despre șefii serviciilor, propuneri neacceptate de PSD - surse
Publicat acum 11 ore si 45 minute
Cazul Georgescu. Raport SUA: CE interferează în alegerile statelor UE, printre care România / Replica europenilor. A reacționat și Musk
Publicat acum 4 ore si 8 minute
Nicușor Dan, replică după raportul SUA despre alegerile din România: Se bazează doar pe TikTok. Imixtiunea Rusiei nu s-a limitat la asta
Publicat acum 8 ore si 8 minute
Emil Constantinescu: Am urmărit cu amărăciune și îngrijorare dezbaterile generate de posibilitatea desființării acestei instituții
 
platforma sau norma o noua dezbatere dupa o drama nationala Platforma sau norma? O nouă dezbatere după o dramă națională

de Val Vâlcu

rodica mitu nu avea impulsul de a merge dar a avut impulsul de a trai 31 ianuarie o zi a oftatului in culori trei ani fara colega noastra de la dc news Rodica Mitu nu avea impulsul de a merge, dar a avut impulsul de a trăi. 31 ianuarie, o zi a oftatului în culori: Trei ani fără colega noastră de la DC News

de Anca Murgoci

gerul care s a abatut asupra romaniei a adus cel mai mare consum de gaze din ultimii ani dar ce a salvat romania de la intreruperea livrarii gazelor Gerul care s-a abătut asupra României a adus cel mai mare consum de gaze din ultimii ani. Dar ce a salvat România de la întreruperea livrării gazelor?

de

vezi arhiva de editoriale
 
x close