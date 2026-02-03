Suedia și Danemarca vor livra Ucrainei sisteme de apărare antiaeriană

Suedia şi Danemarca vor achiziţiona şi vor livra împreună Ucrainei sisteme de apărare antiaeriană în valoare de 2,5 miliarde de coroane suedeze (circa 290 milioane de dolari) pentru a o ajuta să respingă atacurile ruseşti, au declarat miniştrii apărării din cele două ţări, potrivit Reuters.

Contribuțiile financiare ale Suediei și Danemarcei

Suedia va aloca 2,1 miliarde de coroane pentru achiziţionarea sistemelor de apărare antiaeriană Tridon, dezvoltate de BAE Systems Bofors, divizia suedeză a grupului de materiale de apărare, în timp ce Danemarca va contribui cu aproximativ 500 milioane de coroane, a indicat ministrul suedez al apărării Pal Jonson.

"Aceasta înseamnă că Ucraina poate să dezvolte un batalion de apărare antiaeriană dacă doreşte", a spus Jonson într-o conferinţă de presă comună cu omologul său danez, Troels Lund Poulsen, la Goteborg, în Suedia.

"Aceste achiziţii nu doar că vor sprijini Ucraina pe câmpul de luptă cu mai multe materiale, ci şi vor consolida capacitatea de producţie a Suediei", a spus el.

Suedia şi Danemarca sunt de mai mult timp unii dintre cei mai fervenţi susţinători ai Ucrainei, furnizându-i ajutor militar şi umanitar încă din primele zile ale invaziei Rusiei în această ţară.