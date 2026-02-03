Dr. Răzvan Dragomir, medic primar ortopedie și traumatologie la Spitalul Clinic Sanador, explică faptul că o parte dintre fracturi și leziuni ale țesuturilor moi pot fi vindecate prin tratament conservator, fără intervenție chirurgicală, dacă sunt corect diagnosticate:

„Multe dintre traumatisme, că sunt ele fracturi sau când sunt traumatisme ale țesuturilor moi, se pot vindeca și non-chirurgical. Avem fracturi fără deplasare, avem fisurile oaselor care pot fi imobilizate în gips sau în diverse tipuri de orteze. Avem întinderea ligamentelor până la ruperea lor care ne creează durere, disconfort, dar asta putem vedea în urmare meneului că nu e rupt complet ligamentul respectiv, este doar întins. Și atunci o întindere ligamentară se imobilizează și urmează un tratament conservator, cu repauz, cu anti-algici, cu anti-inflamatoare, un tip de imobilizare”.

Fracturile cu deplasare și rupturile ligamentare necesită intervenție chirurgicală

Există însă situații în care operația este singura soluție eficientă, mai ales în cazul oaselor lungi sau al ligamentelor complet rupte.

„În cazul fracturilor cu deplasare, cel mai frecvent ale oaselor lungi, cum ar fi femurul sau tibia, aici, fără echivoc, tratamentul este chirurgical și de urgență.

În cazul rupturilor ligamentare, de asemenea, tratamentul este chirurgical pentru că știm că marea majoritatea ligamentelor nu se vindecă spontan și nici prin imobilizare și ele trebuiesc ori suturate, reparate chirurgical sau reconstruite, cum e frecvent cazul ligamentului încrucișat anterior, care se reconstruiește”, explică Dr. Răzvan Dragomir.

Meniscurile și ligamentele: de ce operația nu se face imediat

În cazul leziunilor ligamentare și meniscale, intervenția nu este, de regulă, o urgență, fiind recomandată o perioadă de pregătire a articulației.

„Meniscurile, la fel, dacă e de sine stătătoare leziunea sau e asociată a altor leziuni ligamentare, beneficiază de tratament chirurgical. Tratamentul chirurgical, de cele mai multe ori, nu este de urgență în cazul ligamentelor. Se stabilește diagnosticul de certitudine, dar, conform conceptelor curente, e mai bine să operezi un genunchi care are ligamentul înșadrupt după aproximativ 3 săptămâni de la traumatism, perioadă în care tratezi fenomenele de însoțire, edemu, inflamația, durerea.

Genunchiul a primit o lovitură puternică în momentul în care s-a rupt ligamentul și a suferit traumatismul. Acum îi tratăm, îl liniștim un pic și îl pregătim pentru intervenția chirurgicală, care cel mai frecvent se petrece cam la 3-4 săptămâni de la traumatism”, spune medicul.

Primul ajutor corect poate preveni agravarea leziunii

Repausul, imobilizarea și aplicarea corectă a gheții sunt esențiale imediat după traumatism.

Dr. Răzvan Dragomir: „Ca orice traumatism, repaus al zonei, nu se mai calcă pe piciorul afectat, folosim o cârjă, imobilizarea pentru a preveni agravarea problemelor într-o orteză sau într-un aparat ghipsat, asta se face la camerea de gardă, sau o genuncheră, dacă o ai la tine, că sunt mulți pacienți care au mai avut traumatisme de acest gen și au anumite tipuri de orteze cu ei în vacanță. Se aplică rece pentru că decongestionează, reduce inflamația, reduce durerea”.

Gheața sau gel antiinflamator? Ce aplicăm și cum

Gheața ajută, dar doar dacă este folosită corect. Aplicarea greșită a gheții poate produce leziuni suplimentare ale pielii, avertizează medicul:

„La gheață am întâlnit de multe ori o utilizare defectuoasă. Gheața locală se aplică înfășurată în ceva, de obicei, nu direct pe piele, nu trebuie să ude neapărat, trebuie să transmită rece. Pachețelul cu gheață ar trebui învelit într-un prosopel subțire sau într-o față de pernă, în ceva care să protejeze pielea și durata trebuie să fie scurtă și deasă, nu lungă. Să stai cu piciorul într-o găleată cu gheață o oră, îți va degera pielea cu siguranță și vei avea probleme legate de treaba asta. Dar 10-15 minute pe zona afectată, cu o oră și jumătate pauză, scurt și des, imediat după un traumatism, te ajută pentru a reduce edemul și a reduce durerea.

Calmantele, de orice fel, și antiinflamatoarele ne ajută în prima fază. Local, în cazul traumatismelor închise, cu tegumente integre, putem aplica local diverse geluri sau creme antiinflamatoare. Acționează în zona respectivă, dar e important să luăm și pe rost, să înghițim pastile antiinflamatoare și dacă știm cum să le luăm, evident, și în urma unui recomandări”, concluzionează Dr. Răzvan Dragomir.