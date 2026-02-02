€ 5.0959
DCNews Stiri Statul a alocat aproape 18 milioane de lei în 2025 pentru mamele cu nou-născuți din medii vulnerabile
Data actualizării: 13:36 02 Feb 2026 | Data publicării: 13:36 02 Feb 2026

Statul a alocat aproape 18 milioane de lei în 2025 pentru mamele cu nou-născuți din medii vulnerabile
Autor: Alexandra Curtache

trafic-bebelusi_19401300 Foto: Freepik

Aproape 18 milioane de lei au fost plătiți în 2025 pentru sprijinirea mamelor cu nou-născuți din medii defavorizate, printr-un program finanțat din fonduri europene, derulat de statul român.

Plăţi în valoare totală de aproape 18 milioane de lei au fost efectuate în anul 2025 pentru măsura de sprijin destinată mamelor cu nou-născuţi defavorizate, potrivit datelor transmise de Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene.

Opt alimentări pe parcursul anului 2025

„Măsura de sprijin destinată cuplurilor mamă-nou-născut defavorizate, acordată sub formă de tichete sociale pe suport electronic pentru nou-născuţi, a presupus efectuarea a opt alimentări pe parcursul anului 2025, pe baza listelor comunicate de Ministerul Muncii, Familiei, Tineretului şi Solidarităţii Sociale. Valoarea totală a plăţilor realizate în anul 2025 pentru această măsură este de 17.928.000 lei", precizează ministerul.

Obiectiv: reducerea riscului de abandon al nou-născuților

Proiectul are ca obiectiv reducerea riscului de abandon al nou-născuţilor proveniţi din familii defavorizate şi creşterea calităţii vieţii acestora, prin acordarea de sprijin material pe bază de tichete sociale pe suport electronic.

Proiect finanțat din fonduri nerambursabile, până în 2028

Valoarea totală a proiectului este de 119,38 milioane lei, din care 107,3 milioane lei reprezintă valoare eligibilă nerambursabilă, iar perioada de implementare este de 44 de luni, până la 30 iunie 2028.

mame
bebelusi
persoane defavorizate
Comentarii

