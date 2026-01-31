€ 5.0961
Subcategorii în Stiri

DCNews Stiri Cazul „Mario” din Timiș- o interpretare psihologică: dincolo de fapte, în lumea afectelor
Data publicării: 13:16 31 Ian 2026

Cazul „Mario” din Timiș- o interpretare psihologică: dincolo de fapte, în lumea afectelor
Autor: Bogdan Constantin

crima din cenei Imagine cu Mario, tânărul ucis în Cenei. Foto: colaj Facebook

Comunitatea din Timiș a fost zguduită, recent, de o tragedie care ridică întrebări esențiale despre dezvoltarea emoțională a adolescenților: un băiat de 15 ani, Mario Berinde, a fost ucis de alți minori, dintre care unul avea doar 13 ani.

După agresiune, trupul victimei a fost ars și îngropat, iar investigațiile au arătat implicarea tinerilor în acte de violență extremă. 

Cazul ridică presiuni puternice asupra sistemului de protecție, dar mai ales asupra modului în care înțelegem dinamica emoțională a adolescenților. Un prim element de analiză este modul în care adolescenții procesează și reglează furia, frustrarea și nevoia de putere. Vorbim despre„lupte de putere” în grupuri de adolescenți — în care copiii caută dominanță, acceptare și statut în cadrul cercului social. 

Contextul dezvoltării emoționale la adolescenți

Adolescența este o perioadă în care creierul, în special cortexul prefrontal, nu este complet maturizat. Această structură este critică pentru controlul impulsurilor, planificare, empatie și evaluarea consecințelor. În situații de stres sau de expunere la modele violente, inhibițiile se pot reduce, iar reacțiile emoționale pot domina comportamentul. Un act extrem, ca cel care l-a ucis pe Mario, poate fi rezultatul acumulării de frustrare, incapacității de a tolera refuzul, lipsa unor strategii sănătoase de reglare afectivă și, uneori, influența grupului ca „poli social” care validează reacții impulsive.

În acest sens, Bogdan Cotiga, psiholog clinician, ar observa că anxietatea, nevoia de validare și percepția intensă a amenințărilor sociale creează un teren fertil pentru scenarii mentale distorsionate. Când individul se raportează la sine și la ceilalți prin prisma unei constante comparații și evaluări, viitorul intern devine o „hartă” în care fiecare confruntare, refuz sau dezamăgire este percepută ca un posibil atac la identitate și siguranță — alimentând un ciclu în care tânărul crede că trebuie să răspundă cu forță pentru a nu „pierde” sau a nu fi umilit. 

Cazul lui Mario nu este un simplu eveniment izolat, ci un simptom al unor dificultăți mai profunde în modul în care adolescenții navighează emoțiile, anxietatea și relațiile sociale. Deși faptele sunt dramatice, interpretarea psihologică ne invită să privim nu doar ceea ce s-a întâmplat, ci de ce și cum pot reacționa tinerii în moduri care sfidează așteptările adulte despre control și responsabilitate.

mario
crima Timis
