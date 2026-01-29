Nicușor Dan, în doliu. „Moartea ei reprezintă pentru mine o ruptură definitivă de cel mai iubit om”

Familia președintelui Nicușor Dan este în doliu după decesul bunicii Tița, cea care a crescut-o pe Mirabela Grădinaru. Aceasta ar fi împlinit vârsta de 85 de ani în data de 22 martie, însă a murit din cauza unei infecții care s-a agravat și a dus la septicemie, potrivit presei locale.

„Chiar dacă era în vârstă, pentru mine ea rămâne mama mea. Moartea ei reprezintă pentru mine o ruptură definitivă de cel mai iubit om”, a spus mama Mirabelei Grădinaru.

Aceasta și-a exprimat durerea pentru pierderea mamei, cu regret că nu a avut mai mult timp să se bucure de prezența acesteia.

„În sufletul meu e foarte multă supărare, multă tristețe. Am fi vrut să o mai avem alături de noi cel puțin câțiva ani, să ne bucurăm, să venim și să o găsim aici. În acest moment, nu mai găsim pe nimeni la casa părintească. Mama o să meargă alături de tata. Nu a vrut să ne mai aștepte să facem o petrecere în luna martie, de ziua ei”, a declarat Liliana Grădinaru, mama Mirabelei Grădinaru, pentru România TV.

Întrebată cum a primit Mirabela Grădinaru această veste, mama acesteia a răspuns că a primit vestea cu tristețe și regret că nu a reușit să-și vadă bunica în ultima perioadă.

„Și Mirabela a primit vestea cu multă tristețe că nu a putut să o mai vadă în ultima perioadă. Nu a mai avut cum să vină”, a mai spus Liliana Grădinaru.

Aceasta a mai spus că nu crede că președintele Nicușor Dan va reuși să ajungă la înmormântare, dar speră ca fiica ei, Mirabela Grădinaru, să ajungă.

Înmormântarea va avea loc sâmbătă în localitatea Zapodeni.