Când trecem la ora de vară în 2026 și cum se schimbă ora
Data publicării: 20:19 15 Mar 2026

Când trecem la ora de vară în 2026 și cum se schimbă ora
Autor: Irina Constantin

ceasuri Ceasuri. Foto: Freepik.com

România urmează să treacă la ora de vară. 

Ultimul weekend din martie 2026 este și weekendul în care trecem la ora de vară, respectiv în noaptea de 28 spre 29 martie 2026. 

Ceasurile vor fi date înainte cu o oră. Veți dormi mai puțin după ce ora 03:00 va deveni ora 04:00. Ziua de duminică, 29 martie, va avea numai 23 de ore. 

Schimbarea va fi momentul din care lumina naturală va dura mai mult în a doua parte a zilei. Serile devin, treptat, mai lungi. 

Dacă în aceste zile se întunecă puțin după ora 18:00, după schimbarea orei, automat acest lucru se va întâmpla după ora 19:00 ca până-n vară lumina zilei să ajungă să țină până spre ora 21:00. 

Prelungirea luminii naturale în a doua parte a zilei este cel mai vizibil efect direct al schimbării orei, prin trecerea la ora de vară.

Ora de vară nu este ”ora standard”, ci cea de iarnă. Astfel, dacă se va stabili - așa cum se poartă discuțiile - să rămânem la o singură oră, aceasta va fi ora de iarnă. 

Schimbarea orei a avut un scop economic: reducerea consumului de energie electrică, prin utilizarea mai eficientă a luminii natuale. 

schimbare ora
ora de vara
ora de iarna
Cele mai noi știri
Publicat acum 19 minute
Renunțarea la cetățenia americană devine mult mai ieftină
Publicat acum 22 minute
Urșii și lupii fac ravagii în gospodăriile din Buzău. Despăgubiri de zeci de mii de lei în primele două luni ale anului
Publicat acum 25 minute
Iranul amenință direct România, după decizia Parlamentului privind utilizarea bazelor militare de pe teritoriul țării de către SUA
Publicat acum 37 minute
România, tot mai aproape de OCDE: Când ar putea primi invitația de aderare
Publicat acum 46 minute
Buget 2026: România, pe marginea dezastrului. Remus Borza, la interviurile DC News
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 13 ore si 54 minute
Călin Georgescu vorbește despre sfârșitul ”țării Dubai”: Dubai este țara aurului, corect? Țara aia nu are nimic
Publicat acum 4 ore si 50 minute
Cine este românca Natalie Musteață, câștigătoare a unui Oscar la Hollywood
Publicat acum 5 ore si 35 minute
Horoscop 16 martie 2026. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile pentru toate zodiile
Publicat acum 5 ore si 25 minute
Război în Orientul Mijlociu/ZIUA 17: Iranul avertizează România după votul privind bazele militare
Publicat acum 3 ore si 42 minute
Atac rusesc rar în centrul Kievului, luni dimineață
 
realpolitik pierde europa fiindca sta de o parte in razboiul din golf Realpolitik: pierde Europa fiindcă stă de-o parte în războiul din Golf?

de Val Vâlcu

solutia simpla la criza zapezii de neimaginat in romania Soluția simplă la ”criza zăpezii”, de neimaginat în România

de Val Vâlcu

platforma sau norma o noua dezbatere dupa o drama nationala Platforma sau norma? O nouă dezbatere după o dramă națională

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close