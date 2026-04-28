Fiica lui Vladimir Putin ar avea un centru secret de Inteligență Artificială, construit special pentru ea
Data publicării: 22:27 28 Apr 2026

Fiica lui Vladimir Putin ar avea un centru secret de Inteligență Artificială, construit special pentru ea
Autor: Doinița Manic

imagine cu fiica lui vladimir putin Centrul a fost făcut de Universitatea de Stat din Moscova. Foto: The Daily Telegraph

Universitatea de Stat din Moscova ar fi construit un centru secret de Inteligență Artificială pentru fiica lui Vladimir Putin.

Katerina Tikhonova, fiica președintelui rus Vladimir Putin are un centru secret de Inteligență Artificială. Universitatea de Stat din Moscova a finalizat crearea unui centru închis conceput pentru Katerina Tikhonova, directoarea Institutului de Inteligență Artificială, scrie The Moscow Times. Tikhonova supraveghează acum cea mai avansată parte a educației, cercetării și dezvoltării în domeniul Inteligenței Artificiale din Rusia. Un ecosistem unificat pentru acest proiect a fost creat la Vorobyovy Gory, cuprinzând un centru de cercetare, un institut, o facultate și supercomputerul MSU-270.

Lansarea Facultății de Inteligență Artificială a fost anunțată pe 21 aprilie 2026. Facultatea va fi condusă de Ivan Oseledets, doctor în fizică și matematică, profesor la Academia Rusă de Științe și director executiv al Institutului de Inteligență Artificială AIRI.

„Recrutăm 36 de studenți la licență, dintre care 20 sunt finanțați de stat, și 36 de studenți la masterat, dintre care tot 20 sunt finanțați de stat”, a declarat Oseledets. 

Taxa de școlarizare este de aproximativ 500.000 de ruble pe an (aoeiximativ 5.600 de euro).

Revoltă în rândul academicienilor ruși

Un membru al Academiei Ruse de Științe și-a exprimat surprinderea față de această abordare.

„Trebuie să identificăm AI separat... De ce este aceasta o facultate nouă și nu un departament? Nu știu... Este logica «regelui dealului»: să-ți creezi o nișă”, a spus acesta.

Proiectul primește sprijin financiar din partea fondatorului RUSAL, Oleg Deripaska, și a băncii de stat VTB. Proiectele facultății lui Tikhonova sunt construite pe cipuri străine. Supercomputerul MSU-270 este construit folosind procesoare grafice Nvidia achiziționate prin importuri de pe piața gri de la companii chineze sub marca fictivă Solar Peak. Accesul la acesta este refuzat chiar și specialiștilor de la Centrul de Cercetare în Calcul al Universității de Stat din Moscova.

Accesul la noul centru de Inteligență Artificială, limitat

Natura închisă a sistemului este confirmată de alte surse din comunitatea științifică. Una dintre sursele T-Invariant notează: „Dacă urmăriți programul Vremya, acesta prezintă vechiul supercomputer Lomonosov-2, nu MSU-270. Deci, echipa de filmare nu avea voie acolo... Nimeni nu are voie pe noul supercomputer, nici măcar în cadrul universității, cu excepția unui mic cerc de persoane din interior”.

Un alt cercetător adaugă: „De doi ani, îi întreb pe colegii mei de la centrul de calcul ce se întâmplă la Tikhonova. Pur și simplu ridică din umeri - nu au voie acolo”.

El adăugat că a aflat despre crearea facultății, precum și despre lansarea supercomputerului MSU-270, din știri.

Fiica lui Putin va colabora cu China

Fiica lui Putin va colabora cu China. Potrivit sursei citate, se discută despre crearea unor laboratoare comune cu Universitatea Ruso-Chineză MSU-PPI din Shenzhen. În noiembrie 2025, site-ul web al Universității MSU-PPI din Shenzhen a anunțat crearea a două laboratoare.

Primul va fi un laborator pentru materiale funcționale și dispozitive optoelectronice nanostructurate, iar al doilea va fi un laborator pentru algoritmi de Inteligență Artificială și aplicațiile acestora. De asemenea, este planificat un parc de robotică în noua clădire a Facultății de Inteligență Artificială pentru a dezvolta tehnologii de control al sistemelor de Inteligență Artificială.

vladimir putin
rusia
inteligenta artificiala
Katerina Tikhonova
Cele mai noi știri
Publicat acum 19 minute
Prețurile la energie ar urma să crească cu 24% în 2026, avertizează Banca Mondială
Publicat acum 22 minute
Fiica lui Vladimir Putin ar avea un centru secret de Inteligență Artificială, construit special pentru ea
Publicat acum 35 minute
Cadoul primit de Donald Trump de la Regele Charles al III-lea
Publicat acum 59 minute
Cine este Bobo Clovnu', săltat de mascați în Suceava într-un dosar de șantaj
Publicat acum 1 ora si 22 minute
Grindeanu îi răspunde lui Bolojan, după ce premierul l-a acuzat că a mințit. Ce spune despre suspendarea președintelui Nicușor Dan
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 5 ore si 57 minute
Tensiuni puternice în PNL: Aripa anti-Bolojan cere negocieri de urgență cu PSD și retragerea premierului
Publicat acum 11 ore si 37 minute
Victoria Stoiciu a demisionat din PSD: Am refuzat să semnez moțiunea de cenzură. Update: Reacția lui Sorin Grindeanu
Publicat acum 4 ore si 15 minute
Mutare pe scena politică, după căderea Guvernului Bolojan la moțiunea AUR-PSD. Bogdan Chirieac anticipează pasul lui Nicușor Dan
Publicat acum 13 ore si 27 minute
Moțiune de cenzură Guvern Bolojan. Ce l-ar sfătui Andrei Caramitru pe Nicușor Dan dacă ar fi consilierul său
Publicat acum 8 ore si 39 minute
Daniel Zamfir, despre Victoria Stoiciu: Onest ar fi să se reîntoarcă în cadrul comunității hastag - din rândul căreia a venit - și să lase locul de senator unei persoane care se regăsește în politica partidului
 
ideologie sau tehnologie raspuns pana in 2050 Ideologie sau tehnologie? Răspuns până în 2050

de Val Vâlcu

sfatul lui titi aur mi a salvat viata pe trecerea de pietoni Sfatul lui Titi Aur mi-a salvat viaţa pe trecerea de pietoni

de Florin Răvdan

accident snagov o masina ca a lui mihai costa si peste 100 000 euro o investitie de 800 de lei i ar fi putut salva viata Accident Snagov. O mașină ca a lui Mihai costă și peste 100.000 euro. O investiție de 800 de lei i-ar fi putut salva viața

de Anca Murgoci

vezi arhiva de editoriale
 
