Fiica lui Vladimir Putin ar avea un centru secret de Inteligență Artificială, construit special pentru ea

Katerina Tikhonova, fiica președintelui rus Vladimir Putin are un centru secret de Inteligență Artificială. Universitatea de Stat din Moscova a finalizat crearea unui centru închis conceput pentru Katerina Tikhonova, directoarea Institutului de Inteligență Artificială, scrie The Moscow Times. Tikhonova supraveghează acum cea mai avansată parte a educației, cercetării și dezvoltării în domeniul Inteligenței Artificiale din Rusia. Un ecosistem unificat pentru acest proiect a fost creat la Vorobyovy Gory, cuprinzând un centru de cercetare, un institut, o facultate și supercomputerul MSU-270.

Lansarea Facultății de Inteligență Artificială a fost anunțată pe 21 aprilie 2026. Facultatea va fi condusă de Ivan Oseledets, doctor în fizică și matematică, profesor la Academia Rusă de Științe și director executiv al Institutului de Inteligență Artificială AIRI.

„Recrutăm 36 de studenți la licență, dintre care 20 sunt finanțați de stat, și 36 de studenți la masterat, dintre care tot 20 sunt finanțați de stat”, a declarat Oseledets.

Taxa de școlarizare este de aproximativ 500.000 de ruble pe an (aoeiximativ 5.600 de euro).

Revoltă în rândul academicienilor ruși

Un membru al Academiei Ruse de Științe și-a exprimat surprinderea față de această abordare.

„Trebuie să identificăm AI separat... De ce este aceasta o facultate nouă și nu un departament? Nu știu... Este logica «regelui dealului»: să-ți creezi o nișă”, a spus acesta.

Proiectul primește sprijin financiar din partea fondatorului RUSAL, Oleg Deripaska, și a băncii de stat VTB. Proiectele facultății lui Tikhonova sunt construite pe cipuri străine. Supercomputerul MSU-270 este construit folosind procesoare grafice Nvidia achiziționate prin importuri de pe piața gri de la companii chineze sub marca fictivă Solar Peak. Accesul la acesta este refuzat chiar și specialiștilor de la Centrul de Cercetare în Calcul al Universității de Stat din Moscova.

Accesul la noul centru de Inteligență Artificială, limitat

Natura închisă a sistemului este confirmată de alte surse din comunitatea științifică. Una dintre sursele T-Invariant notează: „Dacă urmăriți programul Vremya, acesta prezintă vechiul supercomputer Lomonosov-2, nu MSU-270. Deci, echipa de filmare nu avea voie acolo... Nimeni nu are voie pe noul supercomputer, nici măcar în cadrul universității, cu excepția unui mic cerc de persoane din interior”.

Un alt cercetător adaugă: „De doi ani, îi întreb pe colegii mei de la centrul de calcul ce se întâmplă la Tikhonova. Pur și simplu ridică din umeri - nu au voie acolo”.

El adăugat că a aflat despre crearea facultății, precum și despre lansarea supercomputerului MSU-270, din știri.

Fiica lui Putin va colabora cu China

Potrivit sursei citate, se discută despre crearea unor laboratoare comune cu Universitatea Ruso-Chineză MSU-PPI din Shenzhen. În noiembrie 2025, site-ul web al Universității MSU-PPI din Shenzhen a anunțat crearea a două laboratoare.

Primul va fi un laborator pentru materiale funcționale și dispozitive optoelectronice nanostructurate, iar al doilea va fi un laborator pentru algoritmi de Inteligență Artificială și aplicațiile acestora. De asemenea, este planificat un parc de robotică în noua clădire a Facultății de Inteligență Artificială pentru a dezvolta tehnologii de control al sistemelor de Inteligență Artificială.