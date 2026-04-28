DCNews Stiri Trei primari din Suceava, șantajați de doi bărbați care pretindeau că sunt activiști de mediu. Ce le cereau edililor
Data actualizării: 18:30 28 Apr 2026 | Data publicării: 18:29 28 Apr 2026

Trei primari din Suceava, șantajați de doi bărbați care pretindeau că sunt activiști de mediu. Ce le cereau edililor
Autor: Iulia Horovei

politie santaj O mașină de poliție. Sursa foto: Agerpres

Trei primari din Suceava au fost șantajați în mod continuu de doi bărbați care pretindeau că sunt activiști de mediu, cei din urmă solicitând sume de bani în schimbul nepublicării unor presupuse nereguli din localitățile vizate.

Doi bărbaţi, unul din municipiul Suceava şi unul din comuna Bilca, sunt cercetaţi penal pentru şantaj şi, respectiv, complicitate la şantaj, după ce ar fi şantajat trei primari din judeţul Suceava.

„Acitiviștii de mediu” cereau bani pentru a nu publica nereguli din localitățile conduse de primarii suceveni

Cei doi se erijau în activişti de mediu şi cereau primarilor din Vicovu de Sus, Gălăneşti şi Bilca diferite sume de bani pentru a nu publica pe reţelele sociale presupuse nereguli de pe raza localităţilor lor.

Potrivit unui comunicat de presă transmis de Inspectoratul de Poliţie Judeţean, poliţiştii Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate Suceava - Serviciul de Combatere a Finanţării Terorismului şi Spălării Banilor au efectuat, marţi, trei percheziţii într-un dosar penal vizând fapte de şantaj în formă continuată şi complicitate la şantaj.

Dosarul penal este instrumentat sub coordonarea procurorilor din cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Suceava, fiind documentată activitatea infracţională a doi bărbaţi, de 45 de ani, din municipiul Suceava, respectiv de 43 ani, din comuna Bilca.

Cum acționau impostorii

Din cercetările efectuate s-a stabilit că, în perioada iunie - octombrie 2025, în mod repetat şi în baza aceleiaşi rezoluţii infracţionale, bărbatul de 45 de ani, care este activist de mediu, având complicitatea bărbatului de 43 de ani, consilier local într-o comună din Suceava, ar fi săvârşit nouă acte materiale infracţionale ce întrunesc fiecare conţinutul infracţiunii de şantaj, părţi vătămate fiind atât persoane fizice, cât şi persoane juridice.

„În scopul săvârşirii actelor infracţionale, bărbatul de 45 de ani s-ar fi erijat într-un activist preocupat de problematica de protecţie a mediului, în spectrul activităţilor de exploatare a agregatelor minerale, sub acest pretext realizând ameninţări cu darea în vileag a unor presupuse fapte compromiţătoare sau cu difuzarea unor imagini pe reţele de socializare, toate activităţile ilicite fiind derulate în scopul dobândirii de foloase patrimoniale injuste, respectiv diverse sume de bani sau prestări de servicii”, au precizat oficialii IPJ Suceava, citați de Agerpres.

Citește și: Elena Lasconi își caută consilier personal! Iată ce salariu oferă și de ce calități ai nevoie

suceava
primari
santaj
activisti de mediu
Cele mai noi știri
Publicat acum 14 minute
Reţele Electrice România, investiţie semnificativă în Staţia Obor
Publicat acum 29 minute
Prefectul Hunedoarei, Constantin Fulga, și-a dat demisia
Publicat acum 33 minute
Remarcile „speciale” ale lui Trump, la primirea regelui Charles la Casa Albă: „Ce zi britanică frumoasă!” / Video
Publicat acum 39 minute
1 Mai friguros ca altul? Climatologul Roxana Bojariu vine cu toate detaliile
Publicat acum 39 minute
Bărbatul care l-a amenințat cu moartea pe Nicușor Dan a fost audiat. Cum și-a motivat gestul
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 9 ore si 26 minute
Victoria Stoiciu a demisionat din PSD: Am refuzat să semnez moțiunea de cenzură. Update: Reacția lui Sorin Grindeanu
Publicat acum 11 ore si 16 minute
Moțiune de cenzură Guvern Bolojan. Ce l-ar sfătui Andrei Caramitru pe Nicușor Dan dacă ar fi consilierul său
Publicat acum 3 ore si 46 minute
Tensiuni puternice în PNL: Aripa anti-Bolojan cere negocieri de urgență cu PSD și retragerea premierului
Publicat acum 2 ore si 4 minute
Mutare pe scena politică, după căderea Guvernului Bolojan la moțiunea AUR-PSD. Bogdan Chirieac anticipează pasul lui Nicușor Dan
Publicat acum 6 ore si 28 minute
Daniel Zamfir, despre Victoria Stoiciu: Onest ar fi să se reîntoarcă în cadrul comunității hastag - din rândul căreia a venit - și să lase locul de senator unei persoane care se regăsește în politica partidului
 
