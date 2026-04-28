Trei primari din Suceava, șantajați de doi bărbați care pretindeau că sunt activiști de mediu. Ce le cereau edililor

Doi bărbaţi, unul din municipiul Suceava şi unul din comuna Bilca, sunt cercetaţi penal pentru şantaj şi, respectiv, complicitate la şantaj, după ce ar fi şantajat trei primari din judeţul Suceava.

„Acitiviștii de mediu” cereau bani pentru a nu publica nereguli din localitățile conduse de primarii suceveni

Cei doi se erijau în activişti de mediu şi cereau primarilor din Vicovu de Sus, Gălăneşti şi Bilca diferite sume de bani pentru a nu publica pe reţelele sociale presupuse nereguli de pe raza localităţilor lor.

Potrivit unui comunicat de presă transmis de Inspectoratul de Poliţie Judeţean, poliţiştii Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate Suceava - Serviciul de Combatere a Finanţării Terorismului şi Spălării Banilor au efectuat, marţi, trei percheziţii într-un dosar penal vizând fapte de şantaj în formă continuată şi complicitate la şantaj.

Dosarul penal este instrumentat sub coordonarea procurorilor din cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Suceava, fiind documentată activitatea infracţională a doi bărbaţi, de 45 de ani, din municipiul Suceava, respectiv de 43 ani, din comuna Bilca.

Cum acționau impostorii

Din cercetările efectuate s-a stabilit că, în perioada iunie - octombrie 2025, în mod repetat şi în baza aceleiaşi rezoluţii infracţionale, bărbatul de 45 de ani, care este activist de mediu, având complicitatea bărbatului de 43 de ani, consilier local într-o comună din Suceava, ar fi săvârşit nouă acte materiale infracţionale ce întrunesc fiecare conţinutul infracţiunii de şantaj, părţi vătămate fiind atât persoane fizice, cât şi persoane juridice.

„În scopul săvârşirii actelor infracţionale, bărbatul de 45 de ani s-ar fi erijat într-un activist preocupat de problematica de protecţie a mediului, în spectrul activităţilor de exploatare a agregatelor minerale, sub acest pretext realizând ameninţări cu darea în vileag a unor presupuse fapte compromiţătoare sau cu difuzarea unor imagini pe reţele de socializare, toate activităţile ilicite fiind derulate în scopul dobândirii de foloase patrimoniale injuste, respectiv diverse sume de bani sau prestări de servicii”, au precizat oficialii IPJ Suceava, citați de Agerpres.

