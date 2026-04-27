În ediția de luni, 27 aprilie, a emisiunii Departe de România, explorăm o destinație care, în ultimii ani, a devenit un adevărat magnet pentru forța de muncă calificată a Europei: Irlanda. Dar nu vorbim doar despre peisaje verzi și ploi imprevizibile, ci despre adaptarea la spiritul insular și diferențele față de Europa continentală.

Delia Kelly, o româncă stabilită la Dublin, a reușit să descifreze nu doar codurile complicate ale managementului de risc bancar, ci și spiritul uneia dintre cele mai prestigioase universități din lume, Trinity College.

Delia este ceea ce am putea numi un «gardian al regulilor» în lumea financiară, un expert care navighează zilnic prin strategii și reglementări europene rigide. Însă tot ea este cea care îi învață pe studenți cum să găsească liniștea prin mindfulness, într-o lume care pare că a uitat să mai apese butonul de pauză.

Vom discuta astăzi despre cum se vede forța de muncă a Europei de pe străzile Dublinului, despre provocările unei familii care trăiește între două capitale europene și, bineînțeles, despre micile ciudățenii irlandeze — de la superstiții cu păianjeni până la dreptul de a paște oile în centrul orașului.

Departe de România, o emisiune cu și despre românii din diaspora

Emisiunea "Departe de România", moderată de Gabriel Nuță-Stoica, redactor-șef adjunct al site-ului ȘtiriDiaspora, este o emisiune cu și despre românii din afara granițelor țării. În fiecare ediție descoperim povești interesante ale românilor stabiliți în străinătate sau reveniți acasă, vorbim despre aspecte din viața de zi cu zi, probleme de integrare, provocări, dar și despre bucurii și împliniri. Totodată, vom încerca să aflăm ce mai înseamnă România pentru românii din diaspora: "acasă" sau doar țara de origine.

Pe lângă poveștile românilor stabiliți în afara granițelor, în cadrul emisiunii sunt uneori invitați și oficiali ai statului sau lideri politici care ne oferă informații relevante pentru cei din diaspora.

