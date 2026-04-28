Tratamentul greșit pentru o problemă greșită: milioane de persoane iau inutil medicamente pentru reflux

Data actualizării: 15:08 28 Apr 2026 | Data publicării: 14:58 28 Apr 2026

Autor: Alexandra Curtache

Foto: Unsplash

Un profesor specialist în gastroenterologie atrage atenția asupra utilizării excesive a medicamentelor împotriva refluxului acid, avertizând că acestea pot afecta profund microbiomul intestinal și sunt, în multe cazuri, administrate fără un diagnostic corect.

Refluxul acid, caracterizat prin senzația de arsură și gust acru după mese, este o problemă frecventă care determină milioane de oameni să apeleze rapid la medicamente, conform Ladbible.

 Însă, potrivit unor cercetări recente, o mare parte dintre cei care se tratează pentru această afecțiune nu suferă, de fapt, de boala de reflux gastroesofagian (BRGE), ceea ce ridică semne de întrebare privind utilizarea pe scară largă a acestor tratamente.

Milioane de pacienți, posibil tratați inutil

Un studiu realizat de Functional Gut Clinic arată că aproximativ 66% dintre persoanele care suspectau că suferă de reflux acid nu aveau această afecțiune. Cercetarea a inclus peste 700 de pacienți din șase trusturi ale sistemului public de sănătate britanic, iar rezultatele au indicat că doar o treime îndeplineau criteriile pentru un diagnostic real.

Extrapolarea datelor sugerează că până la șase milioane de adulți doar din Marea Britanie ar putea lua medicamente inutile pentru reflux acid, în condițiile în care între 5 și 10 milioane primesc tratament pentru această problemă.

Efectele ascunse ale medicamentelor

Potrivit profesorului Anthony Hobson, inhibitorii pompei de protoni (IPP), medicamente utilizate frecvent pentru reducerea acidității gastrice, au devenit o „soluție de compromis”.

Deși eficiente în reducerea simptomelor, aceste medicamente elimină până la 80% din acidul gastric, ceea ce poate avea consecințe serioase. Specialistul avertizează că utilizarea lor nejustificată poate afecta echilibrul microbiomului intestinal și poate crește riscul de infecții digestive.

„Efectele asupra calității vieții, absenteismului și chiar asupra speranței de viață pot fi devastatoare”, a subliniat acesta.

Diagnosticul greșit, o problemă frecventă

Experții susțin că multe persoane confundă refluxul acid cu alte afecțiuni, precum arsurile gastrice funcționale sau proliferarea bacteriană în intestinul subțire. În aceste cazuri, tratamentul standard pentru reflux nu doar că nu ajută, dar poate agrava problema.

Această confuzie contribuie la utilizarea excesivă a medicamentelor și întârzie administrarea unui tratament adecvat.

Schimbările de stil de viață, esențiale

Specialiștii recomandă abordarea cauzelor reale ale simptomelor, nu doar tratarea efectelor. Consumul de alcool, fumatul și excesul ponderal sunt factori majori care pot declanșa sau agrava refluxul acid.

Adoptarea unui stil de viață sănătos poate reduce semnificativ simptomele și, în unele cazuri, poate elimina necesitatea tratamentului medicamentos.

Când trebuie consultat medicul

Autoritățile sanitare recomandă consultarea medicului dacă simptomele persistă în ciuda schimbărilor de stil de viață sau a tratamentelor fără prescripție. De asemenea, este esențial un control medical dacă apar manifestări precum dificultăți la înghițire, vărsături frecvente sau scădere inexplicabilă în greutate.

Un diagnostic corect poate face diferența între un tratament eficient și unul inutil, cu potențiale efecte adverse.

